МЧС России получило первую партию вертолётов Ми-38ПС

Как сообщила 19 февраля 2026 года Госкорпорация Ростех, входящее в его состав АО "Вертолеты России" передало Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Российской Федерации четыре вертолета Ми-38ПС в арктическом исполнении, произведенных на Казанском вертолетном заводе (КВЗ). Это первая партия вертолетов Ми-38, спроектированных и изготовленных специально под задачи МЧС России для обеспечения безопасности в Арктической зоне Российской Федерации и на Северном морском пути.

Первый поставленный МЧС России вертолёт Ми-38ПС (регистрационный номер RF-31373), изготовленный Казанском вертолетном заводе АО "Вертолеты России". Снимок сделан в Иркутске при перегоне вертолета к месту базирования в Хабаровск, 15.02.2026 (с) nnottoday / russianplanes.net ( ссылка )

В пресс-релизе говорится, что вертолеты Ми-38ПС благодаря заложенным в них характеристикам обеспечат МЧС возможность применения авиации на всем протяжении Арктической зоны России.

"Это полностью отечественная авиационная техника. Новейшие воздушные суда созданы с учетом требований и пожеланий МЧС России. В первую очередь это касается увеличения дальности полетов. Для нас это было важно: вертолеты Ми-38ПС заступят на дежурство в арктической зоне, где мы продолжаем поэтапное создание арктических авиационно-спасательных звеньев", - отметил глава МЧС России Александр Куренков.

Машины будут использоваться для защиты населения, территорий и критически важных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для обеспечения безопасности Северного морского пути.

"Авиатехника предприятий Госкорпорации Ростех давно зарекомендовала себя на службе МЧС России. Теперь в распоряжении ведомства есть вся линейка машин Казанского вертолетного завода наших "Вертолетов России": Ми-8, "Ансат" и Ми-38. Новые Ми-38ПС при установке дополнительных баков могут летать на рекордную дальность - до 1500 км, что особенно важно для работы на протяженных территориях Арктической зоны. Кроме того, впервые для вертолетов такого класса предусмотрены водосливное устройство и подвесной опрыскиватель для борьбы с загрязнениями и пожарами", - отметили в Госкорпорации Ростех.

Вертолет оснащен современными системами навигации, повышающими надежность полетов в сложных метеоусловиях. Для отображения информации в состав приборного оборудования кабины пилотов включены пять цветных многофункциональных жидкокристаллических дисплеев, а для проведения поисково-спасательных работ установлено специальное радиоэлектронное оборудование - радиомаяк.

"Ми-38ПС - это новейшие воздушные суда, созданные с учетом всех требований и пожеланий заказчика. Например, для достижения показателей по дальности максимальная взлетная масса вертолета была увеличена до 16 500 кг и получено соответствующее одобрение главного изменения в Росавиации. Машины отличаются улучшенными летно-техническими характеристиками, расширенным функционалом для эффективной работы в самых сложных климато-географических условиях - от морского и тропического до экстремально холодного климата. Это позволяет задействовать вертолет в любых регионах России, включая Арктическую зону и Дальний Восток", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов.

Вертолет спроектирован по одновинтовой схеме и оснащен двухдвигательной силовой установкой и шестилопастным несущим винтом с противообледенительной системой. Он обеспечивает высокую тягу и низкий уровень вибраций, а Х-образный рулевой винт придает вертолету отличную управляемость при низком уровне шума. Основные элементы конструкции фюзеляжа Ми-38 выполняются из алюминиевых сплавов, отдельные узлы и детали - из стали, титана и композитных материалов.

На Ми-38ПС можно установить одноместные и двухместные медицинские модули, которые позволяют выполнять медицинскую эвакуацию больных и пострадавших. Благодаря лебедке вертолет сможет эвакуировать их даже в случаях, если посадка невозможна. Кроме того, воздушное судно способно перевозить 40 пассажиров в грузовой кабине или до 5000 кг груза на внешней подвеске.

Со стороны bmpd укажем, что на распространенных Ростехом и МЧС фото- и видеоматериалах продемонстрирован прибывший к месту базирования в Хабаровск первый вертолет Ми-38ПС из переданной МЧС данной партии, имеющий регистрационный номер RF-31373. Ранее 15 февраля этот борт был заснят споттерами в Иркутске во время перегона с Казанского вертолетного завода в Хабаровск.

