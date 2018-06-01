"Терминатор": в строй из забвения



Российские "Терминаторы" на Параде Победы в Москве. 9 мая 2018 года.

Источник: МО РФ Российские "Терминаторы" на Параде Победы в Москве. 9 мая 2018 года.Источник: МО РФ

Отчего уникальная боевая машина поддержки танков так долго пробивала дорогу в войска

Сенсацией Парада Победы, проходившего в этом году на Красной площади, стало участие в нем боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Впрочем, первый раз эта машина приняла участие в параде еще в 2012 году, но… в столице Республики Казахстан. Именно эта страна первой приняла "Терминатор" на вооружение. В России - колыбели БМПТ – машина вызвала много споров и долгое время не принималась однозначно. Настал момент, когда на "Терминаторе" практически поставили крест. Но разум восторжествовал, и БМПТ в ближайшее время, как обещают в Минобороны РФ, займет место в строю современных образцов бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) Российской армии. В этой статье мы расскажем о том, через какие тернии пришлось пройти БМПТ, чтобы доказать свое право на жизнь.

БТР, БМП, А ЗАЧЕМ БМПТ?

Опыт локальных военных конфликтов последних 20–30 лет показал, что появление в большом количестве относительно легких, простых в обращении и эффективных ручных противотанковых гранатометов и реактивных противотанковых гранат (РПГ) стало представлять на поле боя особую опасность для объектов БТВТ, в том числе и танков. Вооруженные такими средствами военнослужащие могут находиться во всех элементах боевого порядка, они действуют, как правило, на небольших дальностях с любых направлений, представляют собой малоразмерные и малозаметные цели. Особенно опасны они при ведении боя в особых условиях: в горной и лесистой местности, а также в городских условиях, представляя собой так называемую танкоопасную живую силу.

Поэтому еще в конце 70-х годов в СССР родилась идея создать высокозащищенную боевую машину, которая должна действовать в одной боевой линии с танками, подавлять и поражать танкоопасную живую силу, освобождая танки для решения их основных задач – уничтожать все то, что мешает пехоте идти вперед.

Первоначально такая машина замышлялась как "боевая машина пехоты тяжелая" (сокращенно – тоже БМПТ), к ней в то время были предъявлены специфические требования, в том числе:

– защищенность на уровне основного танка;

– возможность одновременного поражения нескольких целей (многоканальность по цели);

– обеспечение непрерывного кругового наблюдения за полем боя (многоканальность наблюдения);

– обеспечение подвижности на уровне основного танка;

– модульное исполнение комплекса вооружения и обеспечение возможности замены его элементов конструктивно новыми или модернизированными;

– максимально возможная унификация с танками, состоящими на вооружении.

Основные направления создания такой машины были сформулированы в СССР в середине 80-х годов с учетом афганского боевого опыта.

Разработку концепции создания БМПТ и оперативно-тактическое обоснование ее применения в составе танковых (мотострелковых) подразделений в 1987 году было поручено научным подразделениям военных Академий бронетанковых войск и им. М.В. Фрунзе, 38-му НИИИ БТВТ и КБ производственного объединения "Челябинский тракторный завод" (ПО "ЧТЗ"). На ЧТЗ эту работу возглавил главный конструктор ГСКБ-2 Валерий Леонидович Вершинский.

Экспериментальный образец БМПТ, вариант «Б» (объект 781 сб. 8), в Кубинке. Источник: nvo.ng.ru

При определении технического облика БМПТ в ГСКБ-2 было разработано более 10 вариантов ее компоновок. Они отличались расположением моторно-трансмиссионного отделения, вооружения и размещением боевого расчета. При этом в качестве вооружения рассматривались 100-мм орудие – пусковая установка 2А70, 30-, 45- или 57-мм автоматическая пушка, 30- или 40-мм автоматический гранатомет, управляемые ракеты "Бастион", "Конкурс", "Корнет" или "Атака", неуправляемые авиационные ракеты типа С-8, а также 12,7-мм и 7,62-мм пулеметы. Комбинация этих видов оружия составляла тот или иной комплекс вооружения БМПТ, располагаемый в башне, над башней и в корпусе машины. При этом, несмотря на разнообразие вариантов состава комплекса вооружения по параметрам подвижности, защищенности и командной управляемости БМПТ должна была оставаться на уровне основного танка.

