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bmpd.livejournal.com

Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»

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18 мая 2023 года в международном аэропорту имени Роберта Мугабе в столице Зимбабве Хараре состоялась официальная церемония передачи властям Зимбабве российской стороной 18 легких вертолетов "Ансат", изготовленных холдингом "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех. В церемонии приняли участие президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Церемония передачи властям Зимбабве российской стороной 18 легких вертолетов "Ансат", изготовленных АО "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех. Хараре, 18.05.2023 (с) АО "Вертолеты России"

Согласно сообщениям зимбабвийских СМИ, были переданы 18 вертолетов "Ансат" в санитарном варианте и шесть предназначенных для национальной полиции Зимбабве. Всего Зимбабве в 2022 году заключила контракт с российской стороной на закупку 32 вертолетов "Ансат" на общую сумму 320 млн долл, причем 14 остальных вертолетов, планируемых к поставке, должны быть поставлены в военном варианте, причем минимум три из них будут в исполнении для перевозки VIP. Это крупнейший до сих пор экспортный контракт на вертолеты "Ансат".

Согласно заявлению Сергея Чемезова на церемонии в Хараре, "до 2025 года в Республику Зимбабве будет поставлено шестьдесят вертолетов российского производства". Предположительно, 28 из них относятся к типу Ми-17, и их поставки еще не начаты.

В пресс-релизе АО "Вертолеты России" говорится, что "активное развитие сотрудничества холдинга "Вертолеты России" с Республикой Зимбабве началось в 2022 году. Был заключен ряд контрактов на поставку гражданских вертолетов Ми-17 и "Ансат" для ключевых федеральных структур Республики Зимбабве. Госкорпорация Ростех наряду с поставкой вертолетной техники делится успешным опытом России, где уже много лет эффективно работает Национальная служба санитарной авиации (НССА)".

Ранее в сентябре 2022 года российской стороной был уже передан Зимбабве один санитарный вертолет "Ансат" (видимо, на безвозмездной основе, зимбабвийский регистрационный номер ZW-001). Его передача состоялась тогда в ходе первого визита Сергея Чемезова в Зимбабве на торжества по случаю 80-летия президента Эммерсона Мнангагвы, во время которых, видимо, и были подписаны указанные контракты на 60 вертолётов Ми-17 и "Ансат".

Как сообщил веб-ресурс ATO.ru, по данным Росавиации, на начало мая 2023 года в России эксплуатировалось 54 "Ансата" восемью вертолетными операторами. Больше всего вертолетов этой модели (30 единиц) находится в парке Национальной службы санитарной авиации (НССА), созданной в 2017 году по инициативе Ростеха. Всего НССА заказала 37 "Ансатов" и еще 29 вертолетов Ми-8МТВ-1. Примечательно, что поставленные в Зимбабве медицинские "Ансаты" имели окраску, повторяющую ливрею вертолетов НССА.

Сейчас вертолеты "Ансат" оснащаются двумя канадскими двигателями Pratt & Whitney Canada PW207К. Их поставки в Россию запрещены с 2022 года западными санкциями.

На замену канадского мотора входящая в Ростех Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) разрабатывает отечественный турбовальный двигатель ВК-650В. В середине мая ОДК сообщила, что сертификация ВК-650В ожидается в 2024 году. В этом году корпорация изготовит 10 прототипов нового мотора, четыре из которых будут использоваться для летных испытаний на "Ансате".

Церемония передачи властям Зимбабве российской стороной 18 легких вертолетов "Ансат", изготовленных АО "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех. Хараре, 18.05.2023 (с) АО "Вертолеты России" и социальные сети

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Страны
Зимбабве
Россия
Продукция
Ансат
Ми-17
Ми-8
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