Индия подписала соглашения о закупке американских вертолетов МН-60R и AH-64E(I)

Президент США Дональд Трамп, выступая 25 февраля 2020 года в Нью-Дели на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил о подписании в этот день соглашений на поставку вооруженным силам Индии американских корабельных многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) МН-60R Sea Hawk и боевых вертолетов Boeing AH-64E(I) Apache Guardian на сумму более 3 млрд долл. Речь идет о поставке 24 вертолетов МН-60R для авиации ВМС Индии и шести вертолетов AH-64E(I) для индийской армейской авиации.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди у одного из полученных ВВС Индии американских боевых вертолетов Boeing AH-64E(I) Apache Guardian (индийский бортовой номер ZV4808) на авиабазе Патханкот, 27.10.2019 (с) пресс-служба премьер-министра Индии

Соглашение в форме обмена письмами Letters of Offer and Acceptance (LOA) на поставку ВМС Индии 24 корабельных вертолетов МН-60R заключено по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS), и, согласно индийским источникам, стоит 2,6 млрд долл.

Соглашения на поставку индийской армии шести вертолетов AH-64E(I), оцениваемое в различных индийских источниках от 880 до 930 млн долл, заключено по сложной "смешанной" схеме, повторяющей соглашение 2015 года о закупке первых 22 вертолетов AH-64E(I) для ВВС Индии - сами вертолеты приобретаются министерством обороны Индии непосредственно у корпорации Boeing по линии "прямых коммерческих продаж" (Direct Commercial Sales - DCS), а вооружение, оборудование, запчасти, имущество и услуги к ним - у американского правительства по соглашениям по линии FMS.

Сообщается, что первые шесть вертолетов MH-60R должны быть поставлены индийской стороне уже в начале 2021 года, а остальные 18 - в течении 2022-2023 годов. Все шесть вертолетов AH-64E(I) для индийской армии будут переданы в 2023 году.

Напомним, что закупка 24 корабельных многоцелевых вертолетов МН-60R Sea Hawk является одним из самых длительных проектов индийско-американского военно-технического сотрудничества. Долгостройный индийский тендер на новый корабельный многоцелевой вертолет MRH (Multi-Role Helicopter) для замены используемых индийским флотом противолодочных вертолетов Westland Sea King Mk 42 велся с 2006 года, при этом в ВМС Индии с самого начала выражали предпочтение закупке американских вертолетов Sikorsky S-70B ("коммерческий" вариант МН-60R). На последних этапах конкурса MRH единственным конкурентом S-70B выступал европейский вертолет NH Nidustries NH90 (NFR). Сравнительные испытания MH-60R и NH90 были проведены индийским флотом в 2011 году. Однако летом 2014 года NH90 был исключен из тендера ввиду того, что 32,5% доли в NH Nidustries принадлежали компании AgustaWestland (ныне Leonardo Helicopters), контролируемой итальянской группой Finmeccanica (ныне Leonardo), - "забаненной" индийским министерством обороны после известного коррупционного скандала с продажей ВВС Индии 12 вертолетов AW101 для правительственных перевозок. Поэтому итоговый выбор ВМС Индии по тендеру MRH в пользу S-70B был совершен в декабре 2014 года на безальтернативной основе.

Тем не менее после этого предконтрактные переговоры индийской и американской сторон по вопросу поставки корабельных вертолетов растянулись более чем на пять лет, при этом если сперва Индия намеревалась закупитьвертолеты S-70B напрямую у Sikorsky по линии "прямых коммерческих продаж" (DCS), то в итоге произошла переориентация с варианта S-70B на "чистый" MH-60R, увеличение числа закупаемых вертолетов с 16 до 24, а правительство США и корпорация Lockheed Martin настояли на их поставке через правительственный механизм FMS. В августе 2018 года правительство Индии одобрило закупку 24 MH-60R по линии FMS.

В апреле 2019 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Индии по линии FMS 24 вертолетов МН-60R с общей предполагаемой стоимостью поставки 2,6 млрд долл. Согласно уведомлению, в поставку должны войти 1000 радогидроакустические буев AN/SSQ-36/53/62, 30 противолодочных торпед Mk 54 калибра 324 мм, десять управляемых ракет AGM-114 и 38 управляемых ракет Advanced Precision Kill Weapons System (APKWS).

В 2017 году ВМС Индии начали новую амбициозную программу Naval Multirole Helicopter (NMRH) с требование закупки по ней еще 123 корабельных вертолетов. В связи с приобретением 24 МН-60R данный вертолет считается естественным приоритетным кандидатом и для программы NMRH.

Что касается вертолетов Boeing AH-64E(I) Apache Guardian, то, как уже сообщалось, ранее в сентябре 2015 года министерство обороны Индии подписало с правительством США и корпорацией Boeing пакет контрактов общей стоимостью 3 млрд долл на закупку для ВВС Индии 22 боевых вертолетов AH-64E(I) и 15 транспортных вертолетов CH-47F(I) Chinook (в том числе на приобретение вертолетов AH-64E(I) было предназначено 2,1 млрд долл из этой суммы). Опционы к контрактам включали еще 11 вертолетов AH-64E(I) и семь CH-47F(I) для ВВС. Поставка вертолетов AH-64E(I) ВВС Индии была начата в 2019 году, и к концу января 2020 года Индия уже получила 17 вертолетов из 22 заказанных.

Приобретение вертолетов AH-64E(I) для ВВС Индии с самого начала вызывало недовольство индийской армии. Индийские армия и ВВС долгое время ведут борьбу за контролем над частями боевых вертолетов (ранее оснащенных машинами Ми-25 и Ми-35), и в октябре 2012 года министерство обороны Индии пришло к "соломонову" решению, дав разрешение армейской авиации принять на вооружение боевые вертолеты параллельно наличию боевых вертолетов у ВВС. В настоящее время основным перспективным боевым вертолетом армейской авиации Индии считается создаваемый национальный 5-тонный боевой вертолет HAL Rudra, находящийся на этапе испытаний.

Апеллируя к указанному решению министерства обороны, индийская армия сперва домогалась передачи ей 11 из 22 заказанных для ВВС вертолетов AH-64E(I), а затем, потерпев в этом неудачу, предъявила собственные требования на отдельное приобретение для армейской авиации 39 вертолетов AH-64E(I). В августе 2017 года индийский правительственный совет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council - DAC), возглавляемый министром обороны страны, одобрил закупку для индийской армейской авиации первых шести вертолетов AH-64E(I), на что планировалось выделить 41,68 млрд рупий (около 651 млн долл по тогдашнему курсу).

В июне 2018 года американское DSCA направило Конгрессу США уведомление о предстоящей поставке Индии по линии FMS оборудования и вооружения оценочной стоимостью 930 млн долл для дополнительно приобретаемых Индией для армейской авиации шести боевых вертолетов AH-64E (фактически, как теперь видно, сумма 930 млн долл являлась общей и включала стоимость собственно вертолетов). В поставку должны были войти 14 турбовальных двигателей General Electric T700-GE-701D, четыре РЛС AN/APG-78 Longbow, 14 инерциально-спутниковых навигационных систем, семь комплектов системы обнаружения целей и целеуказания MTADS-PNVS, 180 управляемых ракет AGM-114L-3 Longbow Hellfire и 90 ракет АGM-114R-3 Hellfire II, а также 200 ракет FIM-92H Stinger Block I в варианте "воздух-воздух".

Cборка фюзеляжей всех заказываемых Индией вертолетов AH-64E(I) на субподрядной основе осуществляется в Хайдерабаде на совместном предприятии Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL), созданном Boeing и индийской группой Tata.