Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Заряжающая машина для арктического "Тора" начнет поступать в войска летом 2017 года

19.06.2017 ТАСС 125 0
0
Понравилась новость?
 0
ТОР-М2У в Бурятии
ЗРК "ТОР-М2У" на учениях в Бурятии
Источник: http://sadko.biz/

ЗРК "Тор-М2" предназначен для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Транспортно-заряжающая машина для арктической версии зенитного ракетного комплекса (ЗРК) типа "Тор" начнет поступать в войска летом этого года. Об этом  сообщил журналистам генеральный директор компании "Технодинамика" Игорь Насенков.

В пресс-службе компании рассказали, что на текущий момент завершаются квалификационные испытания машины для арктического "Тора".

"Начнем отправку в конце этого месяца и завершим в середине июля", - сказал Насенков, уточнив, что всего собрано 12 машин.

АО "Технодинамика" проводит в Сочи итоговую коллегию, в ходе которой компания отчитывается по вопросам исполнения гособоронзаказа, проведения опытно-конструкторских работ, в том числе в интересах Минобороны РФ, а также по мерам, принимаемым в целях снижения уровня брака (рекламаций), так как 2017 год был определен индустриальным директором авиационного кластера Ростеха Анатолием Сердюковым как "год качества" в контуре предприятий, входящих в авиационный кластер госкорпорации "Ростех".

ЗРК "Тор-М2" предназначен для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Комплекс способен защищать сухопутные соединения от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов. Согласно договору между Ижевским электромеханическим заводом "Купол" и машиностроительной компанией "Витязь", опубликованному на сайте госзакупок, опытно-конструкторские работы по разработке его модификации для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера будут проведены с 2015 по 2020 год. Новая версия ЗРК должна быть установлена на шасси двухзвенного гусеничного тягача ДТ-30ПМ-Т1 (ДТ - двухзвенный тягач).
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
С-350 50Р6А "Витязь"
Тор
Компании
ИЭМЗ Купол
Минoбороны РФ
Ростех
Технодинамика
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
2020-й год
Арктика
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 07:29
  • 4913
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.06 07:24
  • 986
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.06 07:19
  • 3691
Оценка Советского периода в истории России.
  • 19.06 07:16
  • 5
"Известия": Россия возродит производство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр"
  • 19.06 07:14
  • 23
"Армия должна быть эффективной, но компактной"
  • 19.06 07:07
  • 2
Россия и Китай запустят двигатель
  • 19.06 07:04
  • 124
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 19.06 06:35
  • 55
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 19.06 06:32
  • 38
"Известия": бригада ПВО в Бурятии получает новейшие зенитные ракетные комплексы "Бук-М3"
  • 19.06 06:28
  • 34
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35
  • 19.06 03:36
  • 19
ПРО США желает "лазерный беспилотник" для уничтожения МБР
  • 19.06 03:01
  • 13
Слухи: 500 танков Т-90МС для Египта
  • 19.06 01:46
  • 1
Минобороны РФ будет каждую неделю отчитываться о проделанной работе с помощью инфографики
  • 19.06 01:31
  • 1
Минобороны будет использовать полигон Капустин Яр вместо Эмбы в Казахстане
  • 18.06 23:06
  • 31
Белорусский спецназ вооружат штурмовым гранатомётом
другие обсуждаемые темы