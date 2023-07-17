ВС Германии: общие сведения.

Современные ВС Германии представляют собой сложную совокупность государственных организационных структур различного назначения и являются одной из наиболее современных и боеспособных армий Европы.

Оглавление:

Реформы и состояние обороны

Предназначение и задачи ВС Германии

Руководство и структура Высшее руководство ВС Германии Общая структура ВСГермании Вооруженные силы Германии Военная администрация. Персонал Военнослужащие Гражданские специалисты Резерв бундесвера



Реформы и состояние обороны

Днем фактического образования ВС Германии, или бундесвера, считается 12 ноября 1955г. За более, чем 65 лет своего существования бундесвер неоднократно подвергались реформированию. Однако, не все подходы к преобразованиям подтвердили свою жизнеспособность в практическом и финансовом отношении. Начало военных действий против террора, провозглашенное Западом после атаки на США 11 сентября 2001 года, привело к очередному пересмотру подходов к военному строительству.

Одновременно, военно-политическому руководству ФРГ стало ясно, что современная среда политики безопасности подвержена быстрым изменениям – детальной реформы, которая должна сразу решить все проблемы бундесвера, не существует. В итоге проявился новый подход, заключающийся в непрерывном процессе адаптации бундесвера к возникающим вызовам и обозначенный термином “трансформация”.

Одним из следствий трансформации стала приостановка федеральным правительством в декабре 2010 года призыва на военную службу. Одновременно, тогдашний министр обороны Карл-Теодор цу ГУТТЕНБЕРГ (Karl-Theodor zu Guttenberg) инициировал, а его преемник Томас де МЕЗЬЕР (Thomas de Maiziиre) в марте 2013 года представил общественности очередную программу реформирования, получившую название “Переориентация бундесвера” (Neuausrichtung der Bundeswehr). По оценкам специалистов, “переориентация” охватывала почти все стороны деятельности бундесвера и считалась наиболее всеобъемлющей реформой ВС Германии с момента их образования.

Тем не менее, под давлением меняющихся международных отношений (прежде всего, с развитием противостояния между глобальным Западом и Востоком) в в 2018 году состоялось подписание, так называемого «профиля возможностей», определяющего перспективный облик ВС Германии на период до 2031 года.

Состояние обороны

В соответствии с Конституцией ФРГ необходимость применения страной оборонительных действий именуется состоянием обороны (Verteidigungsfall). При переходе к состоянию обороны, согласно статье 115b Конституции ФРГ, полномочия Главнокомандующего ВС (Inhaber der Befehls- und Kommandogewal, IBuK) передаются действующему федеральному канцлеру.

ВС Германии (бундесвер) – силовая структура, находящаяся под парламентским контролем. Ее вооруженная миссия осуществляется по решению немецкого бундестага. Если ситуация требует немедленных действий, то в соответствии со специальным положением ст. 115а п.2 Конституции решение на применение ВС может принять Объединенный комитет страны. Согласно положениям ст.115a п.4 Конституции, если страна подверглась нападению, а уполномоченные федеральные органы не могут заявить о переходе к состоянию обороны – констатация такого перехода определяется самим фактом нападения.

Предназначение и задачи ВС Германии

В соответствии со ст.87а п.1 Конституции Федерация создает вооруженные силы для обороны. Задачи и предназначения бундесвера, вытекающие из этого положения, концептуально описаны в “Белой книге” и с течением времени в той же степени подвержены изменениям, как и ситуация с геополитической безопасностью.

Согласно “Основным направлениям политики в области обороны” (verteidigungspolitischen Richtlinien, VPR), опубликованным в мае 2011 года, и “Белой книге 2016” ВС Германии в рамках общенационального подхода предназначены для:

защиты суверенитета и территориальной целостности Германии и ее граждан;

обеспечения устойчивости государства и общества к внешним угрозам;

гарантирования и поддержки дееспособности ФРГ в области внешней политики и безопасности;

внесения своего вклада совместно с партнерами и союзниками в защиту от угроз политики безопасности для открытого общества, а также свободных и безопасных путей мировой торговли и снабжения;

защиты союзников Германии и их граждан;

содействия безопасности и стабильности в международном контексте, укрепления европейской интеграции, трансатлантического партнерства и многонационального сотрудничества.

Эмблема ВС Германии

Из этого предназначения вытекают задачи бундесвера:

оборона территории и союзников в рамках НАТО и ЕС;

защита родины, предотвращение национальных кризисов и рисков, а также оказание дополнительных услуг со стороны Германии в международном управлении кризисами, включая активное военное и гражданско-военное участие;

партнерство и сотрудничество также и за пределами ЕС и НАТО;

гуманитарная чрезвычайная помощь и помощь в случае стихийных бедствий, принятие ответственности за решение гуманитарных проблем.

Дополнительно определены задачи, которые должны выполняться ВС непрерывно:

оборонительные аспекты общегосударственной цифровой (по западной терминологии – кибернетической) безопасности, вклад в общегосударственную картину обстановки в цифровом и информационном пространстве в рамках обеспечения национальной и международной безопасности, а также гарантирование кибербезопасности сетей вооруженных сил;

поддержка и развитие национальных ключевых технологических областей, а также поощрение партнерства в особенности в отношении европейских и атлантических подходов к исследованиям, разработке и использованию имеющихся возможностей;

проведение всех необходимых мероприятий по поддержанию предприятий внутри страны, включая выполнение ведомственных задач, определение квалификации, проведение первичной подготовки, повышения квалификации и переподготовки персонала, поддержку боевой и оперативной подготовки, военной безопасности и порядка.

Руководство и структура

Высшее руководство ВС Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус

Высшим органом управления бундесвером является федеральное Министерство обороны (Bundesministerium der Verteidigung, BMVg). Во главе министерства стоит федеральный министр обороны, который в мирное время является Главнокомандующим ВС страны. Эту должность с 19 января 2023 года занимает Борис Людвиг ПИСТОРИУС (Boris Ludwig Pistorius). Министр обороны является членом федерального правительства Германии.

Министерство обороны не входит в состав бундесвера, а как высшее федеральное ведомство, призвано поддерживать министра при осуществлении задач управления вооруженными силами. Министру подчинены два статс-секретаря и два парламентских статс-секретаря, а также генеральный инспектор ВС Германии. Министр обороны, статс-секретари и генеральный инспектор совместно образуют высшее руководство министерства обороны.

Генеральный инспектор бундесвера Карстен БРОЙЕР

Генеральный инспектор, или генерал-инспектор бундесвера в звании генерала или адмирала, является высшим военным советником федерального правительства Германии. Он является членом федерального министерства обороны и главнокомандующим всех военнослужащих ВС. В мирное время генерал-инспектор подчиняется министру обороны, в состоянии обороны – федеральному канцлеру. Кроме того, он подчинен государственным секретарям министерства обороны (примат политики). Генерал-инспектор отвечает за общую концепцию военной обороны и несет личную ответственность перед министром обороны за руководство операциями бундесвера.

Эту должность с 17 марта 2023 года занимает Карстен БРОЙЕР (Carsten Breuer)

Общая структура ВСГермании

Подчиненный Министерству обороны бундесвер включает военную и гражданскую составляющие, или вооруженные силы и военную администрацию, соответственно. Руководство военной и гражданской составляющими в структуре министерства обороны осуществляют назначенные управления министерства.

Общая организация ВС Германии

Вооруженные силы Германии В составе ВС Германии выделяются три вида вооруженных сил и межвидовые компоненты.

К видам вооруженных сил относятся:

Межвидовые компоненты ВС включают:

Объединенные силы обеспечения ( Streitkraeftebasis );

); Силы киберопераций и информационного обеспечения ( Cyber- und Informationsraum );

); Центральную медико-санитарную службу (Zentrale Sanitaesdienst).

Перечисленные виды ВС и межвидовые компоненты подчинены соответствующим командованиям, во главе которых стоят соответствующие инспекторы в звании генерала.

Кроме того, в состав ВС входят инстанции, непосредственно подчиненные министерству обороны, а в служебном отношении генеральному инспектору бундесвера. К ним относятся:

Управление военной контрразведки( MAD );

); Объединенное оперативное командование бундесвера ( Euensatzfьhrungskommando der Bundeswehr) ;

; Высшая академия управления бундесвера ( Fuehrungsakademie der Bundeswehr );

); Управление воздушного движения бундесвера ( Luftfahrtamt der Bundeswehr );

); Управление планирования бундесвера ( Planungsamt der Bundeswehr );

); Центр пропаганды (Zentrum Innere Fuehrung, ZInFue).

Военная администрация. Администрация бундесвера отвечает за удовлетворение материальных потребностей ВС, обеспечение их повседневной деятельностью, подбором и расстановкой кадров. Функционально администрация разделена на три сферы ответственности: «Инфраструктура, охрана окружающей среды и обеспечение повседневной деятельности» (Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen, IUD), «Вооружение, информационные технологии и боевое применение» (Ausrьstung, Informationstechnik und Nutzung, AIN), а также «Персонал» (Personal).

Для решения практических задач в рамках указанных сфер ответственности сформированы следующие ведущие учреждения:

Федеральное ведомство инфраструктуры, охраны окружающей среды и обеспечения повседневной деятельности ( BAIUDBw );

); Федеральное ведомство вооружений, информационных технологий и применения бундесвера ( BAAINBw );

); Федеральное ведомство управления кадрами бундесвера ( BAPersBw );

); Центр образования бундесвера ( BIZBw );

); Федеральное ведомство иностранных языков ( BSprA );

); два университета бундесвера (UniBw): в Мюнхене (UniBwM) и университет Гельмута Шмидта в Гамбурге (UniBwH/HSU).