Предполагалось, что такая машина будет предназначена для оснащения мотострелковых подразделений. Используя высокую защищенность, БМПТ в одной боевой линии с танками должны были доставлять пехоту как можно ближе к переднему краю противника. При этом машины должны были поражать огневые средства и живую силу противника, в первую очередь танкоопасную, обеспечить спешивание десанта и совместно с танками и пехотой продолжить уничтожение противника на всю глубину взводных и ротных опорных пунктов.

ОПЫТНЫЕ ВАРИАНТЫ БМПТ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Опытный образец боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Объект 199" по ОКР "Рамка-99" разработки АО "НПК "Уралвагонзавод". Источник: gurkhan.blogspot.com

При проектировании машины концепция БМПТ стала изменяться в зависимости от базового шасси, размещения десанта, состава комплекса вооружения, условий боевого применения и ряда других факторов. Ее назначение стало рассматриваться с точки зрения боевой машины огневой поддержки танков в танковых (мотострелковых) подразделениях в наступательном и оборонительном бою.

На опытном производстве ПО "ЧТЗ" были изготовлены экспериментальные образцы БМПТ с использованием узлов и агрегатов танка Т-72Б с кормовым расположением моторно-трансмиссионного отделения (МТО) и с двумя вариантами комплекса вооружения.

Первый экспериментальный образец БМПТ, так называемый вариант "А" (индекс Главного бронетанкового управления (ГБТУ) – объект 781 сб. 7), был изготовлен к маю 1989 года. Машина имела по сравнению с Т-72Б несколько удлиненный бронекорпус, оригинальный комплекс вооружения, а также новую автоматизированную систему управления огнем (СУО). По остальным узлам, системам и агрегатам была обеспечена максимальная унификация с Т-72Б. Масса этого образца БМПТ составляла 46,4 т. Боевой расчет – 7 человек, из них 5 человек могли спешиваться как десант со своим личным оружием и имуществом при движении машины, покидая ее через люки в крыше корпуса. В носовой части корпуса размешались 3 человека (механик-водитель и два оператора курсовых установок автоматических гранатометов), еще два человека – в автономных башнях и еще два человека за башнями (один из них мог вести огонь из пулемета ПКТ в заднюю полусферу).

Боекомплект БМПТ «Терминатор» на выставке вооружений и военной техники IDEX. Абу-Даби, ОАЭ, 2013 год. Источник: nvo.ng.ru / Сергей Суворов

Основное оружие комплекса вооружения – две стабилизированные 30-мм автоматические пушки 2А72, установленные снаружи, сверху независимых башен (платформ). Боекомплект к пушкам – 1400 снарядов. В состав вооружения входил также комплекс управляемого ракетного вооружения (КУРВ) 9К113 "Конкурс". Две пусковые установки ПТУР были смонтированы на правой платформе с автоматической пушкой. Дополнительное оружие включало спаренные с 30-мм автоматическими пушками 7,62-мм пулеметы ПКТ, две курсовые установки с 30-мм автоматическими гранатометами АГ-17Д и пулемет ПКТ с дистанционным управлением на вращающемся погоне кормового люка для стрельбы в заднюю полусферу. Боекомплект к автоматическим гранатометам составлял 800 выстрелов (по 400 на каждый), из них 200 гранат в лентах и готовые к стрельбе. Боекомплект ПТРК "Конкурс" составлял 5 ракет, боекомплект к пулеметам ПКТ – по 2000 патронов. Время загрузки боекомплекта силами экипажа составляло 45 минут.

