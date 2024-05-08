Российские радары смогут следить за астероидами



Радиолокационная станция метрового диапазона "Воронеж"

Источник: Александр Юрьев/РИА Новости Радиолокационная станция метрового диапазона "Воронеж"Источник: Александр Юрьев/РИА Новости

Радары для предупреждения ракетного нападения смогут следить даже за астероидами

К 2017 году в России было создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. Заполнение образовавшихся с распадом СССР пробелов в системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) обеспечили новые РЛС "Воронеж", способные видеть на расстоянии до 6 тыс. км. не только пуски вражеских ракет, но и астероиды.

В 2016 году завершились государственные испытания сразу трех новых радиолокационных станций высокой заводской готовности системы предупреждения о ракетном нападении: в Орске ("Воронеж-М"), Барнауле ("Воронеж-ДМ"), Енисейске ("Воронеж-ДМ").

Ввод в строй этих трех узлов системы предупреждения о ракетном нападении позволил впервые в новейшей истории России создать по периметру ее границы сплошное радиолокационное поле на всех стратегических направлениях и по всем возможным траекториям подлета баллистических ракет. Кроме этого, проведена доработка трех действующих РЛС в Барановичах, Оленегорске и Печоре.

В результате многолетней работы наземный эшелон национальной СПРН состоялся как эффективно работающая система, заверил "Газету.Ru" генеральный конструктор и председатель совета директоров ОАО "РТИ" Сергей Боев.

По его словам, новые технические, конструкторские и программно-алгоритмические решения позволили создателям отечественных надгоризонтных радиолокаторов учесть появление у потенциального противника новых образцов вооружения: гиперзвуковых летательных аппаратов, воздушно-космических самолетов и другого наступательного вооружения.

Отличительная черта РЛС высокой заводской готовности типа "Воронеж" - открытая архитектура и модульность построения. Современная элементная база, примененная в радарах, позволила по-новому построить вычислительный процесс в системах управления и обработки информации.

РЛС "Воронеж" могут быть модернизированы и с точки зрения своих энергетических возможностей, и в плане информационных технологий, считает заместитель генерального конструктора ОАО "РТИ" Дмитрий Ступин.

"У них есть возможность и наращивания антенного "поля", и увеличения мощности передающих систем, и повышения точности и разрешающей способности по измеряемым параметрам. Это достигается за счет использования новых технических, конструкторских и программно-алгоритмических решений. Внедрение этих новаций позволит обеспечить параметры, необходимые для успешного решения задач воздушно-космической обороны, в том числе, в долгосрочной перспективе", - объяснил Ступин "Газете.Ru".

Уже сейчас на предприятиях готовится следующее поколение радиоэлектронных комплексов для надгоризонтных РЛС. По словам Боева, с их помощью можно увеличить возможности и точность уже развернутых РЛС, создать новые РЛС с умеренными затратами на изготовление и "недостижимыми ранее дальностями и точностями обнаружения целей".

Как уточнил Боев, дальнейшее развитие дальней радиолокации будет идти с учетом в первую очередь новейших когнитивных технологий, в области математической обработки больших массивов данных, с применением вычислительных средств на базе радиофотоники и оптоэлектроники.

Уже сейчас специалисты признают, что в будущем система предупреждения о ракетном нападении будет интегрирована в единую систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении (СРПВКН).

"В ближайшие годы в России будет развернута принципиально новая система обнаружения средств воздушно-космического нападения потенциальных противников. В свое время основатель Радиотехнического института академик Александр Львович Минц предполагал объединение информационного сегмента СПРН и боевой составляющей противовоздушной и противоракетной обороны в одно целое: в единый интеллектуальный комплекс, который мог бы обнаружить цель, оценить степень ее угрозы и, при необходимости, уничтожить. В настоящее время ведутся работы по созданию новых типов мобильных локаторов различных диапазонов, которые оперативно смогут перекрывать нужное "опасное" направление. Именно они будут определять перспективы СРПВКН на ближайшие 10-20 лет", - говорит Боев.

Наработанные технологии позволят собрать РЛС для обнаружения в дальнем космосе астероидов, опасно сближающихся с Землей и объектами в околоземном пространстве.

"Высокоинформативные сигналы сейчас дают намного больше информации о космических аппаратах, "космическом мусоре" на околоземных орбитах, штатных и нештатных ситуациях при запуске космических аппаратов или сходе их с орбит", - рассказал "Газете.Ru" генеральный конструктор НПК "НИИДАР" Сергей Сапрыкин.

По его словам, в новых РЛС системы контроля космического пространства (СККП) сантиметровый диапазон позволяет получать качественные радиоизображения космических аппаратов вне зависимости от метеоусловий". Причем качество таких данных определяется в первую очередь математикой и программным обеспечением, а не конструктивными решениями.

Процесс восстановления единого радиолокационного пространства СПРН началось, когда в 2012 году на боевое дежурство заступила РЛС ВЗГ "Воронеж-М" в поселке Лехтуси (Ленинградская область). Сейчас РЛС "Воронеж-ДМ" развернуты, строятся или находятся на этапе опытной эксплуатации в Армавире Краснодарского края, населенном пункте Пионерский Калининградской области, Енисейске (поселок Усть-Кемь), Барнауле (поселок Конюхи) Алтайского края и в городе Зея Амурской области. "Воронеж-М" - в населенном пункте Лехтуси Ленинградской области, Орске Оренбургской области, городе Усолье-Сибирское (Мишелевка) Иркутской области и в Воркуте (населенный пункт Воргашор Республики Коми).

В дальнейшем, на отдельных РЛС будут создаваться так называемые вынесенные приемные позиции (ВПП) с уменьшенными антеннами, "привязанными" к основной РЛС, что позволит существенно увеличить возможности устойчивого функционирования СПРН в условиях интенсивного противодействия со стороны вероятного противника.

С развертыванием все новых и новых узлов СПРН появляется возможность одновременного сопровождения одной баллистической цели сразу несколькими "Воронежами". Это позволит существенно точнее выстраивать траекторию полета баллистической цели.

Как ранее писала Газета.Ru, следующим шагом развития СПРН станет высокопотенциальная РЛС "Воронеж-ВП", которая представляет собой дальнейшее развитие станции метрового диапазона. Предполагается, что первый "Воронеж-ВП" будет развернут в городе Оленегорск на Кольском полуострове (н. п. Протоки) к концу 2018 года. Перспективный локатор "Воронеж-СМ", существующий пока только в проекте, будет работать в сантиметровом диапазоне.

Михаил Ходаренок