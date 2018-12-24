"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок

Илон Маск оценил российский ракетный двигатель РД-180

Американский изобретатель Илон Маск назвал "великолепной" конструкцию российского ракетного двигателя РД-180, установленного на американскую ракету Atlas V. По мнению предпринимателя, "стыдно", что компании США "вынуждены" использовать на своей ракете российский двигатель.

Глава компании SpaceX Илон Маск в своем твиттере назвал двигатель РД-180 производства российского НПО "Энергомаш" великолепным с точки зрения конструкции.

"Стыдно, что Lockheed Martin и Boeing приходится использовать российский двигатель на Atlas, но его конструкция великолепна", - написал Маск.

РД-180 был создан в середине 1990-х годов на основе двигателя РД-170. В 1996 году право на использование двигателя приобрела компания General Dynamics, один из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники. Впервые он был использован 24 мая 2000 года в качестве первой ступени американской ракеты-носителя Atlas IIA-R - модификации ракеты Atlas IIA. В дальнейшем ракета была переименована в Atlas III. После первого запуска была проведена дополнительная работа по сертификации двигателя с целью его использования на универсальном ракетном модуле основной ступени ракеты Atlas-V.

Патентные права на конструкцию двигателя принадлежат НПО "Энергомаш", расположенному в Химках. С помощью ракеты Atlas-V осуществлялись как запуски в интересах Миобороны США, так и научные миссии - миссия к Плутону "Новые горизонты" (2006), миссия к Луне Lunar Reconnaissance Orbiter (2009), аппарат для исследования Солнца "Обсерватория солнечной динамики" (2010), миссия к Юпитеру "Юнона" (2011), миссии к Марсу Mars Reconnaissance Orbiter (2005), "Марсианская научная лаборатория" (2011), MAVEN (2013) и InSight (2018), миссия за грунтом астероида OSIRIS-REx (2016).

Вопрос с поставками в США российских двигателей РД-180 стал острой темой на фоне обострения отношений между странами весной 2014 года, после присоединения Крыма.

Политики обеих стран выдвигали предложения о прекращении поставок двигателей, используемых в первой ступени ракеты-носителя Atlas-5. В частности, запрета на закупки двигателей требовал ныне покойный сенатор США Джон Маккейн - он предложил поправку к законопроекту о выделении средств на нужды армии, согласно которой компаниям США нельзя было заключать с Россией договоры на поставку РД-180.

С инициативой запрета использования двигателя для военных запусков США выступил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На сегодняшний день снято, если можно так сказать, эмбарго на поставку двигателей. Мы готовы поставлять эти двигатели в США, но при одном условии: что они не будут решать задачи по запуску военных космических аппаратов", - подчеркнул он в 2014 году.

При этом продажа РД-180 приносит неплохой доход - каждый двигатель стоит около $10 млн.

Так что поставки двигателей в итоге продолжились.

"Мы могли бы сейчас, например, перекрыть поставку реактивных двигателей РД-180 для американских ракет. Мы обсуждали этот вопрос, не скрою, я собирал наших специалистов несколько раз. Подумали - зачем?" - отметил в 2017 году Рогозин.

Впрочем, в сентябре 2018 года стало известно, что США нашли замену РД-180 для своих ракет. Альянс United Launch Alliance (ULA) объявил о том, что для новой ракеты семейства Vulcan выбран двигатель BE-4, разрабатываемый компанией Blue Origin американского миллиардера Джефа Безоса.

ULA - совместное предприятие государственных фирм Boeing и Lockheed Martin, альянс активно конкурирует с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска за осуществление государственных пусков в интересах национальной безопасности.

Однако уже много лет и в ближайшие годы альянс вынужден рассчитывать на поставку российских двигателей РД-180 при осуществлении этих пусков.

Долгое время конкурентом BE-4 рассматривался двигатель AR1 компании Aerojet Rocketdyne, однако по ряду причин ставку сделали именно на BE-4. Компания Blue Origin ведет разработку ВЕ-4 начиная с 2011 года. Одной из главных особенностей ВЕ-4 является используемое топливо.

В отличие от традиционной пары кислород-водород или кислород-керосин, ВЕ-4 работает на кислороде и метане.

Первые огневые испытания компания провела в 2017 году, после чего постепенно ускоряла испытания. "Он работает хорошо, - заявил гендиректор Blue Origin Боб Смит в сентябре на конференции по спутникам в Париже. - Мы прошли через несколько сот секунд огневых испытаний, так что мы рады его прогрессу".

Хотя решение о выборе подрядчика ожидалось давно, эксперты называют его важным. "Заявление, несмотря ни на что, важное, - считает американский эксперт космической отрасли Билл Остров. - Тот факт, что Blue Origin смогли обойти такую признанную компанию, как Aerojet ... это важная победа для стартапа".

Отдел "Наука"