Система управления огнем включала: дневной прицел 1ПЗ-10 для стрельбы из правой пушки; комбинированный дневной/ночной прицел БПК-2-42 для стрельбы из левой пушки; дневной монокулярный перископический прицел ППБ-1 для стрельбы из левой пушки по воздушным целям; прибор управления ПТРК – 9Ш119М; комбинированный прицел ТКН-4С у командира; прицелы ППМ-1 для курсовых автоматических гранатометов и пулемета ПКТ.

СУО позволяла вести огонь как с места, так и с ходу всеми типами снарядов из 30-мм автоматических пушек и спаренных с ними пулеметов, а также из курсовых установок автоматических гранатометов и поражать противника из основного оружия на дальностях до 4000 м, а из дополнительного оружия – на дальностях до 1000 м. Эффективная стрельба из ПТРК "Конкурс" на дальности до 4000 м была возможна только с остановки или с места.

Данный образец БМПТ обеспечивал: высокую огневую активность боевого расчета (6 каналов наблюдения и 5 каналов ведения огня); двухпоточное ведение огня из основного оружия; высокую степень унификации с основным танком; высокую защищенность боевого расчета (за счет его расположения полностью в бронированном корпусе) и основных систем и агрегатов машины.

Известно, что был изготовлен еще один опытный образец БМПТ, вариант "А", у которого вместо одной из курсовых установок автоматического гранатомета на левой надгусеничной полке установили дистанционно управляемый модуль с 7,62-мм пулеметом ПКТ. Этот образец машины восстановлен и демонстрируется в музее НПК "Уралвагонзавод".

Второй экспериментальный образец БМПТ, вариант "Б" (индекс ГБТУ – объект 781 сб. 8) был изготовлен к июню 1989 года в двух экземплярах. Он также имел удлиненный по сравнению с Т-72Б бронекорпус, оригинальные комплекс вооружения и СУО. Обеспечивалась и максимальная унификация по узлам и агрегатам с Т-72Б. Масса машины составляла 46,7 т. Боевой расчет – 7 человек, из них 5 человек могли спешиваться со своим оружием и имуществом при движении машины через люки, оборудованные в крыше машины. В носовой части корпуса размещались 3 человека (посредине механик-водитель, справа и слева от него операторы курсовых установок автоматических гранатометов), два человека – в башне (командир и наводчик) и два человека – за башней в корпусе (операторы бортовых пулеметов).

Основное оружие размещалось в стабилизированном блоке оружия, установленном в двухместной низкопрофильной башне, в составе 100-мм орудия – пусковой установки 2А70 и 30-мм автоматической пушки 2А72 – аналога блока оружия БМП-3. В качестве дополнительного оружия использовались два курсовых 30-мм автоматических гранатомета АГ-17Д, два бортовых 7,62-мм пулемета ПКТ, установленных в корпусе по бортам за башней, и стабилизированный дистанционно управляемый 7,62-мм пулемет ПКТ, установленный на командирской башенке. Боекомплект к основному оружию: 50 выстрелов к 100-мм орудию (в т.ч. 35 в конвейере механизма заряжания), четыре управляемые ракеты "Бастион" и 400 снарядов к спаренной 30-мм автоматической пушке 2А72. Боекомплект к дополнительному оружию: 800 выстрелов к курсовым установкам автоматических гранатометов (по 400 гранат на каждую), включая по 200 готовых к стрельбе выстрелов; по 2000 патронов к бортовым пулеметам ПКТ; 1000 патронов в магазин-коробках по 250 патронов в каждой для пулемета, установленного на командирской башенке. Время загрузки боекомплекта полным экипажем – 45 минут.

Система управления огнем включала:

– комбинированный дневно-ночной прицел-прибор наведения "БУГ-1" со встроенным лазерным дальномером и стабилизированной в двух плоскостях линией визирования для стрельбы с места и с ходу из всех видов основного оружия всеми типами боеприпасов по наземным и воздушным целям с места наводчика;

– дневной монокулярный перископический прицел ППБ-1;

– баллистический вычислитель, обеспечивающий выработку исходных установок стрельбы и поправок на условия стрельбы;

– электромеханический стабилизатор оружия 2Э52;

– комбинированный дневно-ночной прибор командира ТКН-4С;

– прицелы ППМ-1 для курсовых автоматических гранатометов.

