Минобороны опубликовало видео пуска ракет "Калибр" по объектам ИГ



Запуск крылатых ракет «Калибр» по объектам запрещенной в РФ террористической группировки ИГ («Исламское государство»)

Источник: МО РФ Запуск крылатых ракет «Калибр» по объектам запрещенной в РФ террористической группировки ИГ («Исламское государство»)Источник: МО РФ

Министр обороны Сергей Шойгу проинформировал Владимира Путина об успешном запуске

Минобороны России опубликовало видеокадры успешного запуска четырех крылатых ракет "Калибр" по объектам запрещенной в РФ террористической группировки ИГ ("Исламское государство") в районе Пальмиры в Сирии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина об успешном пуске ракет, передает сайт НТВ.Ru.

Министерство обороны выложило кадры запуска на своей официальной странице в Twitter.

Корабли #ВМФ России осуществили пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов ИГИЛ в районе Пальмиры pic.twitter.com/93ui5jDMUB

Фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" ВМФ России осуществили пуски крылатых ракет из акватории Средиземного моря. Их целью были "укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки", сообщили в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, поражены все намеченные цели.

Подлодка "Краснодар" выполнила пуски "Калибров" из подводного положения, отметили в Минобороны.

Юлия Горностаева