Военный парад в Баку. Часть 1

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Азербайджанский парад в честь победы во Второй Карабахской войне. Баку, 08.11.2025

В ознаменование взятия города Шуша 8 ноября 2020 г. и пятилетия победы во Второй Карабахской войне (называемой Отечественной в Азербайджане), в азербайджанской столице 8 ноября 2025 г. состоялся военный парад. На параде вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым присутствовали различные почтеные гости, главными из них были, естественно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф. Среди пеших парадных расчетов были в т.ч. турецкие и пакистанские военные, а воздухе пролетели истребители F-16 ВВС Турции и JF-17 ВВС Пакистана.

На параде в числе прочего были продемонстрированы различные виды вооружений и военной техники, поступившие на вооружение ВС Азербайджана.

Поставленные Азербайджану из Белоруссии самоходные пусковые установки модернизированного зенитного ракетного комплекса средней дальности «Бук-МБ2К» на военном параде в Баку в честь пятой годовщины победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, 08.11.2025 (с) report.az

Цитата из официального сообщения:

На площадь Азадлыг въехала колонна автомобильной техники и систем вооружения специального назначения. Колонну возглавил награжденный медалью "За Отчизну" генерал-майор Эльдениз Яхъяев.

Были представлены бронемашины SandCat-Stomer, оснащенные 12,7-мм пулеметами, противотанковыми управляемыми ракетами SPIKE-ER и 120-мм минометами SPEAR, принятые недавно на вооружение специализированные транспортные средства VAŞAQ для специальных операций, являющиеся продуктом отечественной оборонной промышленности, бронированные медицинские машины COBRA-II, ракетный комплекс SKIF, бронетранспортеры БТР 82A, боевые машины пехоты "БМП-3", танки "T-72M1" и "T-90S", продемонстрировавшие военную мощь Азербайджанской армии.

Далее на площади Азадлыг состоялся проход колонны средств противовоздушной обороны. Колонну возглавлял награжденный медалью "За Отчизну" генерал-майор Заур Юсифли. Перед трибуной проехали зенитно-ракетные комплексы "С-125 TM", "Бук-MБ" и "Бук-MБ2K", "İLDIRIM-8", С-300 "Фаворит", "Tор-2M". Далее были продемонстрированы новый продукт отечественной оборонной промышленности - многофункциональный мобильный боевой комплекс против воздушных целей "VIKING", модернизированная самоходная зенитная установка "Шилка" и недавно принятый на вооружение зенитно-ракетный комплекс дальнего действия HQ-9.

Затем Войска беспилотных систем представили беспилотные летательные аппараты и другие беспилотные средства нашей армии. Колонну возглавил кавалер ордена "Азербайджанское знамя" генерал-майор Ильгар Гафаров. На площадь Азадлыг въехали бронемашины Marauder и Matador с ударными беспилотными летательными аппаратами Orbiter-1KM, разведывательными беспилотными летательными аппаратами Orbiter-2, Orbiter-3, Orbiter-4, тактическими разведывательными беспилотными летательными аппаратами Aerostar, разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом Bayraktar-TB2, недавно принятыми на вооружение барражирующими боеприпасами Hero-120, Sky Striker, тактическими разведывательными беспилотными летательными аппаратами Orbiter-5, ударными беспилотными летательными аппаратами Harop, тактическим разведывательным беспилотным летательным аппаратом Hermes-450.

Следом на площадь Азадлыг въехала колонна артиллерии. Ее возглавил кавалер ордена "Зафар" генерал-лейтенант Агамир Султанов. Были продемонстрированы 120-миллиметровая самоходная минометная установка "Вена", 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Мста-С", 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Пион", 220-миллиметровая тяжелая огнеметная установка "ТОС-1А", противотанковый комплекс "Хризантема-С", самоходная артиллерийская установка "ДАНА", 155-миллиметровая дальнобойная артиллерийская установка "НОРА" и 155-миллиметровая дальнобойная самоходная артиллерийская установка "ДИТА", 122-миллиметровая реактивная система залпового огня РМ-70/85, недавно принятая на вооружение управляемая РСЗО калибра 122 мм ACCULAR на шасси PULS, 160-миллиметровая реактивная система залпового огня "ГрадLAR", недавно принятая на вооружение пусковая система SkyStriker BLOK-4 на шасси PULS, тактический ракетный комплекс Qasırğa - TRLG-230A, тактический ракетный комплекс TRG-300, 300-миллиметровая крупнокалиберная РСЗО "Смерч", 306-миллиметровый тактический ракетный комплекс 306-мм "EХTRA", 301-миллиметровый оперативно-тактический ракетный комплекс "Полонез", недавно принятые на вооружение оперативно-тактический ракетный комплекс калибра 370 мм Predator Hawk, крылатый ракетный комплекс пятого поколения ICEBREAKER, а также оперативно-тактический ракетный комплекс LORA.

