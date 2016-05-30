На вооружение армейской авиации ВВО поступила партия новых вертолетов Ми-8АМТШ
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Вертолет Ми-8АМТШ
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
ЦАМТО, 29 мая. Восточный военный округ получил на вооружение первую в этом году партию новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор"). Машины поставлены в соединение армейской авиации ВВО, базирующееся в Забайкальском крае.
На заводе-изготовителе вертолеты были приняты техническими специалистами округа, а пилоты опробовали машины при на базу.
Справочно:
Вертолет Ми-8АМТШ разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМТ.
Машина сохранила возможности для десантирования, получила комплекс управляемого вооружения, а также усиленную броню.
Максимальная взлетная масса – 13 т, максимальная скорость – 250 км/ч, крейсерская – 230 км/ч, дальность полета – 610 км, полезная нагрузка – до 4000 кг.
Ми-8АМТШ оснащается новым комплексом авионики, включающим в себя метеорадар, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру, а также очки ночного видения для пилотов.
Комплекс обороны включает экранно-выхлопные устройства и систему отстрела ловушек.
Вертолет может оснащаться различными видами вооружения на балочных держателях по бокам фюзеляжа, включая ракетные комплексы с управляемыми ракетами, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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29.05.2017
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