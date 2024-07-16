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Литва закупает самоходные зенитные ракетные комплексы Saab MSHORAD

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Министерство национальной обороны Литвы 8 июля 2024 года сообщило о подписании со шведской группой Saab AB контракта на поставку вооруженным силам Литвы новых самоходных зенитных ракетных комплексов малой дальности MSHORAD (Mobile Short Range Air Defence). Стоимость контракта составляет около 1,3 млрд шведских крон (147 млн евро). Количественные параметры контракта не разглашаются, поставки комплексов намечена на 2025-2027 годы.

Боевая машина самоходного зенитного ракетного комплекса малой дальности Saab MSHORAD (Mobile Short Range Air Defence) c боевым модулем комплекса RBS-70 NG с зенитными управляемымии ракетами Bolide на базе американской легкой бронированной машины Oshkosh JLTV (4x4). Машина оснащена маскировочным комплектом Saab Barracuda (с) Saab AB

Литва стала первым известным заказчиком ЗРК MSHORAD, продвигаемого Saab на рынке уже некоторое время. Комплекс представляет собой трехзарядный автоматизированный боевой модуль ЗРК RBS-70 NG с зенитными управляемыми ракетами Bolide (дальность стрельбы "более 9 км") с лазерной лучевой системой наведения, установленный на любой самоходной базе. Литве будет поставлен вариант комплекса, выполненный на базе американской легкой бронированной машины Oshkosh JLTV (4x4). Для обнаружения и целеуказания в состав группы боевых машин ЗРК MSHORAD входит РЛС Saab Giraffe 1X, все элементы объединены сетевой АСУ ПВО Saab GBAD C2. Заявляется, что РЛС Giraffe 1X оптимизирована для обнаружения малых нескоростных БЛА и способна обнаруживать БЛА "размером меньше, чем литровая тетрапаковская упаковка молока" на дистанции 4 км.

Литва в настоящее время является крупнейшим вне США заказчиком машин JLTV, получая их с 2021 года и законтрактовав их к настоящему времени 500 единиц. Литва также является эксплуатантом различных вариантов переносного и возимого ЗРК Saab RBS-70 с 2004 года.

Боевая машина самоходного зенитного ракетного комплекса малой дальности Saab MSHORAD (Mobile Short Range Air Defence) c боевым модулем комплекса RBS-70 NG с зенитными управляемымии ракетами Bolide на базе американской легкой бронированной машины Oshkosh JLTV (4x4). Машина оснащена маскировочным комплектом Saab Barracuda (с) Saab AB

Рекламное видеo (с) Saab AB :

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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
США
Продукция
Barracuda
JLTV
RBS-70
Компании
Oshkosh
Проекты
БПЛА
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