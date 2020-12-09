"Это прорыв": Россия обкатывает новую тактику танкового боя

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженные, защищенные и универсальные — на одном из полигонов под Челябинском прошли первые совместные учения танков и боевых машин, созданных для их поддержки, — БМПТ "Терминатор". Они наступали в одном строю с Т-72 гвардейской дивизии Центрального военного округа и продемонстрировали внушительную огневую мощь. Об особенностях этой техники — в материале РИА Новости.

Чеченский опыт

На опубликованном Минобороны видео "Терминаторы" идут чуть позади основной цепи, в промежутках между тяжелыми бронемашинами. И пока танки ведут огонь из 125-миллиметровых орудий, экипажи БМПТ внимательно осматривают поле боя. Как только замечают солдат "неприятеля", открывают шквальный огонь из сдвоенных 30-миллиметровых пушек. Это и есть основная задача "Терминаторов": прикрыть танки от пехоты, вооруженной гранатометами и ПТРК.

К разработке БМПТ приступили еще в 1980-х, однако всерьез за проект взялись лишь после первой чеченской кампании. Штурм Грозного в январе 1995-го показал, что танки чрезвычайно уязвимы в схватках с пехотой. Засевшие на верхних этажах зданий боевики легко уничтожали бронетехнику федеральных сил, пробивая из гранатометов броню, сравнительно тонкую в верхней проекции.

Мотострелков, которые должны были прикрывать танки от вражеских бронебойщиков, дудаевцы успешно отсекали пулеметным и снайперским огнем. Стало очевидно: для городских боев необходима боевая бронированная машина с большими углами вертикальной наводки основного вооружения.

Обкатка Сирией

Первый прототип БМПТ под обозначением "Объект 199 "Рамка" появился в 2001-м. У этой машины непростая судьба. Долгие годы Минобороны по разным причинам — в основном финансовым — отказывалось принимать ее на вооружение.

Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время военно-технического форума "Армия-2017" Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Планировали создать одну роту БМПТ, однако в войска эта техника так и не пошла. Командование заявило, что отказывается от закупок новых машин, а также от конверсии устаревших танков по этому проекту. Десять БМПТ продали Казахстану.

Тем не менее "Терминаторы" регулярно демонстрировались на различных международных выставках вооружений. А летом 2017-го несколько БМПТ отправили в Сирию — в боевую командировку. Одна машина под маскировочной сетью, в частности, "засветилась" на авиабазе Хмеймим. Военные "Терминатором" остались довольны: сообщалось, что БМПТ активно применялись в наступательных операциях против боевиков ИГ*.

И Минобороны все-таки решило принять "Терминаторы" на вооружение. В 2018-м новые машины даже участвовали в параде Победы на Красной площади. Вскоре техника поступила в воинские части, в частности в 90-ю гвардейскую танковую дивизию. О дальнейших закупках примут решение по итогам опытно-боевой эксплуатации.

Универсальный солдат

"Терминатор" построен на базе основного боевого танка Т-72. Такое же бронирование, усиленное, впрочем, современной динамической защитой "Реликт". Блок вооружения — в кормовой части башни, а боекомплект вынесен за пределы забронированного объема. Считается, что БМПТ малоуязвима для противотанковых средств пехоты. Экипаж — пять человек, как в самоходной артиллерийской установке "Мста-С". Это связано, в первую очередь, с тем, что "Терминатор" вооружен буквально до зубов. БМПТ — это своего рода "сухопутный эсминец".

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" на Тверской улице перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Самарин

Основное вооружение — спаренная 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42 (их еще устанавливают на БМП-2, БТР-82А и боевые вертолеты) с боекомплектом в 900 снарядов. Кроме орудий, в башне — пулемет ПКТ калибра 7,62 миллиметра. По бокам башни — два бронированных кожуха, в каждом по два транспортно-пусковых контейнера с управляемыми противотанковыми ракетами 9М120-1 "Атака" с дальностью эффективной стрельбы шесть километров. Наконец, в передней части корпуса — два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д для ведения огня по пехоте осколочными боеприпасами.

Экипаж эффективно пользуется всем этим арсеналом благодаря современной автоматической системе управления огнем "Рамка", оборудованной цифровым баллистическим вычислителем и автоматом сопровождения целей. Прицел наводчика оснащен всем необходимым для круглосуточной работы: тепловизионный и оптический каналы, аппаратура наведения ПТУР, лазерный дальномер. Номенклатура доступных для "Терминатора" целей необычайно широка — пехота, танки, легкая бронетехника, низколетящие вертолеты, беспилотные летательные аппараты, полевые укрепления.

Будущее проекта

Первые варианты БМПТ в экспертном сообществе часто критиковали. Одной из главных претензий к "Терминатору" было его слабое "зрение". Предполагалось, что новые машины смогут видеть на поле боя больше, чем тяжелая бронетехника. Однако средства наблюдения и прицельные комплексы на ранних БМПТ и основных боевых танках были абсолютно идентичными. Вдобавок многие сомневались, что "Терминаторы" способны полностью заменить пехоту в качестве главных защитников бронетехники на поле боя. Однако современные версии БМПТ гораздо более "глазастые".

Боевая машина поддержки танков "Терминатор" на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Судя по кадрам Минобороны, военные отдали предпочтение первому "Терминатору". Второй вариант, представленный в 2013-м, нес меньше вооружения — с него убрали автоматические гранатометы и сократили экипаж до трех человек. Российского заказчика эта модернизация не заинтересовала, зато нашлись покупатели в Алжире. Там заказали более 300 БМПТ "Терминатор-2".

Когда появится "Терминатор-3", пока неясно. Еще в 2016-м генеральный директор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко сообщил РИА Новости, что корпорация разработала концепцию развития машин на базе новейшей платформы "Армата" из 28 единиц перспективных видов вооружения, включая ПВО, тяжелую бронированную технику. В их число входит и БМПТ. Известно о будущей машине пока немного. Но сообщалось, в частности, что вместо 30-миллиметровых пушек установят более мощное 57-миллиметровое орудие.