Более 140 бронетранспортеров БТР-82А поступило на вооружение войск Западного военного округа



Модернизированный до уровня БТР-82АМ бронетранспортер на АО "81 бронетанковый ремонтный завод". Армавир (Краснодарский край)

Источник: АО "81 бронетанковый ремонтный завод" Модернизированный до уровня БТР-82АМ бронетранспортер на АО "81 бронетанковый ремонтный завод". Армавир (Краснодарский край)Источник: АО "81 бронетанковый ремонтный завод"

ЦАМТО, 2 мая. Более 140 бронетранспортеров БТР-82А поступило в Западный военный округ для перевооружения мотострелковых подразделений вновь сформированных воинских частей.

БТР-82А является глубокой модернизацией состоящих на вооружении российской армии бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А и превосходит своих предшественников практически по всем показателям.

Бронетранспортер БТР-82А обладает более мощным двигателем, вооружением, а также современными цифровыми системами стабилизации вооружения, наблюдения и прицеливания.

На новом бронетранспортере установлены также защита от осколков и кондиционер. Для улучшения командной управляемости машина оснащена современными средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования «Трона-1», сообщает пресс-служба Западного военного округа.