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На вооружение армейской авиации ВВО поступила партия новых вертолетов Ми-8АМТШ

30.05.2017 ЦАМТО 103 0
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Вертолет Ми-8АМТШ
Вертолет Ми-8АМТШ
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 29 мая. Восточный военный округ получил на вооружение первую в этом году партию новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор"). Машины поставлены в соединение армейской авиации ВВО, базирующееся в Забайкальском крае.

На заводе-изготовителе вертолеты были приняты техническими специалистами округа, а пилоты опробовали машины при на базу.

Справочно:

Вертолет Ми-8АМТШ разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМТ.

Машина сохранила возможности для десантирования, получила комплекс управляемого вооружения, а также усиленную броню.

Максимальная взлетная масса – 13 т, максимальная скорость – 250 км/ч, крейсерская – 230 км/ч, дальность полета – 610 км, полезная нагрузка – до 4000 кг.

Ми-8АМТШ оснащается новым комплексом авионики, включающим в себя метеорадар, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру, а также очки ночного видения для пилотов.

Комплекс обороны включает экранно-выхлопные устройства и систему отстрела ловушек.

Вертолет может оснащаться различными видами вооружения на балочных держателях по бокам фюзеляжа, включая ракетные комплексы с управляемыми ракетами, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
29.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Минoбороны РФ

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