Контракт стоимостью 14,7 млрд рублей на поставку МЧС России девяти поисково-спасательных вертолетов Ми-38ПС в арктическом исполнении был подписан "Вертолетами России" в июле 2021 года на авиасалоне МАКС-2021, с сроком поставки одного вертолета в 2023 году и восьми остальных - в 2024 году. Планы поставки этих девяти машин с КВЗ начиная с 2022 года регулярно переезжали с каждого года на новый. В сентябре 2025 года заместитель министра МЧС Виктор Яцуценко заявил, что в 2025 году должны быть поставлены первые четыре из этих вертолетов. Данные четыре машины были готовы еще в начале 2025 года, но фактически эти вертолеты были переданы МЧС только теперь, поступив, по заявлению министерства, в Хабаровский авиационно-спасательный центр авиации МЧС. Из них публично продемонстрирован пока только борт RF-31373. Поставка всех девяти вертолетов теперь ожидается до конца 2026 года, все они поступят в Красноярский комплексный и Хабаровский авиационно-спасательные центры авиации МЧС.

С учетом данных четырех переданных МЧС вертолетов Ми-38ПС, общее количество известных изготовленных с 2018 года "серийных" вертолетов Ми-38 достигает 17 единиц, не считая четырех ранее построенных опытных летных образцов Ми-38 (с ОП-1 по ОП-4).

Известные серийные построенные вертолеты Ми-38:

Первый "серийный" (фактически "опытный") Ми-38Т в исполнении для Министерства обороны России - заводской номер 25001, серийный номер 01-01, бортовой номер "38015" - совершил первый полет в ноябре 2018 года, используется для испытаний в Национальном центре вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова.

Два серийных вертолета Ми-38Т, поставленных Министерству обороны России в 2019 году:

- заводской номер 26002, серийный номер 01-02, регистрационный номер RF-04529, бортовой номер "72 красный",

- заводской номер 26003, серийный номер 01-03, регистрационный номер RF-19097, бортовой номер "73 красный",

Два построенных для ФГБУ "Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации вертолета Ми-38-4

- заводской номер 26004, серийный номер 01-04, регистрационный номер RA-14340 - сдан в 2020 году

- заводской номер 26006, серийный номер 01-06, регистрационный номер RA-14343 - сдан в 2021 году

Оба вертолета так и не были введены в эксплуатацию в СЛО "Россия", и в начале 2024 года были переданы в лизинг авиакомпании ОГУП "Авиация Колымы", являясь единственными до настоящего времени вертолетами Ми-38, находящимися хотя бы в условно "коммерческой" эксплуатации.

Вертолет Ми-38-2 в VIP-комплектации - заводской номер 26005, серийный номер 01-05, регистрационный номер RA-14341 - был сдан компании "Русские вертолетные системы" в феврале 2020 года для использования в качестве личного салона Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. За 2020-2021 годы вертолет налетал лишь 196 часов, и в августе 2021 года его эксплуатация была временно приостановлена. В июле 2023 года этот вертолет был подарен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве. По имеющейся информации, после дарения президенту Зимбабве данный борт, хотя и получил зимбабвийский регистрационный номер Z-LCT, так и не покидал пределов России и в эксплуатацию по новому назначению так введен и не был. В сентябре 2025 года снова с российской регистрацией находился во Внуково.

Три вертолета Ми-38, изготовленные в 2021 году, предположительно, для Федеральной службы охраны (ФСО) Российской Федерации:

- заводской номер 26014, серийный номер 02-04, бортовой номер "384"

- заводской номер 26015, серийный номер 02-05

- заводской номер 26017, серийный номер 02-07

По известным данным, все три вертолета фактически в эксплуатацию не поступили, первый вертолет с бортовым номером "384" используется в качестве опытного в Национальном центре вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова.

Вертолет Ми-38 - регистрационный номер RA-14342 - был построен в 2024 году, предположительно, в качестве презентационного и VIP-борта для руководства "Ростеха" и "Вертолетов России"

Два вертолета Ми-38Т и один вертолёт Ми-38Т в VIP-исполнении, поставленные в 2025 году в Мьянму:

- мьянманский бортовой номер 60-10

- мьянманский бортовой номер 60-11

- мьянманский бортовой номер 60-12

Теперь четыре первых вертолета Ми-38ПС, построенных для МЧС России в 2025 году - первый из них с регистрационным номером RF-31373.

