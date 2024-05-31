Шойгу рассказал о реализации программы "Эффективная армия"
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
КУБИНКА (Московская обл.), 31 мая - РИА Новости. Программа "Эффективная армия" позволила сэкономить более 40 миллиардов рублей и сократить время проектирования и строительства военных сооружений в два раза, заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"В 2014 году в целях оптимизации расходов мы провели комплексный анализ основных затрат, по результатам которого разработали программу "Эффективная армия". Ее реализация позволила уже сэкономить свыше 40 миллиардов рублей", - сказал Шойгу на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
По словам Шойгу, удалось повысить эффективность использования бюджетных средств в сфере военного образования, капитального строительства, медицинского и тылового обеспечения.
"Программа "Эффективная армия" предусматривает переход на единые стандарты строительства зданий и сооружений с использованием современных технологий. Это позволяет сократить сроки проектирования и строительства в два раза", - отметил министр.
Стоимость возводимых объектов за счет унификации снижается в 2,5 раза, а затраты на эксплуатационное содержание объектов - более чем в три раза. "Учитывая, что потребности в служебном фонде нередко превышают наши возможности, было решено увеличить до рыночного уровня размер денежной компенсации за наем жилых помещений офицерами и прапорщиками", - сообщил Шойгу.
Сегодня Минобороны строит служебное жилье преимущественно там, где его не хватает или совсем нет, а снять квартиру или комнату не представляется возможным. Такой подход, по словам главы военного ведомства, позволяет существенно экономить бюджетные средства, выделяемые министерству обороны на решение жилищных вопросов.
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31.05.2017
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