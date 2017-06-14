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В НПО "Энергомаш" испытали ракетный двигатель, предназначенный для поставки в США

15.06.2017 RNS 220 0
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Двигатели РД-180
Двигатели РД-180 на ракете-носителе Atlas-V компании ULA
Источник: americaspace.com

В НПО "Энергомаш" успешно прошли испытания жидкостного ракетного двигателя РД-180, который будет поставлен американской компании United Launch Alliance, сообщили в пресс-службе предприятия.

"По словам начальника НИК-751 Игоря Зайнятулова, испытания прошли штатно и без замечаний, двигатель отработал положенное по программе время", — говорится в сообщении.

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas. Против использования этих двигателей в американских ракетах выступает сенатор Джон Маккейн. В свою очередь, сенатор Ричард Шелби обвинил Маккейна в лоббировании интересов Илона Маска и его компании SpaceX, стремящихся, по мнению Шелби, к монополии на рынке военных космических запусков в США.

Заместитель министра обороны США по вопросам закупок Фрэнк Кенделл заявил, что не поддерживает немедленный отказ от поставок российских ракетных двигателей. Конгресс поддержал его позицию.По мнению Кенделла, США могли бы заменить российские двигатели аналогами собственного производства в лучшем случае к 2021 году, однако вопрос затягивается из-за "политизации процесса".

В апреле замглавы госкорпорации "Роскосмос" Юрий Власов выразил мнение, что поставка российских ракетных двигателей РД-180 для американских ракет-носителей "Атлас" может продолжиться до 2025 года.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
Россия
США
Продукция
РД-180
Компании
SpaceX
ULA
Минoбороны РФ
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко

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