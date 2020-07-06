"Сложная машина": США получили замену российским двигателям

США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Американские ракетчики получили замену российскому двигателю РД-180. На новом двигателе американская ракета должна полететь уже в будущем году.

Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin поставила космическому консорциуму United Launch Alliance (ULA) свой первый двигатель BE-4 для установки на будущую ракету Vulcan. Этот двигатель должен прийти на замену российским РД-180, которые США закупают у России более двух десятков лет.

О поставке первого двигателя сообщили в "Твиттере" представители альянса ULA.

«Двигатель BE-4 компании Blue Origin для ракеты Vulcan Centaur прибыл на нашу фабрику в Декейтер (штат Иллинойс). Ракета нового поколения ULA должна быть запущена в 2021 году», - говорится в сообщении компании.

На первой ступени этой новой ракеты будут использоваться два двигателя BE-4. «Это первый тестовый двигатель, который будет установлен на ракету Vulcan Centaur и будет участвовать в испытаниях», - заявил Space News представитель Blue Origin. - Второй двигатель мы планируем получить в июле».

Кто станет производить двигатель для новой американской ракеты, стало известно два года назад. 27 сентября 2018 года United Launch Alliance объявил о том, что для новой ракеты семейства Vulcan выбран двигатель BE-4, разрабатываемый компанией Blue Origin американского миллиардера Джефа Безоса, который в 2018 году был признан богатейшим человеком планеты.

«Сегодня великий день для Blue Origin. Мы очень горды тем, что ULA выбрал BE-4 в качестве двигателя, который будет поднимать первую ступень ракеты Vulcan, - заявил тогда гендиректор компании Blue Origin Боб Смит. - ULA является главным провайдером пусковых услуг для задач национальной безопасности, и мы рады стать частью их команды и этой миссии».

«Кажется это подготовка ко встрече Рогозина с главой NASA Брайденстайном», - сказал тогда «Газете.Ru» Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, напомнив,что перед грядущей встречей Рогозин начал говорить о возможности выхода из совместного проекта лунной станции.

Долгое время конкурентом BE-4 рассматривался двигатель AR1 компании Aerojet Rocketdyne, однако по ряду причин ставку сделали именно на BE-4. Компания Blue Origin ведет разработку ВЕ-4 начиная с 2011 года, ULA оказывал разработке финансовую поддержку.

Одной из главных особенностей ВЕ-4 является используемое топливо. В отличие от традиционной пары кислород-водород или кислород-керосин ВЕ-4 работает на кислороде и метане. Кроме того, он имеет лишь один турбонасосный агрегат, а не два, как у большинства двигателей.

Первые огневые испытания компания провела в 2017 году, после чего постепенно ускоряла испытания.

Запуск первой ракеты Vulcan в 2021 году жизненно необходим консорциуму, который намерен побороться за один из двух контрактов с военными этим летом за право запуска в космос десятков спутников в интересах национальной безопасности в период 2022-27 годы.

Как заявляли в компании в феврале этого года, все детали будущей ракеты, кроме двигателя находятся в производстве. Глава компании Тони Бруно заявил тогда, что BE-4 является сложной и мощной машиной, способной "поднять круизный лайнер".

Вопрос о выборе нового мощного двигателя для будущей американской ракеты - не столько технический, сколько политический. Это связано с тем, что с конца 1990-х годов основная американская ракета Atlas летает на российских двигателях РД-180, производимых НПО «Энергомаш» в Химках. Вопрос с их поставками стал острой темой на фоне обострения отношений между странами весной 2014 года, после присоединения Крыма.

«Мы не сможем продолжать поставлять двигатели РД-180, если они будут использоваться США не в гражданских целях, а также не сможем продолжать регламентные работы по обслуживанию уже поставленных двигателей на территории США», - заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин в середине мая 2014 года.

Впрочем, слова Рогозина тогда остались лишь угрозой - в сентябре того же года при помощи российского двигателя США вывели на орбиту секретный спутник CLIO, заказанный одной из спецслужб. Однако его высказывания вызвали за океаном полемику о необходимости снижения зависимости от России в этой чувствительной сфере.

Главным противником закупок у России ракетных двигателей был американский сентор Джон Маккейн. И ответ на угрозы российского политика был дан. Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.

Двигатель РД-180 за четверть века доказал свою безаварийность и позволил Роскосмосу заработать на его поставках в США. В декабре 2018 года глава компании SpaceX Илон Маск назвал двигатель РД-180 производства российского НПО «Энергомаш» великолепным с точки зрения конструкции.«Стыдно, что Lockheed Martin и Boeing приходится использовать российский двигатель на Atlas, но его конструкция великолепна», - написал Маск в твитере.

В феврале 2020 года аналитики конгресса США заявили, что Вашингтону еще как минимум десять лет не удастся заменить российский РД-180. При этом они считают, что показатели результативности и надежности, которых удалось достичь с помощью РД-180, получится воспроизвести намного позднее 2030 года.

РД-180 был создан в середине 1990-х годов на основе двигателя РД-170. В 1996 году право на использование двигателя приобрела компания General Dynamics, один из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники. Впервые он был использован 24 мая 2000 года в первой ступени американской ракеты-носителя Atlas IIA-R - модификации ракеты Atlas IIA. В дальнейшем ракета была переименована в Atlas III. После первого запуска была проведена дополнительная работа по сертификации двигателя с целью его использования на универсальном ракетном модуле основной ступени ракеты Atlas-V.

Отдел "Наука"