Лавров рассказал Тиллерсону, чем чреваты новые антироссийские санкции



П/к министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков П/к министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что в Москве ожидают ответа на ранее переданные в Вашингтон предложения о нормализации отношений. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Лавров указал на "иллюзорность попыток санкционного давления на Россию", в очередной раз предпринятые Вашингтоном на этой неделе. "Такого рода действия подвергают серьезному риску весь комплекс российско-американских отношений, и без того переживающих сложный период", - говорится в сообщении.

Как пояснили в МИД, в этих условиях для оценки ситуации российская сторона была вынуждена отложить намечавшуюся на 23 июня встречу заместителей глав внешнеполитических ведомств, на которой предполагалось обсудить накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях.

"В ходе обсуждения международных проблем Лавров подтвердил оценку известных действий возглавляемой США коалиции, которые нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики, затрудняют выполнение задач по подавлению террористов и продвижению урегулирования сирийского кризиса. Москва призывает Вашингтон строго соблюдать все ранее достигнутые договоренности по различным аспектам сирийского урегулирования", - заявили в МИД.

Кроме того, Лавров и Тиллерсон в разговоре затронули ситуацию на юго-востоке Украины "в контексте необходимости дополнительных усилий" по выполнению минских договоренностей.

В Санкт-Петербурге 23 июня должна была состояться встреча замминистра иностранных дел Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря по политическим вопросам Томасом Шенноном. Ее отложили после того, как Министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из России и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали чиновники, а также двое представителей байк-клуба "Ночные волки".