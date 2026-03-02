Патрульные автомобили Швейцарии и Сербии.

Продолжим тему бронированных патрульных автомобилей. После трех государств НАТО обратимся к автопарку двух армий внеблоковой Европы.

Патрульные автомобили Швейцарии

Компания Mowag (ныне принадлежащая General Dynamics European Land Systems или GDELS) в 1992 году представила семейство бронемашин «Игл» (Eagle). Последнее поколение, Eagle V, было появилось в 2010 году. Это первый патрульный автомобиль семейства, выпускавшийся как в варианте 4×4, так и в варианте 6×6.

Вариант 4×4 длиной 5,4 м имеет максимальную массу 11,5 тонн, включая полезную нагрузку 3,5 тонны. В нем размещаются четыре человека, включая командира и водителя (2+2), и возможна установка временного пятого сиденья. Бронемашина 6×6 длиной 6,9 м имеет максимальную массу 17 тонн, включая полезную нагрузку до 5 тонн. В зависимости от конфигурации, в ней могут разместиться 12 чел., включая командира и водителя (2+10).

Патрульные автомобили Eagle V 4х4 и 6х6

В обеих модификациях Eagle V используется подвеска de Dion, которая повышает проходимость и устойчивость на бездорожье. Как и в случае с БМ «Динго» (Dingo), в «Игл» основная защита сосредоточена в местах размещения экипажа.

Пол в форме буквы «V» и внутренние разгрузочные элементы обеспечивают максимальную противоминную защиту. Баллистическая защита по стандарту STANAG 4569 уровня 1 может быть повышена до уровня 3 с помощью дополнительного комплекта брони, а также усилена за счет средств защиты от РПГ. Дополнительные опции защиты включают фильтрацию воздуха от оружия массового поражения, автоматическое тушение пожара и защиту моторного отсека.

На дополнительном дистанционно управляемом боевом модуле (ДУБМ), установленном на крыше, можно разместить различное вооружение. Сама машина может выполнять несколько функций, включая общее патрулирование, разведку, наблюдение, ПВО и оказание медицинской помощи.

Патрульные автомобили ВС Сербии

Многоцелевая бронемашина «Милош» (BOV M16 Miloš) 4×4 разработан и производится компанией Yugoimport. Производство ведется с 2017 года. БМ Miloš поступил на вооружение ВС Сербии в 2019 году и используется для выполнения широкого спектра задач: патрулирование, разведка, антитеррористические операции, поддержку сил специального назначения и борьба с танками. Независимая система подвески обеспечивает высокую мобильность на различных участках местности.

BOV M16 Miloš ВС Сербии

Максимальная масса патрульного автомобиля длиной 5,45 м составляет 14 тонн. В боевом отделении объемом 6,5 куб.м могут разместиться до восьми военнослужащих, включая командира и водителя (2+6). Четверо сидят в передней части машины и покидают ее через четыре стандартные двери, а еще четверо размещаются в задней части и выходят через гидравлическую рампу или встроенную заднюю дверь.

Корпус БМ изготовлен из броневой листовой стали и обеспечивает баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569, уровень 3 спереди и уровень 2 с остальных сторон. Противоминная защита соответствует уровням 2a и 2b по стандарту STANAG 4569.

BOV M16 может оснащаться боевым модулем с дистанционным или ручным управлением. На модуль может устанавливаться различное вооружение, в том числе 12,7-мм пулемет, 7,62-мм шестиствольный «Миниган M134D», ПТУР и ЗРК малой дальности.

Патрульный автомобиль «Милош-2» с модулем «Кербер». Источник: invoen.ru

«Милош-2» поступил на вооружение в 2023 году. Вариант длиной 6,5 м имеет максимальную массу 18 тонн. Он вооружен 1000-килограммовым боевым модулем «Кербер» (Kerber), разработанным компанией Yugoimport и предназначенным для установки на легко- и среднебронированные машины.

«Кербер» оснащен дневным и тепловизионным оптико-электронным прицелом, системой управления огнем и вооружен тремя 20-мм автоматическими пушками, что обеспечивает высокую огневую мощь при борьбе с наземными, воздушными и морскими целями. Поскольку ВС Сербии продолжают закупать эту машину, она также предлагается на экспорт.

Продолжение следует…