Кроме того, в состав военной администрации бундесвера как самостоятельные части входят органы правовой защиты (RPflegeBw) и военно-церковная служба (Militaerseelsorge).

К органам правовой защиты относятся: Федеральная военная прокуратура по административно-дисциплинарным вопросам при высшем федеральном административном суде и войсковые дисциплинарные суды, или суды первой инстанции “Север” и “Юг” (Truppendienstgerichten Nord und Sued).

Вопросами отправления религиозных культов в ВС Германии ведают католическое епископство ВС (Katholische Militaerbischofsamt) и евангелическое управление бундесвера по делам церкви (Evangelische Kirchenamt fuer die Bundeswehr).

Персонал

Весь персонал вооруженных сил Германии делится на три основные группы: военнослужащие, гражданские служащие и резервисты.

Военнослужащие После отказа федерального правительства от призыва на срочную военную службу военнослужащие (личный состав) бундесвера делится на три категории: военнослужащие, проходящие военную службу добровольно (Freiwilliger Wehrdienstleistender, FWDL); военнослужащие по контракту (Zeitsoldat) и профессиональные военнослужащие (Berufsoldat).

Военнослужащие-добровольцы должны иметь возраст старше 17 лет. Продолжительность их службы составляет от 12 до 23 месяцев. Военнослужащие этой категории составляют основу группы рядового состава.

Поступить на службу по контракту могут бывшие добровольцы, пожелавшие продлить военную службу. Контракт подписывается на срок от 2 до 15 лет. Военнослужащие-контрактники составляют группы рядового, унтер-офицерского и офицерского состава.

Бывшие военнослужащие-контрактники, подавшие рапорт и прошедшие профессиональный отбор, могут стать профессиональными военнослужащими. Они составляют группы унтер-офицерского и офицерского состава.

По данным управления персонала министерства обороны Германии актуальная общая численность личного состава бундесвера составляла 182 140 военнослужащих. Из них в составе:

Министерства обороны – 1 127 чел.;

инстанций, напрямую подчиненных министерству обороны – 8 816 чел.;

Сухопутных войсках – 62 443 чел.;

ВВС – 26 931 чел.;

ВМС – 15 638 чел.;

Объединенных сил обеспечения – 22 621 чел.;

Центральной медико-санитарной службы – 19 866 чел.;

Силах киберопераций и информационного обеспечения – 14 019 чел.;

административных областей

«Инфраструктура, защита окружающей среды и обеспечение повседневной деятельности» – 969 чел.;

«Вооружение, информационные технологии и боевое применение» – 1 840 чел.;

«Персонал» – 7 870 чел., из которых 5 400 чел. обучаются в университетах бундесвера.

Гражданские специалисты

В ВС Германии насчитывается около 81 тыс. гражданских служащих. Из них: около около 57,3 тыс. являются гражданскими сотрудниками Министерства обороны, управлений и ведомств гражданской администрации, а около 23,7 тыс. относятся непосредственно к бундесверу и структурам, связанным с военной службой.

Резерв бундесвера Резерв ВС Германии может быть войсковым, территориальным и общим.

Войсковой резерв включает отдельные должности и дополнительные воинские части, которые разворачиваются по мере необходимости. Как правило, резервистами являются лица со специальными гражданскими квалификациями, которыми бундесвер не располагают в достаточном количестве. Они необходимы для оперативной готовности дополнительных частей и должностей в мирное время и для обеспечения готовности к обороне. Сюда также относятся так называемые «зеркальные должности» для необходимой подмены отсутствующего по какой-либо причине активного военнослужащего.

Резервисты, особенно те, которые имеют специальные гражданские знания, также используются в иностранных операциях. Это относится, например, к врачам-специалистам, таким как гинекологи или педиатры, которые не состоят на активной службе в бундесвере, но чьи знания особенно необходимы в гуманитарных операциях.

Территориальный резерв включает штабы в округах и районах Германии, базы военно-гражданского сотрудничества на территории Германии (Zivil-Militaerische Zusammenarbeit im Inland, ZMZ-I), а также новые региональные силы безопасности и поддержки (Regionale Sicherungs- und Unterstuetzungskraeften). Региональным командованиям федеральных земель подчинено в общей сложности 30 рот территориального резерва.

Общий резерв включает всех прочих резервистов и обеспечивает возможность долгосрочного увеличения численности бундесвера.

Планируется поддерживать общую численность резерва около 90 тыс. чел.

По материалам ресурсов bmvg.de/de/ и wikiwand.com/de/Bundeswehr