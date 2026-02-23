Бронированные патрульные автомобили НАТО.

Бронированные патрульные машины (БПМ) – это «рабочие лошадки» вооруженных сил, выполняющие широкий спектр боевых и задач по обеспечению. Ниже представлен обзор наиболее популярных на сегодняшний день систем ведущих государств НАТО.

Защищенные патрульные машины представляют собой разнообразную категорию, в которую входят самые разные платформы. Большинство из выпускаемых в настоящее время имеют колесную формулу 4×4 или 6×6. По определению, защищенные патрульные автомобиль являются бронированными, при этом уровень защиты варьируется от легкого до тяжелого в зависимости от приоритетов пользователя и характера выполняемых задач. При этом современные защищенные патрульные автомобили в большей степени ориентированы на мобильность и снижение заметности, чем на защиту. Важным преимуществом также является модульность: большинство БПА имеют доступ к набору дополнительных бронированных элементов, оружия, датчиков и других систем, которые можно настроить в соответствии с требованиями миссии и условиями эксплуатации.

Бронированный патрульный автомобиль производства США

Сухопутные войска США и Корпус морской пехоты США (КМП) начали закупки полноприводных легких тактических машин (Joint Light Tactical Vehicle, JLTV) с заключения контракта на мелкосерийное производство (Low-Rate Initial Production, LRIP) с компанией Oshkosh Defense в августе 2015 года. Полномасштабное производство (Full-rate production, FRP) варианта A1 от Oshkosh было одобрено в июне 2019 года.

Базовая машина имеет длину 6,2 м и полную массу около 10 200 кг. Базовый уровень защиты STANAG 4569 Level 1 может быть повышен с помощью модульных комплектов брони. По состоянию на середину 2025 года компания Oshkosh поставила ВС США около 22 тыс. машин JLTV, а еще 1600 – странам-союзникам и партнерам.

В 2022 году МО США повторно объявило конкурс на участие в программе JLTV и в феврале 2023 года заключило новый контракт с компанией AM General, в результате чего с 2025 года компания Oshkosh перестала быть основным производителем. Как и JLTV A1, новый вариант A2 был разработан таким образом, чтобы обеспечить защиту от мин и взрывчатых веществ (ВВ) в сочетании с высокой проходимостью. Подобно A1, он может использоваться в тактических конфигурациях для перевозки тяжелых орудий и оружия ближнего боя, а также в качестве внедорожника. Несмотря на очевидное сходство, модель A2 претерпела более 270 технических изменений по сравнению с A1, включая улучшенную подвеску, систему выработки электроэнергии и интеграцию цифровой магистрали.

Демонстрация JLTV A2 для МО Великобритании в октябре 2025 года

Серийное производство варианта JLTV A2 от AM General началось в феврале 2025 года. Однако, 1 мая 2025 года армия США неожиданно объявила о прекращении закупок JLTV в соответствии с директивой министра обороны Питера Хегсета о «прекращении закупок устаревших систем, а также об отмене или сокращении неэффективных или избыточных программ, включая [избыток наземной техники]». Это решение во многом объясняется тем, что Пентагон отказался от операций по борьбе с повстанцами в пользу «разворота» в Индо-Тихоокеанском регионе и соответствующей переориентации на более легкие, менее защищенные, но более мобильные транспортные средства.

Напротив, Корпус морской пехоты США по-прежнему намерен закупать JLTV, поскольку в настоящее время он также делает упор на мобильность и готовится к операциям в прибрежных районах и на островах в Индо-Тихоокеанском регионе.

Несмотря на переориентацию армии, Oshkosh и AM General продолжают выпускать свои модели для экспортного рынка, уделяя особое внимание индивидуализации в соответствии с потребностями различных клиентов. В апреле 2025 года компания Oshkosh заключила контракт на поставку 150 голландских экспедиционных патрульных машин (DXPV) – специализированной версии JLTV, предназначенной для прибрежных и многоцелевых операций, – для КМП Нидерландов. В 2023 году было объявлено о нескольких контрактах на поставку в другие страны.

2 сентября 2025 года стало известно, что Канада планирует приобрести 60 патрульных автомобилей JLTV A2, что станет первой продажей этого варианта от AM General за рубеж. 8 октября 2025 года компания объявила, что в партнерстве с британским оборонным подрядчиком Marshall Land Systems примет участие в тендере на участие в программе Land Mobility Programme (LMP) МО Великобритании. Одновременно с этим AM General объявила, что провела демонстрацию возможностей своей линейки легких тактических машин (в том числе JLTV A2) для британского оборонного ведомства на полигоне UTAC в Миллбруке.

Патрульный автомобиль Франции

В 2022 году на вооружение ВС Франции поступил легкий многоцелевой бронированный автомобиль Serval 4×4 Véhicule Blindé Multi-Rôle Léger (VBMR-L). Он производится совместно ведущим подрядчиком KMDS France (ранее Nexter) и компанией Texelis Defense (в настоящее время приобретается KNDS). Первый изготавливает бронированный корпус и интегрирует системы управления, вторая поставляет шасси, трансмиссию и системы подвески.

Машина длиной 6,5 м имеет боевую массу 15–17 тонн в зависимости от конфигурации. Ее можно транспортировать по воздуху (на самолете A400M или более крупном), по железной дороге или по морю. Запас хода по шоссе составляет 600 км.

