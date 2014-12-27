Эволюция "Буков" и "Торов": чем уникален "войсковой зонтик" ПВО России



Комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2" во время военного парада на Красной площади.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2" во время военного парада на Красной площади.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ТАСС рассказывает о современном состоянии и перспективах зенитных ракетных систем и комплексов, поступающих на вооружение Сухопутных войск ПВО

Войска противовоздушной обороны появились в годы Первой мировой войны. 26 декабря 1915 года были сформированы и отправлены на Западный фронт первые четыре отдельные четырехорудийные легкие батареи для стрельбы по воздушным целям. В соответствии с приказом министра обороны РФ от 9 февраля 2007 года эта памятная дата стала отмечаться в России как День войсковой ПВО.

Организационно эти формирования входят в состав объединений, соединений и частей Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, береговых войск Военно-морского флота (ВМФ) и выполняют задачи в единой системе ПВО страны. Они оснащены различными по дальности и способам наведения ракет зенитными ракетными, зенитными артиллерийскими, зенитными пушечно-ракетными комплексами (системами), а также переносным вооружением. В зависимости от дальности поражения воздушных целей подразделяются на комплексы ближнего действия — до 10 км, малой дальности — до 30 км, средней — до 100 км и дальнего действия — более 100 км.

На прошедшей 22 декабря итоговой коллегии Минобороны РФ главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков заявил, что российская войсковая ПВО способна отразить любые средства воздушного нападения, существующие в мире. Он подчеркнул, что развитие военных угроз в воздушно-космической сфере вызывает необходимость "скоординированного развития систем ракетно-космической и противовоздушной обороны с учетом качественно новых требований".

Современное вооружение войск ПВО Сухопутных войск во многом превосходит своих предшественников, не имеет аналогов в мире, что подтверждается высокой конкурентоспособностью на рынке вооружений

Олег Салюков

главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал-полковник

На вооружении войсковой ПВО стоят ЗРС С-300В4 (дальность перехвата — до 400 км) и "Тор-М1" (до 15 км), ЗРК "Бук-М1" (до 45 км), "Стрела-10М4" (до 8 км), "ОСА-АКМ" (до 10 км), зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска-М1" (до 10 км), зенитные артиллерийские комплексы "Шилка-М5" (до 6 км), всепогодные тактические ракетные комплексы "Тор-М2У" и другие. В настоящее время в войсках уже сформированы новые зенитные ракетные соединения, вооруженные С-300В4 и комплексом "Бук-М2". Проводится перевооружение на новые "Бук-МЗ", "Тор-М2" и переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Верба".

Новые вооружения вобрали в себя лучшие качества своих предшественников и способны поражать как аэродинамические, так и баллистические цели, крылатые ракеты, средства воздушной разведки и РЭБ, вести борьбу с воздушными десантами. Войсковое ПВО не следует путать с Войсками противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), входящими в состав Воздушно-космических сил России.

Ход перевооружения

С-300В4, "Бук-МЗ" и "Тор-М2" включены в перечень приоритетных вооружений и военной техники, определяющих облик перспективных систем вооружения российской армии. Как рассказал газете "Красная Звезда" начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, в 2017 году основные усилия были сосредоточены на оснащении этой техникой соединений и подразделений Южного и Западного военных округов.

В результате этого перевооружены и переучены: зенитная ракетная бригада — на ЗРК средней дальности "Бук-МЗ"; зенитные ракетные полки общевойсковых соединений — на ЗРК малой дальности "Тор-М2"; подразделения ПВО общевойсковых соединений — на ПЗРК "Верба"

Александр Леонов

начальник войсковой ПВО ВС РФ, генерал-лейтенант

Осуществлена поставка ЗРК "Бук-МЗ" для соединения Западного военного округа, военнослужащим которого в следующем году предстоит пройти переучивание на новые комплексы и выполнение стыковочных боевых стрельб в специализированных учебных центрах войск ПВО Сухопутных войск.

Зенитные ракетные комплексы "Тор-М2". Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В 2018 году запланировано оснащение комплексами "Тор-М2" двух воинских формирований ПВО; подразделения ПВО, действующего в условиях Арктики и Крайнего Севера, должны получить ЗРК малой дальности "Тор-М2ДТ"; подразделений ПВО общевойсковых соединений — ПЗРК "Верба".

