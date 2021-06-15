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Интерфакс-АВН

Военные проведут на Урале бои "Терминаторов"

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БМПТ "Терминатор"
БМПТ "Терминатор".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Девяностая танковая дивизия Центрального военного округа проведёт 16-17 июня тактическое учение с применением боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сообщили в Минобороны РФ.

Учение пройдёт на полигоне "Чебаркульский" в Челябинской области и будет носить исследовательский характер, сказали военные.

"В ходе розыгрыша практических действий экипажи БМПТ отработают задачи по применению "Терминаторов" в боевых порядках танковых подразделений со стрельбой в различной тактической обстановке", - говорится в сообщении.

По их данным, боевая стрельба будет вестись по целям, имитирующим бронетехнику, низколетящие воздушные цели, огневые средства условного противника на различных дальностях из всего комплекса вооружения БМПТ, включающего в себя две 30-мм автоматические пушки 2А42, 7,62-мм танковый пулемет Калашникова, автоматические гранатометы АГ-17Д и пусковые установки противотанковых управляемых ракет "Корнет".

В декабре 2020 года в пресс-службе в пресс-службе корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") "Интерфаксу" сообщили, что первая партия БМПТ "Терминатор" поступила в Вооруженные силы России - в 90-ю танковую дивизию. "По своей боевой эффективности одна БМПТ заменит 2 БМП и мотострелковый взвод", - сообщили тогда в концерне.

БМПТ принята на вооружение Сухопутных войск России в 2018 году.

Ранее "Уралвагонзавод" передавал Минобороны РФ по госконтракту партию БМПТ "Терминатор" - около 10 машин - для участия в Параде Победы в Москве.

"Терминатор" - многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. Способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.

"Терминатор" для российской армии создан на узлах и агрегатах основного танка Т-90A.

Сообщалось, что "Терминатор" применялся в военной операции в Сирии.

В декабре 2018 года источник сообщил о поставках БМПТ в одну из африканских стран. По его словам, в рамках этого контракта "Терминаторы" поставляются на узлах и агрегатах танка Т-90 - как и в российскую армию.

Партию БМПТ предыдущей модификации (на базе танка Т-72) в 2011 году у России купил Казахстан.

90-я танковая дивизия сформирована в 2016 году. Ее части дислоцированы в Челябинской и Свердловской областях. Главная ударная мощь дивизии - 10 танковых батальонов, всего - более 300 танков.

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