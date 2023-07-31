Современные Вооруженные силы США.

Вооружённые силы США (United States Armed Forces, U.S. Armed Forces) в обще принятом понимании – государственная военная организация, представляющая собой совокупность видов вооружённых сил и предназначенная для защиты свободы, государственной независимости и территориальной целостности Соединенных Штатов Америки, а также для защиты интересов страны за её пределами. Регулярные вооружённые силы были созданы в США в 1775 году по решению второго Континентального конгресса для ведения Войны за независимость против Великобритании.

Принятый после Второй мировой войны Закон о национальной безопасности 1947 года сформировал современную военную структуру США. Закон учредил Национальное военное ведомство, возглавляемое министром обороны, создал Военно-воздушные силы Соединенных Штатов и Совет национальной безопасности. Поправки закона от 1949 года переименовали Национальное военное ведомство в Министерство обороны.

Современные ВС США состоят из шести самостоятельных видов вооруженных сил: Сухопутных войск (армии), Корпуса морской пехоты, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, Космических сил и береговой охраны. В состав видов вооруженных сил входят части и соединения, включая части резерва и Национальную гвардию (для армии и ВВС).

Организация высшего военного управления

Законодательно Верховным главнокомандующим Вооруженными силами США является президент страны. Он осуществляет общее руководство военной организацией государства через Совет национальной безопасности и Министерство обороны, а оперативное управление – через Объединенный комитет начальников штабов (Joint Chiefs of Staff, JCS), штабы оперативных и специальных командований. При этом функции между гражданским министром обороны и Комитетом четко разграничены.

Министерство обороны США (МО) является исполнительным департаментом в правительстве Соединенных Штатов. Оно состоит из комитетов, агентств, служб и управлений. На правах самостоятельных структур в оборонном ведомстве США функционируют министерства армии (Сухопутных войск), Военно-морских сил, Военно-воздушных сил. Помимо этого в МО имеются Военно-морская обсерватория США, внешние учреждения министерства, а также Департамент операционных испытаний и оценок систем вооружения.

Министр обороны США Ллойд ОСТИН

Министр обороны США выполняет роль связующего звена между президентом и Конгрессом. В первую очередь он отвечает за процессы финансового обеспечения принимаемых программ вооружений. Должность министра обороны США с 22 января 2021 года занимает Ллойд ОСТИН (Lloyd Austin).

Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) – это исполнительный орган президента по оперативному управлению Вооруженными силами США в мирное и военное время, а по отношению к штабам видов вооруженных сил и штабам оперативных и специальных командований — вышестоящая инстанция. Возглавляет ОКНШ председатель, назначаемый главой государства сроком на два года. Постоянными членами ОКНШ являются начальники штабов видов вооруженных сил и комендант морской пехоты. Должность председателя ОКНШ с 1 октября 2019 года занимает генерал Марк МИЛЛИ (Mark Milley).

Председатель ОКНШ генерал Марк МИЛЛИ

В настоящее время на ОКНШ возложены функции оперативно-стратегического планирования, докладов главнокомандующему и министру обороны, организации боевой подготовки и обучения кадров военнослужащих всех родов войск, обеспечение боеготовности группировок ВС США на мировых театрах военных действий (ТВД). В своей деятельности приказы и директивы оперативного и административного характера Комитет издает от имени президента или министра обороны.

Объединенные боевые командования

Объединенные боевые командования (ОК) – это группировки оперативно-стратегического уровня, включающие формирования нескольких видов Вооруженных сил под единым руководством. Они предназначены для выполнения задач в определенном регионе или специфических задач по всей Земле. В соответствии с законом о национальной безопасности они создаются по решению Верховного главнокомандующего в целях эффективного стратегического управления Вооруженными силами. Каждое ОК возглавляет строевой командир, который является четырехзвездочным генералом или адмиралом.Командующим доверяются определенные виды непередаваемых полномочий оперативного командования назначенными силами, независимо от рода службы. Командующие ОК подчиняются непосредственно министру обороны, а через него — президенту.

Географические зоны ответственности ОК ВС США

В Вооружённых силах США имеется 11 командований, которые, в свою очередь, могут быть географическими или функциональными.

Географические ОК ВС США:

ОК ВС США в Европейской зоне

Объединенное командование Вооруженных сил США в Европейской зоне (U.S. European Command, USEUCOM), сформировано в 1952 г. Зона ответственности — страны Европы, Турция, страны бывшего СССР за исключением Средней Азии, прилегающие акватории Атлантического и Северного Ледовитого океана. Штаб — г. Штутгарт, Германия.

ОК ВС США в Индо-Тихоокеанской зоне

Объединенное командование Вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанской зоне (U.S. Indo-Pacific Command, USINDOPACOM), сформировано в 1947 г. Как Тихоокеанское командование. Переименовано в 2018 г. Зона ответственности — Япония, Индия и другие государства Восточной и Южной Азии, Австралия, Океания, Антарктида, Тихий океан (за исключением прилегающих к Северной и Южной Америке территорий), восточная часть Индийского океана. Штаб — г. Гонолулу, Гавайи.

