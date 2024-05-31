Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу рассказал о реализации программы "Эффективная армия"

01.06.2017 РИА Новости 32 0
0
Понравилась новость?
 0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

КУБИНКА (Московская обл.), 31 мая - РИА Новости. Программа "Эффективная армия" позволила сэкономить более 40 миллиардов рублей и сократить время проектирования и строительства военных сооружений в два раза, заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В 2014 году в целях оптимизации расходов мы провели комплексный анализ основных затрат, по результатам которого разработали программу "Эффективная армия". Ее реализация позволила уже сэкономить свыше 40 миллиардов рублей", - сказал Шойгу на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

По словам Шойгу, удалось повысить эффективность использования бюджетных средств в сфере военного образования, капитального строительства, медицинского и тылового обеспечения.

"Программа "Эффективная армия" предусматривает переход на единые стандарты строительства зданий и сооружений с использованием современных технологий. Это позволяет сократить сроки проектирования и строительства в два раза", - отметил министр.

Стоимость возводимых объектов за счет унификации снижается в 2,5 раза, а затраты на эксплуатационное содержание объектов - более чем в три раза. "Учитывая, что потребности в служебном фонде нередко превышают наши возможности, было решено увеличить до рыночного уровня размер денежной компенсации за наем жилых помещений офицерами и прапорщиками", - сообщил Шойгу.

Сегодня Минобороны строит служебное жилье преимущественно там, где его не хватает или совсем нет, а снять квартиру или комнату не представляется возможным. Такой подход, по словам главы военного ведомства, позволяет существенно экономить бюджетные средства, выделяемые министерству обороны на решение жилищных вопросов.
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.06 00:27
  • 4
США нужно больше "Рейдеров"
  • 01.06 00:12
  • 25
Ракету для запуска корабля "Федерация" назовут "Союз-5"
  • 31.05 23:36
  • 24
О модернизации танков Т-80БВ
  • 31.05 23:19
  • 17
ОДК завершила второй этап летных испытаний новейшего авиационного двигателя ПД-14
  • 31.05 23:10
  • 2
Если Россия или Китай воспользуются этим недостатком американской армии, жди беды (The National Interest, США)
  • 31.05 22:17
  • 8
Застряли за границей
  • 31.05 21:51
  • 960
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.05 21:49
  • 24
"Калашников" показал комплект модернизации для АК-74
  • 31.05 21:35
  • 2
Разжалованная наука
  • 31.05 21:01
  • 13
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин: "Марсианские экспедиции станут возможны не ранее 40-х годов"
  • 31.05 19:49
  • 38
Боеприпасы и пути развития стрелкового вооружения
  • 31.05 19:40
  • 20
Спецназ укроют плащами-невидимками
  • 31.05 19:39
  • 610
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 31.05 19:28
  • 8
Росгвардия возвращает имя Дзержинского и Красное Знамя
  • 31.05 19:16
  • 4885
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы