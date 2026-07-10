Азербайджан продемонстрировал первые полученные истребители JF-17C Block III

Министерство обороны Азербайджана 6 июля 2026 года опубликовало видеорепортаж, на котором впервые были продемонстрированы поступившие на вооружение ВВС Азербайджана истребители JF-17C Block III Thunder китайско-пакистанского производства. На видео (сделанном, предположительно, на аэродроме Насосная) были показаны два одноместных истребителя с бортовыми номерами пакистанского образца "24-501" и "24-502", при этом, как можно судить, в возведенных на аэродроме легких укрытиях находятся минимум четыре истребителя этого типа. Обозначение самолетов как JF-17C Block III следует из нашивок на комбинензонах летчиков.

Истребитель JF-17C Block III Thunder китайско-пакистанского производства ВВС Азербайджана (бортовой номер "24-502"). Источник: (с) кадр из видео министерства обороны Азербайджана

Азербайджан подписал в феврале 2024 года межправительственный контракт с Пакистаном на закупку, по разным источникам, от 12 до 16 истребителей JF-17 Block III (включая, видимо, несколько двухместных самолетов JF-17В) на сумму 1,6 млрд долл. В июне 2025 года правительство Пакистана заявило, что заключило с Азербаджаном контракт на поставку суммано 40 истребителей JF-17 Block III (включая вышеупомянутые самолеты первого заказа 2024 года), а также вооружения и оборудования для них, на общую сумму 4,6 млрд долл. Однако пока неясно, является ли это соглашение действительно твердым контрактом на 40 самолетов, или опционным соглашением.

Производство самолетов JF-17 для Азербайджана, как и для ВВС Пакистана, осуществляется на пакистанском авиастроительном предприятии Pakistan Aeronautical Complex (РАС) в Камра. По сообщениям, в Азербайджан на аэродром Насосная в октябре 2025 года прибыли (возможно, для подготовки азербайджанского летного состава) пять самолетов JF-17 (включая один двухместный JF-17В) ВВС Пакистана, которые 8 ноября 2025 года приняли участие в воздушной части военного парада в Баку (при этом официально было заявлено, что это самолеты, полученные ВВС Азербайджана и пилотируемые азербайджанскими летчиками). Только теперь появилось первое видео самолетов JF-17C Block III в окраске и с опознавательными знаками ВВС Азербайджана.

Азербайджан стал третьим иностранным получателем истребителей JF-17 Thunder китайско-пакистанского производства после Мьянмы (получившей 16 истребителей JF-17М Block II, включая несколько двухместных, в 2018-2021 годах) и Нигерии (получившей три истребителя JF-17А Block II в 2021 году).

Истребитель JF-17 (FC-1) был создан в рамках совместной китайско-пакистанской программы, осуществляемой китайским авистроительным предприятием Chengdu Aircraft Industries Company(Group) (CAC) в Чэнду и пакистанским предприятием Pakistan Aeronautical Complex (PAC). Первоначально Пакистан получил шесть летных прототипов и восемь предсерийных истребителей JF-17 (в 2006-2008 годах), которые все были собраны китайским CAC в Чэнду, а с 2009 года ведется серийное производство этих самолетов для ВВС Пакистана на РАС в Камра при широкой кооперации с КНР во все более совершенствующихся версиях JF-17 Block I, Block II (с 2013 года) и Block III (с 2022 года), а также в двухместном варианте JF-17В (с 2020 года). Предположительно, РАС поставила ВВС Пакистана не менее 180 самолетов JF-17 своей сборки всех модификаций.

Летные испытания первого построенного построенного САС опытного образца модернизированного истребителя JF-17 Block III были начаты в Чэнду 15 декабря 2019 года. Первый серийный самолет JF-17 Block III пакистанской сборки был передан ВВС Пакистана был выкачен в начале 2022 года, а серийные их поставки были начаты в марте 2023 года. Истребитель JF-17 Block III получил ряд усовершенствований, включая новую китайскую бортовую РЛС с АФАР KLJ-7А, широкоугольный голографический индикатор на фоне лобового стекла (HUD), нашлемный прицел, усовершенствованный бортовой комплекс обороны и несет расширенный ассортимент управляемого вооружения (также китайского).

С самого начала все опытные и серийные самолеты JF-17 (FC-1), построенные как в Китае, так и в Пакистане, штатно оснащаются российскими двигателями РД-93. В 2007 и 2010 годах АО "Рособоронэкспорт" заключило контракты на поставку в КНР суммарно 250 двигателей РД-93 (с опционом еще на 400) с правом их реэкспорта в Пакистан. Cамолеты JF-17 Block III оснащаются модернизированным двигателем РД-93МА разработки АО "ОДК-Климов". Как считается, двигатель РД-93МА имеет тягу в форсажном режиме примерно на 1000 кг выше, чем у РД-93 (9300 кг и 8300 кг).

Истребитель JF-17C Block III Thunder китайско-пакистанского производства ВВС Азербайджана (бортовой номер "24-501"). Источник: (с) кадр из видео министерства обороны Азербайджана

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