СУО позволяла вести стрельбу как с места, так и с ходу всеми типами снарядов и поражать противника из основного оружия на дальностях до 4000 м, а из дополнительного – до 1000 м.

БМПТ образца "Б" обеспечивал: высокую огневую активность боевого расчета (7 каналов наблюдения и 6 каналов ведения огня); модульность конструкции комплекса вооружения; круговой обзор с места командира; высокую степень унификации с основным танком; высокую защищенность боевого расчета и систем машины.

По сравнению с Т-72Б на опытных БМПТ вариантов "А" и "Б" были повышены уровень защиты боевого расчета и противоминная стойкость. Для обеспечения высокой защищенности были применены следующие технические решения: использование встроенной динамической защиты; комбинированное и разнесенное бронирование; использование сталей высокой твердости и алюминиевой брони. На машинах был установлен многотопливный дизель В-84 мощностью 840 л.с., который позволял развивать максимальную скорость движения 60 км/ч по шоссе и 35–40 км/ч – по сухой грунтовой дороге.

Наряду с опытными образцами БМПТ, изготовленными на ЧТЗ, в ЦНИИТОЧМАШ был изготовлен третий образец БМПТ – вариант "В" с другим вариантом комплекса вооружения. За неимением в институте шасси опытных БМПТ или основного танка, новый комплекс вооружения был размещен на шасси легкого плавающего танка "Судья" (индекс ГБТУ – объект 934). Основным оружием нового комплекса вооружения стал доработанный для повышения кучности и уменьшения силы отдачи 30-мм двуствольный зенитный автомат 2А38 с темпом стрельбы 2500 выстр./мин.

В качестве КУРВ использовался ПТРК "Конкурс" (в перспективе рассматривалась установка ПТРК "Корнет"). Дополнительное оружие включало стабилизированные 30-мм гранатомет АГ-17, а также 12,7- или 7,62-мм пулемет. Все оружие устанавливалось за пределами двухместной низкопрофильной башни для исключения загазованности в боевом отделении машины.

СУО комплекса вооружения БМПТ варианта "В" включала:

– комбинированный дневно-ночной прицел 1К13-2 со стабилизированной в двух плоскостях линией визирования для стрельбы с места и с ходу из автоматической пушки;

– дневной прицел 1ПЗ-10 для стрельбы из спаренного гранатомета;

– прибор управления ПТРК 9Ш119М;

– радиолокационный прицел для стрельбы из основного и дополнительного оружия ночью и в условиях плохой видимости (пыль, туман, снег и т.д.).

Для обоснования боевого применения БМПТ и уточнения ее технического облика были проведены исследовательские испытания различных вариантов машины при решении огневых и тактических задач. На испытания были поставлены три варианта БМПТ с разными комплексами вооружения, три Т-72Б и одна БМП-3. Боевые расчеты БМПТ, экипажи танков и БМП прошли обучение и спецподготовку в учебном центре.

В ходе всесторонних исследований решения различных тактических задач и испытаний БМПТ совместно с танками и БМП-3 с боевой стрельбой была найдена оптимальная структура танкового подразделения, в котором между двумя танками находилась одна БМПТ. При такой структуре количество пораженных целей танковым подразделением возрастало до 30% именно за счет БМПТ.

После проведения цикла испытаний на полигонах в Кубинке и Чебаркуле выбор пал на образец машины варианта "А" (объект 781 сб. 7). На ЧТЗ приступили к изготовлению комплекта документации для производства опытной партии машин. Но наступил 1990 год, и "сверху" пришла директива переориентировать военное производство на выпуск конверсионной продукции. Работы по БМПТ были прекращены, опытные образцы передали в музей в Кубинку, где они по сей день ржавеют в запасниках.

В 1991 году была предпринята еще одна попытка создать БМПТ на ЧТЗ. Между ГБТУ МО СССР и заводом был заключен договор на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) под шифром "Рамка" и создание опытных образцов новой БМПТ – объект 782. Но и эта работа не была выполнена в силу того, что перестал существовать СССР.