БПА «Сервал» ВС Франции в зимнем камуфляже

Базовый вариант вмещает экипаж из двух человек и восемь военнослужащих десанта (2+8). Модульная архитектура позволяет создавать на базе «Сервала» 31 вариант или подвариант, что дает возможность использовать эту машину для выполнения всего спектра задач и функций, которые могут возникнуть в ходе боевых действий. К ним относятся разведка, управление, транспортировка войск, огневая поддержка и материально-техническое обеспечение. Передовые цифровые системы связи и расширенные возможности подключения на поле боя гарантируют полную совместимость с другими бронированными платформами.

На дистанционно управляемом боевом модуле (ДУБМ) может быть установлен 12,7-мм крупнокалиберный пулемет, 7,62-мм пулемет или 40-мм автоматический гранатомет для огневой поддержки или самообороны. В стандартную комплектацию входит дополнительный 5,56-мм или 7,62-мм пулемет. Одной из примечательных последних разработок является противобеспилотная система LAD, оснащенная радаром, пеленгатором и башней ARX30 с автоматической пушкой 30M781MPG калибра 30×113 мм, способной вести огонь боеприпасами с воздушным подрывом.

Бронированный патрульный автомобиль «Сервал»

Комплект защиты «Сервала» включает в себя базовую броню для защиты от баллистических, минных и самодельных взрывных устройств. Защиту можно усилить с помощью дополнительных комплектов баллистической брони. К другим системам обеспечения живучести относятся система кругового обзора, защита от радиолокационных боеголовок (опция), система радиоэлектронного подавления Thales BARAGE и система обнаружения запуска ударных ракет (Strike Launch Alert, SLA), объединяющая акустические, оптические и инфракрасные датчики для обнаружения дульных вспышек, запусков ракет и приближающихся снарядов.

«Сервал» уже использовался в миротворческих миссиях в Африке, а также в многонациональных учениях в Европе. К 2035 году Франция планирует приобрести около 2000 таких машин. Патрульный автомобиль также доступен для экспорта.

Патрульные автомобили Германии

Семейство защищенных транспортных средств «Динго» (Dingo) от компании KNDS Deutschland состоит на вооружении ВС Германии с 2000 года. Еще пять стран НАТО и несколько других государств также используют автомобили «Динго», общее количество которых на сегодняшний день составляет 1200 ед. Защищенный автомобиль используется для перевозки личного состава и сопровождения конвоев, а также для патрулирования, разведки и управления. Также используются специализированные варианты, в том числе машины скорой помощи и ремонтно-эвакуационные. Все версии «Динго» отличаются высоким уровнем защиты и проходимостью.

БПА «Динго 3» в вариантах 4×4 и 6×6

Новейшая модификация – «Динго 3». Пакет пассивной брони обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков, а также от мин и СВУ. Также предусмотрена защита от оружия массового поражения. Защищенная часть автомобиля представляет собой бронированную стальную кабину с боковыми дверями и задней аппарелью с электроприводом. «Динго 3» доступен в конфигурациях с колесной формулой 4×4 и 6×6, а также в качестве медико-санитарной машины с колесной формулой 6×6. На шасси 4×4 и стандартном шасси 6×6 можно установить различные системы радиолокационного предупреждения и наведения. Гибкая компоновка позволяет оснащать кормовую часть или отсек для экипажа специализированным оборудованием в зависимости от требований конечного пользователя.

Полноприводный автомобиль 4×4 предназначен для выполнения широкого спектра задач в экстремальных условиях на пересеченной местности. Запас хода по шоссе превышает 800 км. Модель создана на базе военного шасси Unimog 14.5. Длина автомобиля составляет 6,6 м, а максимально допустимая масса – 14,8 т (включая грузоподъемность 3 т), в то время как у «Динго 2» 4×4 этот показатель составляет 13,1 т.

Бронеавтомобили «Динго 3» 4х4

В машине могут разместиться два человека в кабине и до восьми военнослужащих десанта в задней части (2+8). Экипаж и десант могут перемещаться между двумя отсеками. В качестве альтернативной конфигурации можно использовать машину для радиационной, химической и биологической разведки или мобильный командный пункт. Новая машина может перевозить до 2 тонн оборудования, по сравнению с 1,5 тонная аналогичного «Динго 2».

Среди других улучшений по сравнению с «Динго 2» – новая трансмиссия с 6-цилиндровым турбированным дизельным двигателем с высоким крутящим моментом, автоматическая коробка передач и автоматическая система подкачки шин, значительно увеличенная электрическая мощность (11,2 кВт) для установки новых систем в будущем, а также более мощная система кондиционирования (мощность охлаждения 16 кВт). Была модернизирована приборная панель водителя, в том числе добавлена система информирования водителя.

Модель «Динго 3» с колесной формулой 6×6 на базе Unimog FGA 20 имеет длину 8,05 м и максимально допустимую массу 20 т, из которых 5 т приходится на полезную нагрузку (из них 3,5 т можно использовать для оборудования). Объем боевого отделения составляет 17 куб.м. Машина вмещает экипаж и 10 чел. десанта (2+10), что делает ее пригодной для перевозки личного состава. Кроме того, она является модульной и может использоваться для выполнения различных задач, включая патрулирование, разведку, управление, техническое обслуживание, эвакуацию, а также в качестве радиолокационной платформы или машины медицинской помощи.

Продолжение следует…

Источник: European Security & Defence