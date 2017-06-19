Василий Бровко: Россия рассматривает Индию в качестве рынка для ИТ-экспорта



Василий Бровко.

Источник: Ростех Василий Бровко.Источник: Ростех

Директор по особым поручениям Ростеха рассказал The Hindu про сотрудничество в ИТ-сфере

Россия рассматривает Индию как один из рынков для экспорта своих информационно-технических решений (ИТ). Как рассказал в интервью газете The Hindu директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко, сегодня рассматривается возможность партнерства с индийскими ИТ-компаниями для внедрения отечественных технических разработок.

«Мы стремимся выстроить привилегированные партнерские отношения с индийскими компаниями», — отметил Василий Бровко. По его словам, Ростех мог бы разрабатывать решения совместно с индийскими партнерами, передавать технологии клиенту и обучать конечных пользователей, как это имело место в случае оборонных контрактов. Он добавил, что Ростех может принять участие в разработках через свои дочерние компании: Национальный центр информатизации (НЦИ), который занимается разработкой программного обеспечения, и RITE — экспортное подразделение, которое занимается продвижением продукции в ИТ-сфере в целевых странах.

«Наша цель — увеличить долю цифровой экономики с сегодняшних 2,8% от российского ВВП до 5-6% к 2025 году. В других развитых странах эта доля в 3-4 раза выше», — заявил Василий Бровко. Цифровая экономика включает продукты и услуги в области ИТ, цифровой банкинг, услуги электронной торговли с использованием криптовалюты, и тому подобное.

На настоящий момент российский ИТ-экспорт составляет 7 млн долларов. «Мы планируем удвоить этот показатель к 2025 году путем разработки программного, аппаратного обеспечения и обучения специалистов», — прокомментировал Василий Бровко.

На вопрос об инвестициях, необходимых для достижения этой цели, он ответил: «Инвестиционная программа есть, но здесь нужно не только финансирование, но и навыки, и должный уровень подготовки кадров. Индийские ИТ-провайдеры и русские специалисты по архитектуре систем ПО, которые знают, что нужно делать и как это сделать, взаимно дополняют друг друга».

Ростех планирует продвигать свои продукты, включая решения в сфере здравоохранения и борьбы с преступностью, на таких рынках, как Индия и другие страны Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Передней Азии, Северной и Латинской Америки.

ИТ в борьбе с преступностью и терроризмом

Ростех продвигает программное обеспечение компании NTechLab для распознавания лиц. По словам Василия Бровко, двухнедельные испытания ПО только на 1000 из 2 60 000 видеокамер наблюдения в общественных местах в Москве уже помогли идентифицировать 10 преступников, входящих в список самых разыскиваемых.

Он также добавил, что данное ПО может помочь в борьбе с терроризмом: «Объединение базы данных Интерпола, Европола и ФСБ может позволить добиться весьма впечатляющих результатов. Индии приходилось сталкиваться с проблемой терроризма, так что такие технологии могли оказаться полезными».

Снижение уровня смертности

В пяти региональных перинатальных центрах Ростехом созданы системы на базе ИТ, направленные на снижение уровня смертности среди матерей и новорожденных. Эти центральные больницы функционируют как технические центры, связанные со всеми остальными лечебными учреждениями в своих регионах. В систему попадают все данные о беременностях. Все случаи, требующие усиленного медицинского наблюдения, отслеживаются и получают необходимую помощь на уровне центра.

«С начала внедрения этой системы смертность снизилась на 40%. Мы хотим построить еще 10 таких медицинских центров в разных регионах», — заявил Василий Бровко. Он отметил, что в таких больших странах, как Россия и Индия, технологии могут помочь сделать доступным качественное здравоохранение на всей территории.

Масштабные экосистемные проекты

Также Национальный центр информатизации (НЦИ) приступил к созданию интегрированный базы данных по здравоохранению, где будут накапливаться и систематизироваться все медицинские данные граждан. Например, если пациент получает лечение в региональной больнице, а спустя, скажем, три года ему вновь требуется лечение при рецидиве, он вполне может обратиться в больницу в другом регионе и получить онлайн-доступ к своей медицинской карте. Доступ к карте также получает врач, к которому обращается этот пациент.

По словам Константина Солодухина, генерального директора НЦИ, система внедряется с 2011 года, и, согласно прогнозам, уже к 2018 году ей будет пользоваться 50 млн россиян. База данных пополняется из всевозможных реестров медицинских учреждений всех уровней, здесь можно отследить информацию по редким заболеваниям и их лечению, а также по взаимодействию между доктором и пациентом, чего пациент хотел от доктора, какие решения были приняты и почему. «Поскольку данные собираются по всем городам и регионам, это позволяет правительству лучше планировать бюджет в сфере здравоохранения», — отметил он. На текущий момент в систему вошли более 6500 медицинских центров и более 1,2 млн медицинских специалистов.

Такие популярные проекты Ростеха, как «Светлый город» и проект по здравоохранению, уже нашли применение в нескольких странах. Концепция проекта «Светлый город» заключается в регулировании городского освещения, исходя из потребностей. Освещение регулируется датчиками, включаясь и выключаясь по мере необходимости. Концепция «Умный город» в России — это объединенная экосистема, включающая в себя «Светлый город», «Безопасный город», систему экологического мониторинга и интеллектуальную транспортную систему. Внедрение системы «Умный город» может помочь снизить расходы региона на 15% и на 10% увеличить доходы.

На вопрос о выборе времени для сделанного заявления Василий Бровко ответил: «Учитывая происходящие в развитии технологий изменения и наши возможности, сейчас подходящее время». И добавил не без иронии: «Наши коллеги из США, с их нелепым заявлением о вмешательстве российских технологий в их выборы, сделали нам отличную рекламу и привлекли еще больше внимания к достижениям нашей ИТ-индустрии».