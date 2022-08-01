Индия получила первые два американских корабельных вертолёта MH-60R

Военно-морские силы Индии сообщили, что 28 июля 2022 года на авиабазу индийской морской авиации Гаруда близ Кочина были доставлены рейсом из США первые два американских корабельных многоцелевых вертолета Sikorsky (Lockheed Martin) МН-60R Sea Hawk, из 24 единиц, заказанных Индией. Вертолёты имеют индийские бортовые номера IN754 и IN755.

Первые два доставленных в Индию американских корабельных многоцелевых вертолета Sikorsky (Lockheed Martin) МН-60R Sea Hawk (индийские бортовые номера IN754 и IN755), из 24 единиц, заказанных для ВМС Индии. Гаруда (Кочин), 28.07.2022 (с) ВМС Индии

Вертолеты были доставлены на борту военно-транспортного самолета Boeing C-17A Globemaster III ВВС США. Доставка еще одного вертолета c бортовым номером IN756 ожидается на Гаруда в августе, а в целом поставки всех 24 заказанных Индией вертолетов должны быть завершены в 2025 году.

Строго говоря, данные борта не являются первыми вертолетами MH-60R, полученными ВМС Индии. Первые три вертолета по данному заказу (индийские бортовые номера с IN751 по IN753) были переданы ВМС Индии в июне 2021 года из состава вертолетов MH-60R позднего выпуска 41-й морской ударной вертолетной эскадрильи (HSM-41) авиации ВМС США на авиабазе Норт-Айленд близ Сан-Диего (штат Калифорния). Эти три вертолета остаются там в составе американской эскадрильи HSM-41 и используются для подготовки индийского личного состава. Остальные 21 вертолет по данному заказу строятся Sikorsky Aircraft (в составе Lockheed Martin) специально для ВМС Индии. Первый из них (IN754) совершил первый полёт на предприятии Sikorsky в Овего (штат Нью-Йорк) 20 апреля 2021 года, и теперь он поставлен в Индию.

Соглашение между правительства Индии и США на поставку ВМС Индии 24 корабельных вертолетов МН-60R по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) бьло заключено 25 февраля 2020 года. Согласно индийским источникам стоимость соглашения составляет 2,6 млрд долл.

Напомним, что закупка 24 корабельных многоцелевых вертолетов МН-60R Sea Hawk является одним из самых длительных проектов индийско-американского военно-технического сотрудничества. Долгостройный индийский тендер на новый корабельный многоцелевой вертолет MRH (Multi-Role Helicopter) для замены используемых индийским флотом противолодочных вертолетов Westland Sea King Mk 42 велся с 2006 года, при этом в ВМС Индии с самого начала выражали предпочтение закупке американских вертолетов Sikorsky S-70B ("коммерческий" вариант МН-60R). На последних этапах конкурса MRH единственным конкурентом S-70B выступал европейский вертолет NH Nidustries NH90 (NFR). Сравнительные испытания MH-60R и NH90 были проведены индийским флотом в 2011 году. Однако летом 2014 года NH90 был исключен из тендера ввиду того, что 32,5% доли в NH Nidustries принадлежали компании AgustaWestland (ныне Leonardo Helicopters), контролируемой итальянской группой Finmeccanica (ныне Leonardo), - "забаненной" индийским министерством обороны после известного коррупционного скандала с продажей ВВС Индии 12 вертолетов AW101 для правительственных перевозок. Поэтому итоговый выбор ВМС Индии по тендеру MRH в пользу S-70B был совершен в декабре 2014 года на безальтернативной основе.

Тем не менее после этого предконтрактные переговоры индийской и американской сторон по вопросу поставки корабельных вертолетов растянулись более чем на пять лет, при этом если сперва Индия намеревалась закупить вертолеты S-70B напрямую у Sikorsky по линии "прямых коммерческих продаж" (DCS), то в итоге произошла переориентация с варианта S-70B на "чистый" MH-60R, увеличение числа закупаемых вертолетов с 16 до 24, а правительство США и корпорация Lockheed Martin настояли на их поставке через правительственный механизм FMS. В августе 2018 года правительство Индии одобрило закупку 24 MH-60R по линии FMS.

В апреле 2019 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Индии по линии FMS 24 вертолетов МН-60R с общей предполагаемой стоимостью поставки 2,6 млрд долл. Согласно уведомлению, в поставку должны войти 1000 радиогидроакустических буев AN/SSQ-36/53/62, 30 противолодочных торпед Mk 54 калибра 324 мм, десять управляемых ракет AGM-114 Hellfire и 38 управляемых ракет Advanced Precision Kill Weapons System (APKWS).

Можно предположить, что в дальнейшем последуют дополнительные закупки Индией вертолетов МН-60R. Что же касается закупленных сейчас 24 вертолетов МН-60R, то они должны заменить 17 используемых сейчас в индийской морской авиации вертолетов Sea King Mk 42В в составе двух морских авиационных эскадрилий - 330-й на морской авиабазе Шикра (Мумбай) и 336-й на Гаруда (Кочин). Судя по прибытию первых вертолетов MH-60R на Гаруда, первыми их получит 336-я эскадрилья.

Первые два доставленных в Индию американских корабельных многоцелевых вертолета Sikorsky (Lockheed Martin) МН-60R Sea Hawk (индийские бортовые номера IN754 и IN755), из 24 единиц, заказанных для ВМС Индии. Гаруда (Кочин), 28.07.2022 (с) ВМС Индии