ИЗ "ГАДЮК" В "ТЕРМИНАТОРЫ"

В 1995 году, когда война на Северном Кавказе была в самом разгаре, новое руководство ОАО "Уралтрак" (бывшее ПО "ЧТЗ") решило продолжить работы по БМПТ за счет собственных средств. В ГСКБ-2, возглавляемом А.В. Ермолиным, задумали превратить Т-72 в многоцелевую боевую машину, способную в бою в сложных условиях снять с танков задачи по уничтожению танкоопасной живой силы.

Опытный образец машины (объект 787) был готов в 1996 году. Новая машина имела необычный вид: из башни демонтировали танковую пушку, а на бортах башни установили по 30-мм автоматической пушке 2А72 со спаренными 7,62-мм пулеметами ПКТМ. Наведение и стрельба из пушек могла осуществляться как наводчиком, так и командиром. С виду башня напоминала змеиную голову с раздвоенным языком. Отсюда и название машины – "Гадюка".

Совместно с пушками были установлены кассеты неуправляемых авиационных ракет (НАР), по шесть направляющих с каждого борта. Пушки, кассеты НАР, спаренные пулеметы и тракты подачи боеприпасов прикрывались броневыми экранами с установленными на них элементами динамической защиты (ДЗ) "Контакт-1". Элементами ДЗ также были полностью защищены лоб и борта корпуса и вся башня. Это обеспечивало защиту машины от поражения кумулятивными боеприпасами.

В апреле–июле 1997 года "Гадюка" прошла испытания со стрельбой с ходу из автоматических пушек, пулеметов и НАР, которые показали высокую огневую эффективность этой машины. Обрадованные успехами, сотрудники АО "Уралтрак" рассказали о машине в СМИ, что органами безопасности было воспринято как "разглашение военной тайны". В итоге ГСКБ-2 запретили заниматься доводкой "Гадюки", документацию передали в ФГУП "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ, Нижний Тагил), а опытный экземпляр "объекта 787" отправили в танковый музей в Кубинке, где он недавно восстановлен и выставлен в экспозиции музея.

В очередной раз работы по БМПТ были реанимированы только в начале 1999 года. В 1998 году начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ генерал-полковник Сергей Маев предложил главному конструктору УКБТМ Владимиру Поткину разработать аванпроект новой БМПТ на базе Т-72Б. По результатам его рассмотрения было принято решение возобновить работы по БМПТ. В конце 1998 года было разработано тактико-техническое задание (ТТЗ) на выполнение ОКР "Рамка-99", головным исполнителем стало УКБТМ. После скоропостижной смерти главного конструктора В.И. Поткина, все работы по созданию БМПТ велись под руководством Владимира Домнина, возглавившего КБ в сентябре 1999 года.

В ноябре 1999 года был выполнен технический проект, а к концу июня 2000 года – изготовлен экспериментальный образец БМПТ в новом облике на шасси Т-90 (объект 199). Масса образца составила 48 т, экипаж – 5 человек (спешивание части экипажа уже не предусматривалось, как в предыдущих вариантах опытных БМПТ). В носовой части корпуса были размещены 3 человека (посредине – механик-водитель, справа и слева от него – операторы курсовых установок автоматических гранатометов), а 2 человека (командир и наводчик) – в башне.

Машина имела усиленный броневой корпус, новый комплекс вооружения и оригинальную СУО. По остальным узлам, системам и агрегатам была обеспечена максимальная унификация с шасси Т-90. Башня БМПТ была низкопрофильной, сварной из броневой стали.

Основное оружие – 30-мм автоматическая пушка 2А42, размещенная в вынесенном за пределы башни модуле. В качестве дополнительного оружия с пушкой в модуле установлен 30-мм автоматический гранатомет АГ-17. Кроме того, дополнительное оружие включало два автоматических гранатомета АГ-17Д в курсовых установках, размещенных по бортам, и 7,62-мм пулемет ПКТМ, установленный над прицелом командира. В качестве КУРВ на машине использовался ПТРК "Корнет": четыре ПУ ПТУР размещались в бронированных контейнерах, слева от модуля с основным оружием. Боекомплект: 950 снарядов к 30-мм автоматической пушке, 450 гранат к автоматическому гранатомету в башне, четыре готовые к пуску управляемые ракеты "Корнет" в ПУ, 700 выстрелов к автоматическим гранатометам в курсовых установках и 2000 патронов к пулемету ПКТМ.

