Проблемы ВВС Мьянмы с истребителями JF-17

Мьянмарский (бирманский) оппозиционный эмигрантский ресурс "Narinjara News" в материале под заголовком "Pakistan fails to find solution to Myanmar’s military junta JF-17 nightmare" ("Пакистану не удается найти решение проблемы с кошмаром JF-17 военной хунты Мьянмы") опубликовал небезынтересный материал о проблемах в ВВС Мьянмы с приобретенными истребителями JF-17M Thunder китайско-пакистанского производства. Мьянма стала первым иностранным заказчиком и получателем легкого истребителя JF-17 (FC-1). Хотя при чтении данного материала следует делать очевидную скидку на явную тенденциозность публикатора, однако сообщения о серьезных технических проблемах, испытываемых ВВС Мьянмы с самолетами JF-17, появляются уже не первый раз. Также можно напомнить, что, по ряду сообщений, дефекты планера и проблемы с его прочностью являются бичом самолетов JF-17 и в ВВС Пакистана.

Торжественная церемония с участием старшего генерала Мин Аун Хлайна ввода в состав ВВС Мьянмы первых четырех приобретенных легких истребителей JF-17M Thunder китайско-пакистанского производства. Мейтхила, 15.12.2018 (с) twitter.com

Хорошей новостью для движения сопротивления и оппозиционного правительства национального единства (ПНЕ) Мьянмы может стать то, что между Исламабадом и Нейпьидо, похоже, наметилась напряженность в вопросе по поводу недавно поставленных Мьянме истребителей JF-17.

Сообщается, что лидер военной хунты Мьянмы Мин Аун Хлайн выразил свое недовольство премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу и начальнику штаба пакистанской армии генералу Асиму Муниру, поскольку все самолеты JF-17 Thunder, которые Пакистан поставил Мьянме в период с 2019 по 2021 годы, были признаны "небоеспособными" [первые истребители JF-17M были поставлены в Мьянму в 2018 году. - bmpd].

Недавно приобретенные у Пакистана многоцелевые истребители JF-17 Thunder остановлены полетами из-за неисправностей. Самолеты являются частью сделки на приобретение JF-17 совместного производства пакистанского авиастроительного предприятия Pakistan Aeronautical Complex (РАС) и китайского предприятия Chengdu Aircraft Industries Corporation, которую военная хунта Мьянмы заключила в 2016 году [видимо, имеется в виду 2015 год].

Однако вскоре после поставки этих самолетов ВВС Бирмы были вынуждены прекратить на них полеты в связи с обнаружением неисправностей и дефектиов конструкции планера. Аналогичная проблема возникла с приобретенным парком самолетов и в 2022 году. Всего в стране насчитывается 11 истребителей JF-17, но ни один из них в настоящее время не эксплуатируется из-за технических неполадок.

В сентябре 2022 года группа пакистанских инженеров тайно посетила Мьянму и произвела несколько тщетных попыток устранить неполадки. Теперь военная хунта в ярости и, если верить источникам, направила Исламабаду "жесткое послание" с требованием ответить за случившееся.

В то же время хунта подталкивает Пекин к вмешательству. Недавний визит китайского посла в Мьянме в Нейпьидо, как утверждается, был связан с посланием высшего руководства КПК генералу Мин Аун Хлайну.

По данным источников, Пакистан изо всех сил пытается перезаключить сделку на новые варианты самолетов JF-17. Вероятно, эти новые варианты будут разрабатываться все тем же альянсом Pakistan Aeronautical Complex (РАС) и китайского предприятия Chengdu Aircraft Industries Corporation.

Однако пока не было сообщений о том, приняло ли руководство военной хунты Мьянмы это пересмотренное предложение. Как сообщают информированные источники, военная хунта очень недовольна тем, что невозможность использования этих самолетов препятствует осуществлению большинства ее планов по наращиванию воздушной мощи для нанесения высокоточных ударов по мьянмарским отрядам сопротивления, воюющим под знаменем Народных сил обороны (НСО) - вооруженного крыла ПНЕ.

После того как стало известно о кризисе, вызванном неисправностью самолетов JF-17 в Мьянме, попытки Пакистана продать самолеты этого типа другим странам, особенно латиноамериканским, зашли в тупик.

Теперь, когда военная хунта в Мьянме отказывается вести новые переговоры о закупке самолетов у Пакистана, другие страны также не хотят сотрудничать по данному вопросу с Пакистаном.

Помимо опыта Мьянмы, самолеты JF-17 не лучшим образом зарекомендовали себя и в Нигерии. В 2009 году ВВС Нигерии получили 15 истребителей F-7NI. К 2018 году шесть из 15 самолетов разбились [не очень понятна связь между F-7NI и JF-17. - bmpd].

Оставшиеся девять пришли в негодность. Пять из них были отправлены в Китай для ремонта и модернизации, и в 2022 году они были возвращены ВВС Нигерии. Однако уже в июле 2023 года еще один поставленный Китаем учебно-боевой самолет FT-7NI разбился.

Аргентина является одной из немногих стран, отказавшихся от приобретения самолетов JF-17 у Китая и Пакистана.

Стоимость эксплуатации и обслуживания самолетов JF-17 и что это означает

Фактически Мьянма стала первой страной, закупившей в 2015 году самолеты JF-17 Thunder совместного пакистано-китайского производства. Эти самолеты, построенные на основе установки российского двигателя Климов РД-93 и западной авионики на планер китайского производства, имеют огромные затраты на эксплуатацию и обслуживание по сравнению с другими современными системами вооружения.

По мнению международных экспертов в области авиастроения, и после ремонта самолеты JF-17 будут "сложны в эксплуатации" даже при наличии соответствующих технических компетенций. Это означает, что ВВС Мьянмы необходимы специалисты, способные решать технические проблемы по мере их возникновения. Военная хунта планировала направить своих технических специалистов в Исламабад для обучения по модернизации и техническому обслуживанию, однако эта работа пока приостановлена.

Эксперты также указывают на ряд важнейших особенностей самолетов JF-17, которыми, по их мнению, является РЛС KLJ-7А1 китайского производства, которая не обеспечивает эффективное обнаружение воздушных целей или применение ракет класса "воздух-воздух" средней дальности. По мнению одного из экспертов, эта РЛС недостаточно точна и, как следствие, неэффективна. Кроме того, "есть и другие проблемы", вплоть до прочности фюзеляжа самолета, который не выдерживает перегрузок.

Мьянмарская хунта во многом полагается на мощь своей авиации, нанося силами ВВС Мьянмы удары по этническим вооруженным революционным организациям и мирному населению. Она ведет переговоры с Китаем и Пакистаном об оказании ей помощи в наращивании потенциала ракет класса "воздух-поверхность", используемых на самолетах JF-17. Однако этот процесс дается военной хунте нелегко, даже после того как на него были потрачены миллиарды долларов.

Следует подчеркнуть, что сам Китай до сих пор не включил в свой арсенал ни одного самолета JF-17.