Заряжающая машина для арктического "Тора" начнет поступать в войска летом 2017 года
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ЗРК "ТОР-М2У" на учениях в Бурятии
Источник: http://sadko.biz/
ЗРК "Тор-М2" предназначен для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена
СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Транспортно-заряжающая машина для арктической версии зенитного ракетного комплекса (ЗРК) типа "Тор" начнет поступать в войска летом этого года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании "Технодинамика" Игорь Насенков.
В пресс-службе компании рассказали, что на текущий момент завершаются квалификационные испытания машины для арктического "Тора".
"Начнем отправку в конце этого месяца и завершим в середине июля", - сказал Насенков, уточнив, что всего собрано 12 машин.
АО "Технодинамика" проводит в Сочи итоговую коллегию, в ходе которой компания отчитывается по вопросам исполнения гособоронзаказа, проведения опытно-конструкторских работ, в том числе в интересах Минобороны РФ, а также по мерам, принимаемым в целях снижения уровня брака (рекламаций), так как 2017 год был определен индустриальным директором авиационного кластера Ростеха Анатолием Сердюковым как "год качества" в контуре предприятий, входящих в авиационный кластер госкорпорации "Ростех".
ЗРК "Тор-М2" предназначен для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Комплекс способен защищать сухопутные соединения от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов. Согласно договору между Ижевским электромеханическим заводом "Купол" и машиностроительной компанией "Витязь", опубликованному на сайте госзакупок, опытно-конструкторские работы по разработке его модификации для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера будут проведены с 2015 по 2020 год. Новая версия ЗРК должна быть установлена на шасси двухзвенного гусеничного тягача ДТ-30ПМ-Т1 (ДТ - двухзвенный тягач).
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16.06.2017
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