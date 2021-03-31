Стража космических границ

Отечественные РЛС «Воронеж» обеспечивают высокую точность обнаружения пусков баллистических ракет

К началу 70-х годов прошлого века главной задачей противовоздушной обороны стало отражение и срыв воздушно-космической операции вероятного противника. В связи с этим в состав Войск ПВО в дополнение к истребительной авиации, зенитным ракетным и радиотехническим подразделениям, а также частям радиоэлектронной борьбы по мере формирования включаются соединения системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), системы контроля космического пространства (СККП), а также Войска противоракетной и противокосмической обороны (ПРО и ПКО).

Заглянуть за горизонт

15 февраля 1971 года в соответствии с приказом министра обороны СССР отдельная дивизия противоракетного наблюдения заступила на боевое дежурство. Полвека назад в нее входили Главный центр предупреждения о ракетном нападении, расположенный в районе Солнечногорска, и две радиолокационные надгоризонтные станции первого поколения «Днестр-М».

Благодаря реформированию Войска ПВО уже тогда фактически трансформировались в Войска воздушно-космической обороны (ВКО) Советского Союза. В декабре 1976 года впервые создаются переносные пульты или ядерные чемоданчики, в которых хранились коды для приведения в действие ядерного арсенала государства. Их получили генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, секретарь ЦК КПСС Андрей Кириленко, министр обороны СССР Маршал Советского Союза Дмитрий Устинов и начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза Виктор Куликов.

Распад СССР привел к тому, что часть РЛС, входивших в советскую систему предупреждения о ракетном нападении, оказалась за пределами Российской Федерации. Под давлением США некоторые станции были взорваны или демонтированы. Среди них РЛС «Дарьял» в Скрунде (Латвия) и недостроенная РЛС «Дарьял-У» в районе Красноярска. Это создало серьезные бреши в радиолокационном поле.

В 2005 году в России начинается строительство современной системы предупреждения о ракетном нападении. Возводятся новейшие РЛС высокой заводской готовности типа «Воронеж». На командных пунктах появляется современная цифровая аппаратура, модернизируются каналы передачи данных. Благодаря проведенному комплексу работ впервые создается сплошное двухдиапазонное периферийное радиолокационное поле, обеспечивающее гарантированное обнаружение атакующих баллистических ракет на всех направлениях и по всем видам траекторий. Что это дало?

“ За полувековую историю объекты СПРН обнаружили более двух тысяч пусков отечественных и зарубежных баллистических ракет и около тысячи запусков ракет космического назначения ”

Новая система ПРН позволяет на высоком технологическом уровне с помощью надгоризонтных РЛС большой мощности и сверхвысокой чувствительности, а также вычислительных средств последнего поколения решать задачи:

получения достоверной информации о пусках БР из любой точки мира;

вычислять траекторию их полета;

своевременно оповещать командные пункты и военно-политическое руководство страны.

Система за короткое время документально устанавливает факт начала нанесения ракетно-ядерного удара по территории России или ее союзников, предоставляя возможность руководству страны принять решение о нанесении ответно-встречного удара.

СПРН включает в себя два эшелона – наземный и космический. Основу наземного составляют надгоризонтные РЛС большой дальности. В наше время на смену старым, советской разработки станциям пришли РЛС нового поколения. Их основу составляют, как отмечалось, станции высокой заводской готовности типа «Воронеж». Все они потребляют гораздо меньше энергии, нежели станции предыдущего поколения. Их отличает модульный принцип построения, что позволяет подобно конструктору собирать различные конфигурации РЛС под конкретные задачи. Основная часть аппаратуры находится в контейнерах, расположенных рядом со зданием, что значительно облегчает ремонт или модернизацию всей системы.

РЛС «Воронеж» могут быть трех диапазонов – метрового «Воронеж-М» и «Воронеж-ВП» (высокопотенциальная), дециметрового «Воронеж-ДМ», сантиметрового «Воронеж-СМ». Особенность станций метрового диапазона состоит в большой дальности обнаружения и возможности видеть объекты, изготовленные по стелс-технологии. Недостатком является пониженная точность определения координат цели. РЛС дециметрового диапазона имеют меньшую дальность обнаружения, но при этом точность выше. Самая высокая достоверность – у станций сантиметрового диапазона, но дальность соответственно меньше. Поэтому на наиболее опасных направлениях установлены сразу две станции – одна «Воронеж-М», другая «Воронеж-ДМ». При необходимости обе могут вести одну цель в метровом и дециметровом диапазонах.