Таким образом, планомерное и ежегодное наращивание боевого состава войск, осуществление комплектного перевооружения на современные зенитные ракетные комплексы позволят уже к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО практически в 1,3 раза

Александр Леонов

начальник войсковой ПВО ВС РФ, генерал-лейтенант

В этом году "Бук-М3" и С-300В4 были развернуты на Северном Кавказе. До заступления на боевое дежурство расчеты комплексов успешно прошли курс переподготовки на новое вооружение и выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне в Астраханской области.

Эволюция "Тора"

Согласно данным открытых источников, первая модификация ЗРК семейства "Тор" поступила на вооружение в 1986 году. С 2011 года в войска поступает модификация комплекса "Тор-М2У". Боевая машина обеспечивает всеракурсное поражение воздушных целей, в том числе поражающих элементов высокоточного оружия. ЗРК позволяет вести разведку в движении по любой местности и осуществлять одновременный обстрел четырех воздушных целей в заданном секторе.

Современный "Тор-М2" начал поступать в войска с 2016 года. По сравнению с прежними модификациями в нем в полтора-два раза улучшены характеристики зоны поражения, возимого запаса зенитных управляемых ракет, помехозащищенности и другие. Он способен уничтожать цели, летящие со скоростью до 700 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км. Батарея, состоящая из четырех машин, может одновременно атаковать 16 целей.

Боевая машина ДТ-30ПМ-Т1 (9А331МДТ) зенитного ракетного комплекса 9К331МДТ "Тор-М2ДТ" на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ в ходе репетиции Парада Победы в Алабино, апрель 2017 года. Источник: vk.com/milinfolive

В 2016 году концерн ВКО "Алмаз-Антей" начал работу над арктическим вариантом ЗРК малой дальности — "Тор-М2ДТ". Новая версия установлена на шасси двухзвенного гусеничного тягача ДТ-30ПМ-Т1 (ДТ — двухзвенный тягач).

В 2018–2019 годах уже может появиться морская версия "Тора". Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Алмаз-Антей" в ходе выставки KADEX 2016. При этом по ряду параметров корабельная версия комплекса будет превосходить существующих представителей семейства "Тор".

Этот вопрос концерном проработан, и учитывая опыт предприятий кооперации по производству и монтажу комплексов типа "Оса", "Кинжал" и других на кораблях ВМФ, а также возможность применения комплектующих серийно выпускаемых сухопутных образцов ЗРК "Тор", можно сделать вывод о создании "морской" версии "Тор" в кратчайшие сроки (первые образцы ЗРК могут появиться в 2018–2019 годах), причем при минимальных затратах

пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей"

В 2016 году главный конструктор зенитных ракетных комплексов Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн "Алмаз-Антей") Иосиф Дризе (создатель ряда современных средств ПВО, скончался в ноябре 2016 года — прим. ТАСС) заявлял, что в перспективе "Тор" станет полностью роботизированным и сможет сбивать цели без участия человека. Как говорил Дризе, ЗРК и сейчас может работать без участия человека, но в ряде случаев оператор необходим в условиях сильных помех. Кроме того, на предприятии занимаются увеличением возможностей "Тора" по уничтожению крылатых ракет, созданных с использованием технологий "стелс".

Новый войсковой "Овод"

"Бук-М2" (по кодификации НАТО — SA-11 Gadfly, "Овод") считается одним из самых эффективных представителей своего класса. Его разработка была завершена еще в 1988 году, однако развернуть серийный выпуск удалось лишь 15 лет спустя.

В 2016 году военные получили первый бригадный комплект нового "Бука" — "Бук-М3". Характеристики комплекса неизвестны, однако его предшественник способен поражать твердотопливными ракетами воздушные цели на дальности от 3 км до 45 км и на высоте до 15 м до 25 км. Кроме того, он может уничтожать баллистические ракеты с дальностью пуска до 150–200 км. Благодаря новой ракете "Бук-М3" практически в два раза превосходит предыдущие модели и не имеет аналогов в мире. Кроме того, за счет меньшей массы ракеты удалось в полтора раза увеличить боекомплект. Еще одной из особенностей комплекса является размещение ракеты в пусковом контейнере.

