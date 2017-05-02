Более 140 бронетранспортеров БТР-82А поступило на вооружение войск Западного военного округа
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Модернизированный до уровня БТР-82АМ бронетранспортер на АО "81 бронетанковый ремонтный завод". Армавир (Краснодарский край)
Источник: АО "81 бронетанковый ремонтный завод"
ЦАМТО, 2 мая. Более 140 бронетранспортеров БТР-82А поступило в Западный военный округ для перевооружения мотострелковых подразделений вновь сформированных воинских частей.
БТР-82А является глубокой модернизацией состоящих на вооружении российской армии бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А и превосходит своих предшественников практически по всем показателям.
Бронетранспортер БТР-82А обладает более мощным двигателем, вооружением, а также современными цифровыми системами стабилизации вооружения, наблюдения и прицеливания.
На новом бронетранспортере установлены также защита от осколков и кондиционер. Для улучшения командной управляемости машина оснащена современными средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования «Трона-1», сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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02.05.2017
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