Система управления огнем разработки белорусского ОАО "Пеленг" включала:

– два комбинированных (с дневным и тепловизионным каналами) со встроенным лазерным дальномером, каналом управления управляемых ракет и стабилизированным полем зрения прицела наводчика и командира;

– цифровой баллистический вычислитель;

– блок защиты системы управления огнем;

– прицелы "Агат-МР" курсовых автоматических гранатометов с независимой стабилизацией поля зрения по вертикали.

Конструкция корпуса и башни была спроектирована так, чтобы обеспечить защиту экипажа не хуже, чем у Т-90, а защиту вооружения – от бронебойно-подкалиберных снарядов 25-мм автоматических пушек Bushmaster с дистанции 500 м. Для защиты от высокоточных средств поражения устанавливалась система постановки аэрозольных завес, а для защиты от противотанковых средств – встроенная ДЗ "Реликт".

Данный образец БМПТ обеспечивал высокую огневую активность боевого расчета (5 каналов наблюдения и 4 канала ведения огня), модульность конструкции комплекса вооружения, круговой обзор командира, высокую степень унификации с Т-90, высокую защищенность боевого расчета. На БМПТ был установлен многотопливный дизельный двигатель мощностью 1000 л.с., который обеспечивал показатели подвижности на уровне Т-90С.

Машина впервые была показана на выставке вооружения Ural Expo Arms в Нижнем Тагиле в июле 2000 года, где вызвала большой интерес российских и зарубежных военных специалистов. Однако дальнейшего развития этот вариант не получил вследствие невыполнения ряда требований ТТЗ по эффективности комплекса вооружения.

В течение последующих лет конструкция БМПТ была существенно переработана, и к лету 2002 года был изготовлен новый опытный образец машины, отличающийся от предыдущего составом комплекса вооружения, СУО, защитой и другими конструктивно-технологическими решениями. В состав комплекса вооружения вошли: спаренная установка 30-мм автоматических пушек 2А42 с боекомплектом 850 снарядов; 7,62-мм пулемет ПКТМ, установленный в едином блоке с пушками и боекомплектом 2100 патронов в одной ленте; ПТРК "Атака-Т" с четырьмя ПУ сверхзвуковых ПТУР 9М120, установленными по две с каждой стороны блока оружия. В состав СУО, также разработанного минским ОАО "Пеленг", был включен панорамный комбинированный прицел командира. Курсовые установки 30-мм автоматических гранатометов АГ-17Д сохранились.

15 июня 2005 года два опытных образца БМПТ были представлены на госиспытания, в ходе которых были подтверждены все требования ТТЗ, а сами испытания успешно завершились 1 мая 2006 года. БМПТ подтвердила высокие показатели таких боевых свойств, как огневая мощь, защищенность, подвижность, командная управляемость и надежность. Было замечено, что при одновременной стрельбе из различного оружия комплекса вооружения БМПТ, особенно под разными курсовыми углами с высоким темпом, возникал "эффект испуга". Из-за этого БМПТ получила неофициальное название "Терминатор", что практически соответствует предназначению машины.

Согласно акту госкомиссии, БМПТ была рекомендована к принятию на вооружение как новый тип БТВТ, не имеющей аналогов в отечественном и зарубежном танкостроении. Однако в 2010 году Главкомат Сухопутных войск ВС РФ под давлением начальника ГШ ВС РФ генерала Николая Макарова принял решение отказаться от закупки БМПТ. Официальная версия – "тактико-технические характеристики не отвечают современным требованиям, предъявляемым к перспективным образцам бронетанкового вооружения и техники". На самом деле все было гораздо проще. В Главном организационно-мобилизационном управлении (ГОМУ) МО РФ просто не могли определиться с местом для БМПТ и ее экипажа аж из 5 человек в штатной структуре Сухопутных войск. Создавать какие-либо новые штатные структуры ради БМПТ в ГОМУ наотрез отказались.