Основу станций «Воронеж» составляют приемопередающая аппаратура и цифровая антенная решетка (ЦАР), размещенные в крупных антенных комплексах высокой заводской готовности.

Первая РЛС «Воронеж» в конце 2006 года заступила на опытно-боевое дежурство в Ленинградской области. Затем к выполнению боевой задачи приступили РЛС в Краснодарском крае, Калининградской и Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях, а также в Оренбургской области. Причем три последние станции были введены в строй в 2017 году, что позволило завершить создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля метрового и дециметрового диапазонов. Наличие десяти РЛС сегодня обеспечивает высокую точность обнаружения баллистических ракет и гарантирует высокую помехозащищенность, так как «задавить» активными помехами сразу два диапазона волн практически невозможно.

Кроме уже построенных РЛС, двухдиапазонный комплекс строится под Воркутой. Еще одна станция возводится в Мурманской области. Усовершенствованный «Воронеж-М» планируется построить в Севастополе. Новые РЛС со временем заменят станции еще советской разработки, такие как «Днепр» на Кольском полуострове, «Дарьял» в Коми и «Волга» в Белоруссии.

Технические характеристики РЛС «Воронеж» засекречены. Согласно открытым источникам «Воронеж-ДМ» может обнаруживать БР и некоторые аэродинамические объекты, включая гиперзвуковые, на дальности 2500–4000–6000 километров. Количество одновременно сопровождаемых целей – 500.

«Око» над землей

Кроме наземного, отечественная СПРН имеет космический эшелон. В советские и постсоветские времена он был представлен космическими аппаратами типа «Око». Часть из них, входивших в унифицированную систему контроля (УС-К), с 1979 года находилась на высокоэллиптических орбитах, когда высота в апогее намного превышает высоту в перигее. Для повышения надежности системы в 1984 году на геостационарную, то есть на круговую орбиту, расположенную над экватором Земли на высоте 35–40 тысяч километров, вывели спутник типа УС-КС. В 1996-м его заменил космический аппарат унифицированной системы контроля морей, океанов (УС-КМО). Космический аппарат типа УС-КМО оснащен инфракрасным телескопом с зеркалом большого диаметра и солнечным защитным экраном.

В 1987 году для круглосуточного наблюдения за местами возможных пусков БР на орбите уже находилось 10 советских КА, входивших в систему ПРН. Для приема информации и анализа полученных данных в районе Серпухова был построен Центральный командный пункт (ЦКП) спутниковой группировки системы предупреждения о ракетном нападении.

В настоящее время в России создается единая космическая система «Купол». Согласно открытым источникам в мае 2020-го был запущен четвертый космический аппарат типа «Тундра», входящий в систему, а весь «Купол» должны развернуть к 2024 году. Основное преимущество формируемой Единой космической системы – это современная отечественная элементная база и обработка полученной спутниками информации в реальном масштабе времени. Единая космическая система со спутниками на высоких эллиптических орбитах уже сейчас позволяет контролировать все ракетоопасные районы, расположенные в Северном полушарии Земли, включая территорию США. Как это происходит?

Хорошо известно, что при старте баллистической ракеты двигательная установка создает мощный факел, который с высоты примерно 40 тысяч километров обнаруживает (на фоне черного космоса) инфракрасный телескоп спутника системы СПРН. Информация тут же передается на наземные командные пункты орбитальной группировки и после оценки достоверности – на ЦКП. Здесь формируется команда «Внимание. Старт. 1 эшелон». Одновременно на систему ПРО передается команда «Тревога». Наземные РЛС на дальности от шести тысяч до четырех тысяч километров берут баллистическую цель на сопровождение, определяют ее характеристики и в случае движения в сторону России на Центральном командном пункте СПРН формируется команда «Ракетное нападение». Она передается органам военно-политического руководства страны для принятия решения. Весь процесс занимает считаные минуты.

Важно отметить, что система предупреждения о ракетном нападении тесно взаимосвязана с системой контроля космического пространства и противоракетной обороной. Они сопряжены друг с другом и работают как единое целое.

Согласно официальным данным всего за полувековую историю СПРН обнаружила более двух тысяч пусков отечественных и зарубежных баллистических ракет, а также около тысячи запусков ракет космического назначения. Только в 2020 году боевые расчеты Главного центра предупреждения о ракетном нападении провели более 90 боевых работ.

Юрий Кнутов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (874) за 30 марта 2021 года