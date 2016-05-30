На вооружение армейской авиации ВВО поступила партия новых вертолетов Ми-8АМТШ



Вертолет Ми-8АМТШ

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Вертолет Ми-8АМТШИсточник: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 29 мая. Восточный военный округ получил на вооружение первую в этом году партию новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор"). Машины поставлены в соединение армейской авиации ВВО, базирующееся в Забайкальском крае.

На заводе-изготовителе вертолеты были приняты техническими специалистами округа, а пилоты опробовали машины при на базу.

Справочно:

Вертолет Ми-8АМТШ разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМТ.

Машина сохранила возможности для десантирования, получила комплекс управляемого вооружения, а также усиленную броню.

Максимальная взлетная масса – 13 т, максимальная скорость – 250 км/ч, крейсерская – 230 км/ч, дальность полета – 610 км, полезная нагрузка – до 4000 кг.

Ми-8АМТШ оснащается новым комплексом авионики, включающим в себя метеорадар, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру, а также очки ночного видения для пилотов.

Комплекс обороны включает экранно-выхлопные устройства и систему отстрела ловушек.

Вертолет может оснащаться различными видами вооружения на балочных держателях по бокам фюзеляжа, включая ракетные комплексы с управляемыми ракетами, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.