А в Вооруженных силах Республики Казахстан со штатами долго не заморачивались и приняли решение закупить партию БМПТ. В 2011 году первые машины были поставлены. Таким образом, не Российская, а армия Казахстана стала первой в мире, принявшей на вооружение новый тип БТВТ – БМПТ.

"ТЕРМИНАТОР-2" – АЛЬТЕРНАТИВА

Для того чтобы каким-то образом дать жизнь новой машине, конструкторы ОАО "УКБТМ" в течение последующих двух лет в инициативном порядке создали на базе Т-72 новый вариант – БМПТ-72 "Терминатор-2". В этой машине, как того и хотело ГОМУ, экипаж был сокращен до трех человек. Башня и комплекс вооружения, размещенный на ней, остались прежними (изменено было расположение ПУ ПТУР, которые, кроме того, были защищены бронированными экранами), но БМПТ-72 лишилась курсовых 30-мм автоматических гранатометов. То есть, по сути, машина потеряла то, ради чего создавалась изначально – многоканальность вооружения. Теперь экипаж мог вести стрельбу только по одной цели, каким-либо одним типом оружия. Снизились и разведывательные возможности машины – с пяти до трех сократилось количество каналов наблюдения. По сути, "Терминатор-2" превратился из БМПТ в танк с легким автоматическим оружием.

Впервые прототип БМПТ-72 был представлен на выставке Russian Arms Expo в Нижнем Тагиле в 2013 году.

КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ, КАК ВСЕГДА, ВОЙНА

В августе 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к России с официальной просьбой об оказании военной помощи. Вскоре Совет Федерации дал президенту РФ Владимиру Путину согласие на использование ВС РФ на территории Сирии.

Война – это уникальная возможность проверить, обкатать и испытать новые средства вооруженной борьбы. Россия не стала здесь исключением и стала ввозить в Сирию многие только-только созданные образцы вооружения и военной техники, чтобы проверить и оценить их эффективность в реальном бою.

В 2017 году по согласованию с МО РФ корпорация "Уралвагонзавод" привезла для испытаний в Сирию БМПТ "Терминатор". Не усеченную БМПТ-72, а первый "Терминатор", но прошедший ряд доработок: была усилена защита; башня устанавливалась, как на БМПТ-72, – с ПУ ПТУР в бронированных кожухах; были сохранены установки 30-мм автоматических гранатометов АГ-17Д по бортам; экипаж машины – 5 человек.

"БМПТ "Терминатор" участвовала в боях в Сирии и показала там высокую боевую эффективность", – так сообщил представителям СМИ на пресс-конференции в ходе проведения выставки АРМИЯ-2017 генеральный директор – главный конструктор АО "УКБТМ" Андрей Терликов. Чуть позже вице-премьер Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" заявил: "Пример Сирии показал, что эта машина (БМПТ. – В.С.) – именно для такого рода боя в городских условиях". Успешные испытания "Терминатора" в боевых условиях в Сирии, а также адекватное мышление нынешнего руководства ВС РФ стали той самой йотой, превысившей критическую массу для решения о принятии БМПТ на вооружение Российской армии.

О принятии на вооружение Российской армии БМПТ "Терминатор" в апреле 2018 года сообщил на выставке вооружений и военной техники Defexpo India, проходившей в индийском городе Чиннаи, гендиректор АО "НПК "Уралвагоназвод" Александр Потапов. А 9 мая БМПТ "Терминатор" впервые прошла в составе колонны техники на Параде Победы по Красной площади. Более чем 30-летняя эпопея создания БМПТ пришла к логическому завершению. Удачи, тебе, "Терминатор", и всегда возвращайся на базу!

Сергей Викторович Суворов – полковник запаса, кандидат военных наук.