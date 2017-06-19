МС-21 сможет летать на российском двигателе вместо американского
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Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017
Источник: Андрей Захаренко / russianplanes.net
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") продвигает за рубежом для российского авиалайнера МС-21 отечественный двигатель ПД-14 вместо американского PW-1400G, сообщил РИА Новости представитель корпорации в первый день работы авиасалона в Ле Бурже.
Сейчас МС-21 летает с двигателем PW-1400G компании Pratt & Whitney (США). Совершены три первых полета. Предполагается, что в будущем заказчикам будут предлагать два штатных двигателя: российского и американского производства.
"ОДК продвигает за рубежом двигатель ПД-14 в качестве силовой установки российского авиалайнера МС-21. Мы рассчитываем на то, что после завершения сертификации зарубежные партнеры будут готовы обсуждать различные варианты взаимовыгодного сотрудничества", - сказал собеседник агентства.
По его словам, уже сейчас ОДК ведет работу с потенциальными покупателями МС-21 о возможности поставки их с двигателями ПД-14 после получения сертификата летной годности на самолет.
"Мы проводим презентации нашего продукта для представителей авиакомпаний из стран СНГ, Азии, Латинской Америки и Африки, которые являются целевыми зарубежными рынками. К двигателю ПД-14 уже проявляет интерес ряд заказчиков", - отметил представитель ОДК.
Крупнейший в мире авиакосмический салон стартует в Ле Бурже 19 июня. В выставке участвуют более 20 российских предприятий, они представляют здесь как и гражданскую, так и военную авиатехнику. В частности, Объединенная авиастроительная корпорация демонстрирует самолет Sukhoi Superjet 100 в ливрее мексиканской авиакомпании Interjet. "Вертолеты России" показывают модель легкого многоцелевого вертолета "Ансат", который планируют выводить на европейский рынок. "Рособоронэкспорт" привез авиационную технику и вооружение, востребованные на мировом рынке.
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19.06.2017
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