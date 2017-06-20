Минобороны Индии отказалось от покупки многоцелевых вертолетов S-70B "Сихоук"



S-70B Seahawk. Фото с сайта defenseindustrydaily.com S-70B Seahawk. Фото с сайта defenseindustrydaily.com

ЦАМТО, 20 июня. Министерство обороны Индии аннулировало планировавшееся приобретение для ВМС страны 16 многоцелевых вертолетов S-70B "Сихоук" компании "Сикорский эйркрафт" (Sikorsky Aircraft) из-за невозможности согласовать стоимость поставки.

Как сообщает "Джейнс дифенз уикли", Министерство обороны приняло данное решение по рекомендации комиссии по согласованию стоимости, которая с 2014 года не смогла достичь взаимоприемлемого решения на переговорах с "Сикорский эйркрафт" и "Локхид Мартин", которая приобрела компанию позднее.

О принятом решении было объявлено за несколько дней до начала двухдневного визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди, в ходе которого он должен встретиться с президентом Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на 26 июня.

По данным источника в ВМС, комиссия добивалась того, чтобы "Локхид Мартин" сохранила стоимость поставки 16 вертолетов на уровне, не превышающем 1 млрд. долл., в соответствии с коммерческим предложением, переданным Министерству обороны Индии в 2009 году. Тем не менее, американский производитель не согласился с индийской стороной, сославшись на то, что МО Индии затянуло на большой срок процедуры выбора, полевых испытаний и переговоров о стоимости продажи.

Министерство обороны, в свою очередь, твердо отказывается идти на любое повышение стоимости с момента завершения испытаний вертолетов двух компаний-финалистов (NH-90 и S-70B) в 2011 году. Министерство заявляет, что национальная Процедура приобретения продукции оборонного назначения (DPP) не допускает пересмотр цены продавцом после передачи окончательного коммерческого предложения. В противном случае необходимо повторное проведение тендера.

Решение Министерства обороны пересмотреть планируемое приобретение 16 вертолетов S-70 было принято несмотря на то, что, по оценкам экспертов, ВМС Индии требуется около 250 вертолетов различных типов.

По заявлению представителя ВМС, теперь потребность в многоцелевых вертолетах, вероятно, будет удовлетворена в рамках стратегии "Делай в Индии". Данный проект предполагает производство по лицензии около 140 многоцелевых вертолетов для ВМС в рамках совместных предприятий, созданных индийским компаниями и зарубежными разработчиками.

Как сообщал ЦАМТО, ВМС Индии объявили тендер на поставку 16 вертолетов ПЛО с опционом на поставку еще 8 машин в 2008 году. Новые машины предназначены для замены устаревших вертолетов "Си Кинг" Mk.42 B/C компании "Уэстленд". Помимо "Сикорский", предложившей вертолет S-70B "Сихоук", в финал конкурса вышел консорциум "NH Индастриз" (NH Industries) с вертолетом NH-90. Обе машины прошли испытания в 2011 году. В связи с тем, что "Агуста/Уэстленд", заподозренная в коррупции при поставке вертолетов AW-101 в VIP-версии, входит в состав "NH Индастриз" (32%), предложение европейского консорциума решено было не рассматривать. Таким образом, американская компания фактически была выбрана победителем в условиях отсутствия альтернативы.