ОК ВС США в зоне Северной Америки

Объединенное командование Вооруженных сил США в зоне Северной Америки (U.S. Northern Command, USNORTHCOM), сформировано в 2002 г., зона ответственности — континентальная часть США, Канада, Мексика, Белиз, Куба, прилегающие акватории Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океана. Аляска является совместной зоной ответственности с ОК ВС США в зоне Тихого океана, а Гренландия — с ОК ВС США в Европейской зоне. Штаб — авиабаза Петерсон, Колорадо-Спрингс, Колорадо.

ОК ВС США в зоне Центральной и Южной Америки

Объединенное командование Вооруженных сил США в зоне Центральной и Южной Америки (U.S. Southern Command, USSOUTHCOM)) сформировано в 1947 г. как ОК ВС США в Карибской зоне (Caribbean Command), в 1963 г. присвоено существующее название. Зона ответственности — страны Центральной и Южной Америки, не входящие в зону ответственности ОК ВС США в зоне Северной Америки, прилегающие акватории Атлантического, Тихого океана. Штаб — г. Майами, Флорида.

Объединенное центральное командование Вооруженных сил США

Объединенное центральное командование Вооруженных сил США (U.S. Central Command, USCENTCOM) сформировано в 1983 г. Зона ответственности — Ближний Восток, Аравийский полуостров, Египет, Иран, Пакистан, Афганистан, Средняя Азия, прилегающая акватория Индийского океана. Штаб — авиабаза МакДилл, г. Тампа, Флорида.

Африканское командование Вооруженных сил США

Африканское командование Вооруженных сил США (U.S. Africa Command, USAFRICOM) сформировано в 2007 г. Зона ответственности — страны Африки, за исключением Египта, прилегающие акватории Атлантического и Индийского океана. Штаб — г. Штутгарт, Германия.

Космическое командование ВС США

Космическое командование ВС США (United States Space Command, USSPACECOM, или SPACECOM) первоначально сформировано в сентябре 1985 года для обеспечения совместного командования всеми ВС в космическом пространстве и координации действий с другими командованиями воюющих сторон. Расформировано в 2002 году, а его обязанности и силы были объединены в Объединенное стратегическое командование ВС США. Восстановлено 29 августа 2019 года с акцентом на космос как область ведения боевых действий. Штаб – база космических сил Петерсон, Колорадо.

Функциональные командования ВС США:

Объединенное стратегическое командование ВС США

Объединенное стратегическое командование ВС США (U.S. Strategic Command, USSTRATCOM) сформировано в 1992 г. Объединяет стратегические ядерные силы, силы ПРО и космические силы. Штаб — авиабаза Аффет, г. Омаха, Небраска.

ОК СО ВС США

Объединенное командование специальных операций ВС США (U.S. Special Operation Command, USSOCOM) сформировано в 1987 г. Объединяет силы специальных операций различных видов вооружённых сил. Штаб — авиабаза МакДилл, г. Тампа, Флорида.

ОК стратегических перебросок ВС США

Объединенное командование стратегических перебросок ВС США (U.S. Transportaion Command, USTRANSCOM) сформировано в 1987 г. Объединяет силы, обеспечивающие стратегические перевозки войск и грузов (военно-транспортную авиацию, транспортные суда и необходимую для обеспечения перевозок инфраструктуру). Штаб — авиабаза Скотт, Иллинойс.

Киберкомандование ВС США

Киберкомандование ВС США (U.S. Cyber Command, USCYBERCOM) сформировано в 2009 г. 18 августа 2017 года командование стало независимым. Штаб – Фор Мид, Мэриленд.

Личный состав Вооруженных сил США

По общей численности личного состава ВС США являются третьими в мире после Народно-освободительной армии Китая и ВС Индии. По состоянию на февраль 2019 года они насчитывали чуть более 1, 3 млн. чел. регулярных вооруженных силах и еще около 800 тыс. военнослужащих в резерве. Эти показатели продолжают сохраняться.

Вооруженные силы США комплектуются на добровольной основе. Вместе с тем, призыв на военную службу по системе отборочной службы может быть введен по просьбе президента и с одобрения Конгресса. При этом, все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, проживающие в стране, обязаны зарегистрироваться в Службе отбора.Для определения старшинства и права на продвижение по службе военнослужащим ВС США присваиваются воинские звания рядовых, уорент-офицеров или офицерского состава. Отслужившие причисляются к ветеранам Вооруженных сил. Названия званий в разных службах (видах ВС) могут отличаться, но они совпадают по соответствующему уровню оплаты труда. Офицеры, имеющие одинаковое звание или денежный уровень, различаются по дате присвоения звания для определения старшинства, в то время как офицеры, занимающие определенные важные должности, установленные законом, превосходят всех других офицеров на действительной службе того же ранга и денежного уровня, независимо от даты присвоения им звания.