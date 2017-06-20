Министерство обороны России закупит партию БМПТ



Опытный образец боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Объект 199" по ОКР "Рамка-99" разработки АО "НПК "Уралвагонзавод"

Источник: gurkhan.blogspot.com Опытный образец боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Объект 199" по ОКР "Рамка-99" разработки АО "НПК "Уралвагонзавод"Источник: gurkhan.blogspot.com

Как сообщает в своем блоге Алексей Хлопотов (Gur Khan), нижнетагильский "Уралвагонзавод" готовится к развертыванию серийного производства боевых машин огневой поддержки БМПТ, известных так же как "Терминатор". В настоящее время на предприятие прибыло около десятка военнослужащих для обучения эксплуатации этих новых машин. В течение двух недель сержанты проходили теоретический курс по устройству БМПТ, и сейчас занимаются ознакомлением с материальной частью машины непосредственно в конструкторском бюро.

Ожидается, что закупки начнутся с 2018 года. В настоящее время количество закупаемых машин еще не известно, однако, по всей видимости, составит не менее 10 штук.

Комплектация БМПТ будет соответствовать той, в какой эти машины уже поставлялись Казахстану. Экипаж БМПТ - 5 человек. Состав вооружения: 4 ракеты "Атака-Т" ("Штурм-СМ"), 2 автоматические 30 мм пушки 2А42, 7,62мм пулемет ПКТ и 2 автоматических 30мм гранатомета АГ-17Д на надгусеничных полках.

Выбор данного варианта обусловлен тем, что в таком виде БМПТ прошла государственные испытания и на него оформлена должным образом вся необходимая конструкторская документация с соответствующей литерой, в отличие от более современного и дешевого БМПТ-72 "Терминатор-2", который еще не готов к серийному производству. В тоже время СУО БМПТ может быть при этом модернизировано установкой командирской панорамы с тепловизионным каналом.

Разработка БМПТ была начата в 1998-99 годах в результате обобщения опыта ведения боевых действий в Чечне. В 2006-ом году БМПТ завершила государственные испытания и была рекомендована к серийному производству, которое должно было начаться с 2010 года. Для испытаний было построено два экземпляра БМПТ, один из которых был испытан реальным обстрелом, подрывами на минах и фугасах, доказав высокую живучесть. В ожидании госзаказа, на "Уралвагонзаводе" были заложены первые три серийных корпуса, однако, по решению министра А.Сердюкова, программа была закрыта. В качестве одной из мотивировок такого решения было мнимое устаревание базовой машины - танка Т-90А, провозглашенное первым замом министра обороны В.Поповкиным. Три заложенных машины в 2010-2012 годах были достроены для Вооруженных сил Республики Казахстан, где в ходе учений показали высокую эффективность.

В настоящее время, единственный имеющийся опытный экземпляр БМПТ разобран для прохождения капитального ремонта в ходе которого он будет доведен до облика серийной машины. При этом планируется что в его сборке в целях наилучшего изучения конструкции будут участвовать прибывшие на УВЗ военнослужащие. По возвращении в свою часть они должны будут заниматься размножением полученного опыта.

Решение о принятии БМПТ на вооружение Российской Армии обуславливается анализом "сирийского" опыта. Боевые действия в Сирии показали настоятельную необходимость в специализированной машине, "заточенной" на контр-террористические операции. К сожалению, недальновидные решения чиновников Минобороны затянули начало оснащения Российской армии БМПТ как минимум на 8 лет!

Вероятно, первые серийные экземпляры БМПТ поступят на вооружение Таманской дивизии и если не в 2018, то в 2019 году пройдут парадом по Красной площади, а затем появятся и на базе Хмеймим.

Gur Khan: БМПТ "Терминатор" (об.199), разработанный в ходе ОКР "Рамка-99", в свое время подвергся жесткой критике. Некоторые эксперты считали оснащение БМПТ курсовыми гранатометами, управляемыми каждый своим стрелком нерациональным решением, сильно усложнявшим и удорожавшим машину. Критике подвергалась и установка и оснащение БМПТ устаревшими и неточными 30-мм пушками 2А42. Однако, ничего лучшего мы до сих пор не имеем. БМПТ-72, конечно лучше БМПТ в том плане, что с нее убрали "лишние "АГ и соответственно двух "лишних" членов экипажа. Однако, эта машина создавалась в инициативном порядке и Министерством обороны не испытывалась, посему, для МО РФ она как бы и не существует. Тем не менее, в ноябре прошлого, 2016 года, Ваш покорный слуга буквально умалял одного из заместителей генерального директора НПК "Уралвагонзавод" "пробить" отправку в Сирию БМПТ или БМПТ-72 хотя бы с заводскими экипажами и "засветить" их участие в Сирийской войне роликами в YouTube. Этот "рекламный" ход мог бы радикальным образом стимулировать закупки боевых машин нового класса как Российской Армией, так и иностранными заказчиками. И вот, наконец, похоже, оно свершилось!

Комментарий bmpd. Напомним, что концепция боевой машины поддержки танков (БМПТ) отрабатывалась в СССР с начала 1980-х годов и предполагала создание боевой машины с многоканальным комплексом вооружения, предназначенной для подавления противотанковых средств при действиях в боевых порядках танковых подразделений и частей. Длительные работы по теме продемонстрировали, судя по имеющейся информации, невозможность создания такой машины с заданными требованиями эффективности при современном уровне развития техники и с условием приемлемой стоимости.

Тем не менее, один из последних объектов, созданных по теме БМПТ, "Объект 199", почти 20 лет продвигался "Уралвагонзаводом" Министерству обороны России под вывеской то "машины для боевых действий в городе", то "машины для антитеррористических операций". Сменявшееся руководство Министерства обороны и Генерального Штаба длительное время отбивалось от протаскивания данной БМПТ для закупок, но теперь длительная осада Тагилом Министерства обороны, похоже, принесла свои плоды в виде решения о закупке относительно небольшой партии машин.

В своем нынешнем виде БМПТ "Объект 199" представляет скорее танк с ослабленным основным вооружением (30-мм пушка с ПТУР вместо со 125-мм пушки с ПТУР - напомним, что из обе 30-мм пушки "Объекта 199" не предназначены для одновременной стрельбы, так что в огневом отношении пушка там фактически одна), за счет чего в нем размещаются два дополнительных члена экипажа с противопехотными гранатометами.