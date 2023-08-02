Россия подарила Зимбабве вертолёт Ми-38

Во время проведения 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге форума "Россия - Африка", официальные ресурсы Зимбабве сообщили, что президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве компанией "Вертолеты России" (по другим заявлениям - Президентом Российскофй Федерации Владимиром Путиным) был подарен вертолет Ми-38, который выполнен в VIP-комплектации с салоном на восемь персон и будет использоваться в качестве президентского борта.

Подаренный президенту Зимбабве российской стороной вертолет Ми-38-2 (заводской номер 26005, российский регистрационный номер RA-14341, зимбабвийский регистрационный номер Z-LCT) в VIP-комплектации (с) ТАСС

Данный вертолет Ми-38-2 с уже нанесенной новой окраской с государственной символикой Зимбабве этой страны и зимбабвийским регистрационным номером Z-LCT, был представлен в экспозиции холдинга АО "Вертолеты России", организованной в Санкт-Петербурге в ходе форума "Россия - Африка". Переданный Зимбабве вертолет является первым серийным и до сих пор единственным построенным гражданским образцом вертолета Ми-38-2 и был изначально изготовлен на АО "Казанский вертолетный завод" (КВЗ) холдинга "Вертолеты России" для эксплуатации компанией "Русские вертолетные системы" (РВС), заказчиком выступала компания "Газпром-Лизинг".

Этот борт с регистрационным номером RA-14341 (заводской номер 26005) совершил первый полет на КВЗ в конце 2019 года и был передан компании "Русские вертолетные системы" 26 февраля 2020 года. Об эксплуатации вертолёта в РВС, впрочем, мало что известно, и полеты его были весьма не часты. Сообщалось, что в 2020 году налет вертолета составил 149 часов, а в 2021 году - всего 47 часов. Утверждалось, что вертолет фактически предназначался для использования в качестве личного салона Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

В августе 2021 года вышло решение "ОДК-Климов" о приостановке полетов вертолетов Ми-38 с двигателями ТВ7-117В в связи с катастрофой опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-112В с турбовинтовыми двигателями ТВ7-117С этого семейства. Как можно понять, эксплуатация борта 26005 после этого не возобновлялась, и в каком статусе этот вертолет будет летать в Зимбабве - непонятно. До того сообщалось, что в 2020 году на вертолетах Ми-38 произошло три серьезных отказа двигателя ТВ7-117В в полете, причем все три - по причине разрушения межвального подшипника, в том числе один раз один из вертолетов совершил вынужденную посадку.

По имеющейся информации, соглашение о безвозмездной передаче Зимбабве вертолета Ми-38-2 с заводским номером 26005 было достигнуто еще в сентябре 2022 года в качестве приложения к заключенным тогда контрактам на закупку Зимбабве у АО "Вертолеты России" 32 легких вертолетов "Ансат" и 28 вертолетов Ми-17 новой постройки. Также на безвозмездной основе Зимбабве тогда же был передан и один уже эксплуатировавшийся вертолет "Ансат" (зимбабвийский регистрационный номер ZW-001).

Сплавление единственного построенного гражданского борта Ми-38 в качестве подарка Зимбабве в очередной наглядно демонстрирует статус "чемодана без ручки" этой тянущейся уже пятый десяток лет долгостройной многострадальной вертолетной программы. Всего, к настоящему времени, по известным данным, на КВЗ построено четыре опытных образца вертолета Ми-38 (с ОП-1 по ОП-4) и минимум девять летных серийных образцов. В 2019-2020 годах КВЗ сдал три вертолета Ми-38Т для Министерства обороны Российской Федерации (заводские номера 26001, 26002 и 26003, бортовые номера "71", "72" и "73" соответственно, - все три борта, по известным данным, используются для испытаний), в конце 2020 года передал два вертолета Ми-38-4, построенных для ФГБУ "Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации (заводские номера 26004 и 26006, регистрационные номера RA-14340 и RA-14343), в феврале 2020 года сдал первый и пока единственный гражданский серийный вертолет Ми-38-2 с регистрационным номером RA-14341 (заводской номер 26005), который теперь передан Зимбабве, а в 2021 году был построен вертолет Ми-38-4 в специальном исполнении для Федеральной службы охраны (ФСО) Российской Федерации. Всего ФСО заказала, по известным данным, три вертолета (заводские номера 26014, 26015 и 2016), однако неясно, построены ли два следующих (видимо, построен 26015) и сдан ли хоть один вертолет этому заказчику. Также есть данные о постройке и начале летных испытаний в 2021 году на заводе вертолета Ми-38-4 с заводским номером 26017 неизвестного назначения - возможно, в качестве прототипа какой-либо спецмодификации.

В августе 2020 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2020" был подписан контракт на поставку Министерству обороны Российской Федерации двух вертолетов Ми-38 для VIP-перевозок в комплектации "салон", поставка первого из них была запланирована в 2022 году. Однако до настоящего времени сведения об их изготовлении отсутствуют.

В июле 2021 года на авиасалоне МАКС-2021 "Вертолеты России" заключили контракт с МЧС России на поставку девяти поисково-спасательных вертолетов Ми-38ПС в арктическом исполнении, их поставка также не начиналась. До того в сентябре 2020 года тогдашний генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский также заявлял относительно Ми-38, что "у нас есть заключенный контракт и получен аванс от инозаказчика на три вертолета", сведений о реализации этого контракта также нет.

В феврале 2022 года новый генеральный директор "Вертолетов России" Николай Колесов заявил, что план производства КВЗ на 2022 год составляет 12 вертолетов Ми-38, а всего "имеются твердые контракты на 25 вертолетов до 2024 года, в том числе для зарубежных эксплуатантов". Но сведения об изготовлении хотя бы одного вертолета Ми-38 в 2022 году отсуствуют. На 2023 год новый предварительный план производства КВЗ составлял девять Ми-38 (видимо, "переехавших" из программы 2022 года), но данных о каком-либо их производстве также нет.

Подаренный президенту Зимбабве российской стороной вертолет Ми-38-2 (заводской номер 26005, российский регистрационный номер RA-14341, зимбабвийский регистрационный номер Z-LCT) в VIP-комплектации (с) ТАСС, РБК и социальные сети