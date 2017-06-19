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Вертолеты "Терминатор" поступили на вооружение Восточного военного округа

20.06.2017 ТАСС 127 0
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Ми-8АМТШ
Десантно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

На заводе-изготовителе вертолеты приняли технические специалисты соединения, а пилоты опробовали машины при перелете до пункта постоянной дислокации

ЧИТА, 19 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Партия новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор") поступила на вооружение в соединение армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба округа.

"Восточный военный округ получил на вооружение очередную партию из нескольких новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ. Новые вертолеты пришли в соединение армейской авиации в Забайкальском крае", - сказали в пресс- службе.

В пресс-службе также отметили, что на заводе-изготовителе вертолеты приняли технические специалисты соединения, а пилоты опробовали машины при перелете до пункта постоянной дислокации.

Вертолет Ми-8АМТШ разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМТ. Машина сохранила возможности для десантирования, получила комплекс управляемого вооружения, а также усиленную броню. "Терминатор" оснащен новым комплексом авионики, включающим в себя, помимо прочего, метеорадар, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру, а также очки ночного видения для пилотов.
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
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Минoбороны РФ

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