В транспортно-пусковых контейнерах (комплекса) находятся шесть ракет на каждой самоходной огневой установке. Ракеты стали компактнее, но тем не менее летят они быстрее, дальше и точнее. То есть создана новая уникальная ракета, которая позволит с большей вероятностью уничтожать воздушные цели

Александр Леонов

начальник войсковой ПВО ВС РФ, генерал-лейтенант

В 2015 году сообщалось, что по ряду параметров новинка превзошла систему большой дальности С-300. "Прежде всего речь идет о вероятности поражения целей, которая у "Бук-М3" составляет 0,9999, чего нет у С-300", — сказал источник ТАСС. Кроме того, максимальная дальность поражения комплекса увеличена на 25 км по сравнению с его предшественником и доведена до 70 км.

"Верба" для десанта

Продолжается поступление в войска ПЗРК "Верба". В августе этого года стало известно, что все воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии ВДВ уже перевооружены на "Вербы". По словам командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, "Верба" способна поражать самолеты тактической авиации, ударные вертолеты, крылатые ракеты и дистанционно-пилотируемые летательные аппараты на встречных и догонных курсах, в дневных и ночных условиях при визуальной видимости цели, в том числе в условиях фоновых и искусственных помех.

ПЗРК 9К333 Верба. Источник: © Фото : Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"

В числе достоинств "Вербы" — возможность стрельбы на встречных курсах по малоизлучающим в инфракрасном диапазоне целям на дальней границе зоны поражения на предельно малых высотах. Новые комплексы малой дальности, в отличие от своих предшественников (ПЗРК "Игла"), обладают расширенными боевыми возможностями и обеспечивают высокую эффективность поражения целей, несмотря на мощное оптическое противодействие.

По сравнению с предыдущими ПЗРК, у "Вербы" в несколько раз увеличена зона обстрела целей с невысоким тепловым излучением и в десятки раз — помехозащищенность от мощных пиротехнических помех. При том что порядок боевого применения новых ПЗРК аналогичен порядку применения комплексов предыдущего поколения, в "Вербе" снижен расход ракет для поражения одной цели и расширен температурный диапазон использования до минус 50 градусов. ПЗРК способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 м до 4,5 км и на дальностях от 500 м до 6,5 км.

Новое поколение ПВО

Сухопутные войска предлагают начать с 2018 года полноценную научно-исследовательскую работу (НИР) под шифром "Стандарт" по созданию многофункциональной войсковой системы ПВО нового поколения.

С 2020 года основным направлением развития станет создание единой универсальной многофункциональной системы вооружения войсковой ПВО. Научно-техническую основу создания такой системы необходимо заложить уже в 2020–2025 годах путем открытия ряда прорывных ОКР

Александр Леонов

начальник войсковой ПВО ВС РФ, генерал-лейтенант

"В ходе работы необходимо провести анализ технических возможностей промышленности по созданию перспективных образцов вооружения войсковой ПВО, в том числе основанных на новых физических принципах поражения", — говорит Леонов.

В ходе НИР "Стандарт" будут разрабатываться ЗРК нового поколения малой и средней дальности, а также другие вооружения войсковой ПВО, объединенные в сетецентрическую систему. "На основе результатов, полученных в НИР "Стандарт", необходимо открыть прорывные ОКР (опытно-конструкторские работы) по разработке и созданию информационно-совместимых зенитных средств под управлением единой системы управления с использованием принципов модульного построения, глубокой унификации и многофункциональности", — резюмировал генерал.

Версия на колесном шасси Бук-М2Э. Источник: макс-2017

На форуме "Армия-2016" стало известно, что концерн "Алмаз-Антей" начал разработку ЗРК средней дальности, относящегося к следующему, пятому поколению. Работы будут проводиться на базе НИИП имени Тихомирова, которое является головным разработчиком комплексов семейства "Бук".

ЗРК средней дальности пятого поколения получит возможность глубокой интеграции в единую систему эшелонированной ПВО и поддержку сетецентрической системы управления

пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Кроме того, у нового комплекса должны увеличиться зоны обнаружения и уничтожения целей, а его помехозащищенность и живучесть будут повышены, в том числе за счет автоматизации и роботизации.

Роман Азанов