Минобороны опубликовало видео пуска ракет "Калибр" по объектам ИГ
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Запуск крылатых ракет «Калибр» по объектам запрещенной в РФ террористической группировки ИГ («Исламское государство»)
Источник: МО РФ
Министр обороны Сергей Шойгу проинформировал Владимира Путина об успешном запуске
Минобороны России опубликовало видеокадры успешного запуска четырех крылатых ракет "Калибр" по объектам запрещенной в РФ террористической группировки ИГ ("Исламское государство") в районе Пальмиры в Сирии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина об успешном пуске ракет, передает сайт НТВ.Ru.
Министерство обороны выложило кадры запуска на своей официальной странице в Twitter.
Корабли #ВМФ России осуществили пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов ИГИЛ в районе Пальмиры pic.twitter.com/93ui5jDMUB
Фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" ВМФ России осуществили пуски крылатых ракет из акватории Средиземного моря. Их целью были "укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки", сообщили в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, поражены все намеченные цели.
Подлодка "Краснодар" выполнила пуски "Калибров" из подводного положения, отметили в Минобороны.
Юлия Горностаева
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31.05.2017
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