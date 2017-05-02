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Более 140 бронетранспортеров БТР-82А поступило на вооружение войск Западного военного округа

03.05.2017 ЦАМТО 101 0
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БТР-82АМ
Модернизированный до уровня БТР-82АМ бронетранспортер на АО "81 бронетанковый ремонтный завод". Армавир (Краснодарский край)
Источник: АО "81 бронетанковый ремонтный завод"

ЦАМТО, 2 мая. Более 140 бронетранспортеров БТР-82А поступило в Западный военный округ для перевооружения мотострелковых подразделений вновь сформированных воинских частей.

БТР-82А является глубокой модернизацией состоящих на вооружении российской армии бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А и превосходит своих предшественников практически по всем показателям.


Бронетранспортер БТР-82А обладает более мощным двигателем, вооружением, а также современными цифровыми системами стабилизации вооружения, наблюдения и прицеливания.


На новом бронетранспортере установлены также защита от осколков и кондиционер. Для улучшения командной управляемости машина оснащена современными средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования «Трона-1», сообщает пресс-служба Западного военного округа.
02.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
БТР-80
БТР-80А
БТР-82
БТР-82А
Компании
Минoбороны РФ

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