После этого над площадью Азадлыг состоялись полеты боевых самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил с участием пилотов Азербайджана и Турции. Беспилотный летательный аппарат Akıncı, кружа в бакинском небе на высоте 900-1500 метров над площадью Азадлыг, вел съемку.

Тройкой транспортно-боевых вертолетов "Ми-17", несущих государственные флаги Азербайджана, Турции и Пакистана, управляли герои Отечественной войны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде и полковник Рашад Надиров. На вертолете "Ми-17", которым управлял кавалер ордена "Карабах", генерал-майор Заур Рустамов, был размещен портрет общенационального лидера Гейдара Алиева.

Авиационная часть парада продолжилась показательными полетами. Сначала группа из пяти транспортно-боевых вертолетов "Ми-17", оснащенных ракетами большой дальности класса "воздух-земля", во главе с полковник-лейтенантом Зией Алиевым пролетели клином над площадью Азадлыг. Следом полет клином совершили пять транспортно-боевых вертолетов "Ми-17", которые подарили зрителям захватывающие мгновения. Эту группу возглавил кавалер ордена "За службу Отечеству" полковник-лейтенант Сабит Гусейнов.

Затем круговой полет в небе совершила пятерка учебных самолетов MFİ-17 во главе с полковник-лейтенантом Асланом Рамазановым. Следом пятерка учебных самолетов L-39 продемонстрировала полет клином. Руководителем группы являлся кавалер ордена "За службу Отечеству" полковник Алияр Аскеров. Тройкой военно-транспортных самолетов İL-76 и недавно принятого на вооружение транспортного самолета С-27J управляли полковник-лейтенант Зафар Фархадов, кавалер ордена "Рашадат" полковник Руслан Алекберов и кавалер ордена "Карабах" полковник Вугар Салахов.

Пять недавно принятых на вооружение многоцелевых истребителей JF-17 также продолжили показательные полеты клином. Группу возглавлял кавалер ордена "За службу Отечеству" полковник Новруз Тахиров.

Профессионализм высокого класса в бакинском небе продемонстрировала пятерка многоцелевых истребителей F-16 Военно-воздушных сил Турции. Группу возглавлял полковник Невзат Офламаз.

Командиром пятерки модернизированных штурмовиков Су-25-"Лачин" был кавалер ордена "Карабах" генерал-майор Гасан Аловсадов, а вторым пилотом - кавалер ордена "За службу Отечеству" полковник Анар Гасанов. Группой штурмовиков Су-25, окрасивших небо над столицей в цвета Государственного флага Азербайджанской Республики, руководил кавалер ордена "За службу Отечеству" полковник Руслан Мамедрзаев.

Фотографии с официального сайта президента Азербайджана, от APA Group и photostock.az, а также скриншоты с видеотрансляции.

Особо стоит выделить такие ранее неизвестные приобретения, как ЗРС дальнего действия HQ-9BE производства китайской государственной корпорации CASIC, которая имеет дальность поражения целей до 260 км. На параде показали пару самоходных пусковых установок HQ-9BE.

Модернизированные ЗРК средней дальности "Бук-МБ2К" от белорусской компании "ОКБ ТСП" тоже впервые показали на параде, хотя там уже давно ходили слухи, что Азербайджан заказал эти ЗРК.

Российские ЗРК малой дальности "Тор-М2Э" на вооружении азербайджанских войск ЕМНИП тоже впервые показали

Были впервые в Азербайджане показаны и мультикалиберные модульные ракетные комплексы PULS от израильской Elbit Systems с разными вариантами боеприпасов. Вот это с барражирующими боеприпасами Skystriker Block 4

с 370-мм управляемыми реактивными снарядами (ракетами) Predator Hawk

с 122-мм управляемыми реактивными снарядами ACCULAR

Еще одной новинкой парада стал и ракетный комплекс от израильской компании Rafael с крылатыми ракетами Ice Breaker способными поражать морские и наземные цели на дальности до 300 км.

По-моему впервые показан продукт азербайджанский "многофункциональный мобильный боевой комплекс против воздушных целей" с очень азербайджанским названием Viking. Насколько можно судить он представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс, предназначенный в первую очередь для борьбы с БЛА на ближней дальности. Я так понимаю, что оптико-электронная система у него на башне, а антенны радиолокационной системы установлены прямо на корпусе машины.

Модернизированные в Азербайджане ЗСУ-23-4 "Шилка" с новыми РЛС и ОЭС

Барражирующие боеприпасы Hero 120 от израильской компании UVision. О поставках этих дронов-камикадзе в Азербайджан сообщалось еще в прошлом году, но по-моему их еще не показывали.

Многоцелевые истребители JF-17. Несмотря на то, что было в азербайджанском официальном комментарии было заявлено о принятии их на вооружении, судя по опознавательным знакам на параде пролетели истребители ВВС Пакистана. По всей видимости это те самые пакистанские самолеты, что прилетели в октябре.

Фото крупным планом от lyokin_com

Видео: