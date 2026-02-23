Литва получила последние из 500 заказанных американских бронированных машин JLTV

Министерство национальной обороны Литвы 18 февраля 2026 года сообщило, что получило последние две из 500 заказанных американских легких бронированных машин JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колёсной формулой 4х4 производства корпорации Oshkosh. Это сделало вооруженные силы Литву вторым по объему машин JLTV их эксплуатантом после вооруженных сил США.

Одна из последних из полученных Литвой 500 американских легких бронированных машин Oshkosh JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), февраль 2026 года (с) министерство национальной обороны Литвы

Ранее министерство национальной обороны Литвы подписало два межправительственных соглашения с министерством обороны США о закупке по линии американской межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) суммарно 500 легких бронированных машин JLTV. Первое соглашение было заключено в ноябре 2019 года на закупку 200 машин JLTV, с общей стоимостью 145 млн евро (включая вооружение, запасные части, сервисную поддержку и обучение личного состава), которые должны были выплачиваться литовской стороной с 2020 по 2024 годы. Второе соглашение на приобретение Литвой еще 300 машин JLTV было заключено в октябре 2022 года.

Первые 50 машин JLTV по соглашению 2019 года были доставлены в Литву в августе 2021 года. Вторая партия из 50 единиц поступила в Литву в декабре 2022 года, и в 2023 году партиями в мае и декабре были поставлены остальные 100 машин. Поставки 300 машин по соглашению 2022 года были начаты в марте 2024 года, когда были получены первые 35 машин. В августе 2024 года была поставлена партия из 150 единиц, в январе 2025 года - еще 50 машин, а остальные - к концу 2025 года, окончательно поставки завершены теперь.

Машины JLTV, поставленные Литве, принадлежат к модификации M1278A1 Heavy Guns Carrier и в основном оснащаются дистанционно управляемыми боевыми модулями Kongsberg M153 Protector Common Remote Weapon Stations (CROWS) в исполнении Baseline v.2 Integration Kit, с 12,7-мм пулеметами M2 QCB и круглосуточными прицельными системами M230 TAC-FLIR. В апреле 2020 года литовская сторона подписала с норвежской группой Kongsberg контракт на закупку данных боевых модулей, которые также поставляются через механизм американской программы FMS. Установка боевых модулей осуществляется в Литве. Однако часть полученных Литвой машин JLTV не оснащены данными боевыми модулями, а имеют бронированные "будки" с ручными турелями Mk 93 с 12,7-мм пулеметом M2 QCB.

Некоторое количество полученных Литвой машин JLTV должны быть переоборудованы в самоходные ЗРК Mobile Short Range Air Defence (MSHORAD) по контрактам со шведской группой Saab AB. В исполнении для Литвы комплекс MSHORAD представляет собой установленный на JLTV боевой модуль комплекса RBS-70 NG с зенитными управляемыми ракетами Bolide. Также в состав комплекса входят РЛС обнаружения Saab Giraffe 1X. В 2024-2025 годах Литва подписала с Saab контракты на общую сумму 408 млн евро на изготовление трех батарей ЗРК MSHORAD, которые должны быть сданы в 2026-2030 годах.