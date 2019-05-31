Войти
31.05.2019
Газета.ru

"Небезопасно": Пентагон отверг российские двигатели

1609
3
0
Источник изображения: gazeta.ru

Эксперт объяснил, почему Пентагона запретил космические пуски с Россией

Пентагон запретил сотрудничать с Россией в вопросах космоса из-за угроз в области кибербезопасности. Запрет начинает действовать с 1 января 2023 года.

Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещена кооперация для осуществления космических пусков. Об этом говорится в документах, размещенных на сервере Федерального реестра США.



Речь, однако идет не про введение запрета на нынешнее сотрудничество, а о запрете, который будет введен через несколько лет - с 31 декабря 2022 года. Как следует из опубликованного документа, его целью является запрет "на получение контрактов на коммерческие спутниковые услуги иностранными организациями,

если участие в таком контракте может нести недопустимый риск в области кибербезопасности".

В список стран, с которыми, таким образом, вводится запрет на космическую кооперацию, вошли помимо России, Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия.

"Новые запреты также вводятся в отношении спутников и ракет-носителей, используемых для спутниковых услуг, но эти запреты не применимы в отношении пусков, которые состоятся до 31 декабря 2022 года", - говорится в документе.

По мнению Ивана Моисеева, научного руководителя Института космической политики, в озвученном запрете не содержится сенсационной информации, поскольку ранее конгрессом США уже был принят закон о запрете космической кооперации с Россией.

"Там тоже говорилось о 2022 годе. Как это делается во всех странах - сначала принимается закон, потом министерства принимают подзаконные акты, которые их конкретизируют. Правда, кибербезопасность сюда не укладывается, поскольку конгресс принимал тот запрет по другим, политическим мотивам", - рассказал Моисеев "Газете.Ru".

В настоящее время основным направлением сотрудничества России с США в пусковой непилотируемой деятельности является поставка в Америку двигателей РД-180 для первых ступеней Atlas V, основной американской ракеты,

с помощью которой запускаются и военные, в том числе разведывательные космические аппараты.

Поставка этих двигателей в США, которая ведется еще с 1990-х годов, уже несколько лет является причиной жарких споров как в США, так и в России. Недавно про РД-180 вновь заговорил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "85 успешных пусков - это уникальная статистика. Несмотря на санкции, страна-родоначальник санкций продолжает покупать их", - похвалился он успехами завода "Энергомаш", производящего эти двигатели.

По мнению Моисеева, указанный запрет формально не распространяется на частные компании, однако может слать сигнал компаниям, у которых Пентагон покупает определенные услуги.

"Дело в то, что Пентагон большую часть своей информации, в том числе разведывательной, получает от частных компаний. К примеру, если ракетой Antares будут запущены спутники, снимающие поверхность Земли, то Пентагон может сказать - если вы используете для запусков ракетную технику (двигатели РД-180), то мы эти снимки у вас покупать не будем. Это такой длинный кривой ход", - считает Моисеев.

В феврале министерство энергетики США объявило ученым подведомственных лабораторий о запрете на совместные работы с коллегами из других стран, которые могут использовать наработки в США в особо чувствительных проектах.

В документе, распространенном от лица министерства, все штатные сотрудники, работники, исполняющие обязанности по временным контрактам и будущие грантополучатели обязуются заявлять о любом сотрудничестве с иностранцами из стран, кооперация с которыми нежелательна.

Работникам, поддерживающим такие связи, будет предложено оборвать их, либо уволиться, заявили в руководстве министерства.

Министерство энергетики известно тем, что ему подчиняются 17 национальных исследовательских лабораторий, которые занимаются широким спектром фундаментальных научных исследований, начиная от ядерной физики и заканчивая суперкомпьютерными вычислениями. "Эта мера принята для защиты американских национальных интересов и научной целостности, - заявил Дэном Бруйллэттом, первый заместитель министра энергетики США в интервью изданию. - Либо вы работаете на нас, либо на них".

Полный список стран, чьи ученые подпадают под запрет не приводился, однако источники в министерстве говорили, что речь идет о странах, представляющих угрозу США, в том числе Иран, Россию и КНДР.

В сентябре 2018 года в США назвали новый ракетный двигатель, который придет на смену российскому РД-180, при помощи которого уже долгое время в космос запускается ракета Atlas V. 27 сентября американский альянс United Launch Alliance объявил о том, что для новой ракеты семейства Vulcan выбран двигатель BE-4, разрабатываемый компанией Blue Origin американского миллиардера Джефа Безоса.

ULA - совместное предприятие государственных фирм Boeing и Lockheed Martin, альянс активно конкурирует с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска за осуществление государственных пусков в интересах национальной безопасности.

Однако уже много лет и в ближайшие годы альянс вынужден рассчитывать на поставку российских двигателей РД-180 при осуществлении этих пусков. Поэтому выбор нового частного подрядчика - вопрос не только технический, но и в условиях отношений между США и Россией, в большей степени политический.

И хотя решение о выборе подрядчика ожидалось давно, эксперты называют его важным. "Заявление, несмотря ни на что, важное, - говорил американский эксперт космической отрасли Билл Остров. - Тот факт, что Blue Origin смогли обойти такую признанную компанию, как Aerojet ... это важная победа для стартапа".

Вопрос с поставками в США российских двигателей РД-180 стал острой темой на фоне обострения отношений между странами весной 2014 года, после присоединения Крыма. Двигатели эти производятся НПО "Энергомаш" в Химках и покупаются Соединенными Штатами еще с 1990-х годов.

"Мы не сможем продолжать поставлять двигатели РД-180, если они будут использоваться США не в гражданских целях, а также не сможем продолжать регламентные работы по обслуживанию уже поставленных двигателей на территории США", - заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин в середине мая 2014 года.


Отдел "Наука"

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
Сирия
Судан
США
Продукция
Antares РН
Atlas V
BE-4
РД-180
Компании
Aerojet
Blue Origin
Boeing
Lockheed-Martin
SpaceX
ULA
Минoбороны РФ
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
Ядерный щит
Похожие новости
15.03.2019
Не прощай их, Юра
24.12.2018
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
20.09.2017
Веселые поминки
31.05.2016
Не догоняем
3 комментария
№1
31.05.2019 06:43
Цитата, q
ULA - совместное предприятие государственных фирм Boeing и Lockheed Martin
У автора совсем с головой плохо?
0
Сообщить
№2
31.05.2019 13:37
Надо с ними в космосе прекратить сотрудничество. Пусть своих с орбиты сами забирают.
0
Сообщить
№3
31.05.2019 17:14
Цитата, gvinpin сообщ. №2
Надо с ними в космосе прекратить сотрудничество.
Нашим слабо. Бабло победило зло. Пример китайцев, которые отстаивают свои интересы, применяя ответные меры, ничему не учит.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.06 05:16
  • 30
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 01.06 04:16
  • 2
В России похвалили морские двигатели с Украины
  • 01.06 02:34
  • 37
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 01.06 01:44
  • 18
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 01.06 00:24
  • 1
В Швеции отметили, что при создании оружия РФ пользуется технологиями СССР
  • 01.06 00:12
  • 68
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 01.06 00:02
  • 22
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 31.05 23:18
  • 147
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.05 23:03
  • 45
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 31.05 22:47
  • 8
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 31.05 21:27
  • 2
Как шорты Тимати помогают Российской армии
  • 31.05 21:11
  • 67
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 31.05 20:32
  • 6
Атомные субмарины ВМС США успешно осваивают Северный морской путь
  • 31.05 20:10
  • 1
Как открыть ООО самостоятельно? Что нужно чтобы открыть ООО? Регистрация ООО 2019
  • 31.05 19:00
  • 13
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы