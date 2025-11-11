Мьянма получила три вертолёта Ми-38Т

Как сообщают, 7 ноября 2025 года в столице Мьянмы Нейпьидо по руководством главы военного режима Мьянмы (председателя Государственного административного совета) главнокомандующего мьянманскими вооружёнными силами старшего генерала Мин Аун Хлайна состоялась церемония ввода в состав военно-воздушных сил Мьянмы трёх поставленных из России вертолётов Ми-38Т - двух транспортных Ми-38Т и одного вертолёта Ми-38Т в VIP-исполнении для перевозки высших должностных лиц. Вертолеты имеют мьянманские бортовые номера "60-10", "60-11" и "60-12".

Председатель Государственного админисративного совета Мьянмы и главнокомандующий мьянманскими вооружёнными силами старший генерал Мин Аун Хлайн на церемонии ввода в состав ВВС Мьянмы трёх поставленных из России вертолётов Ми-38Т. Нейпьидо, 07.11.2025 (с) правительство Мьянмы

Мьянма таким образом стала первым фактическим зарубежным получателем новых вертолетов семейства Ми-38. По имеющейся информации, все три вертолета новой постройки Казанского вертолётного завода (КВЗ, в составе АО "Вертолеты России" госкорпорации Ростех) были доставлены в Нейпьидо из России 22 сентября 2025 года, и уже в конце сентября мьянманские оппозиционные ресурсы распространили видео полета одного из вертолетов Ми-38Т в Мьянме.

Ранее в июле 2023 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным один вертолет Ми-38-2 в VIP-комплектации с салоном на восемь персон был подарен президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве. Данный борт с заводским номером 26005 (российский регистрационный номер RA-14341, зимбабвийский регистрационный номер Z-LCT) совершил первый полет на КВЗ в конце 2019 года и был передан компании "Русские вертолетные системы" 26 февраля 2020 года. Утверждалось, что вертолет фактически предназначался для использования в качестве личного салона Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. Однако за 2020-2021 годы вертолет налетал лишь 196 часов, и в августе 2021 года его эксплуатация была временно приостановлена. По имеющейся информации, после дарения президенту Зимбабве данный борт так и не покидал пределов России и в эксплуатацию по новому назначению так введен и не был.

Поэтому Мьянма станет первым иностранным эксплуатантом Ми-38. Контракт на поставку этих трех Ми-38 в Мьянму был заключен, видимо, еще в январе 2020 года, когда АО "Рособоронэкспорт" заявило, что "заключило первый контракт с иностранным заказчиком на поставку новейших транспортно-десантных вертолетов Ми-38Т". В сентябре 2020 года тогдашний генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский заявлял относительно Ми-38, что "у нас есть заключенный контракт и получен аванс от инозаказчика на три вертолета". Позднее в 2021-2022 годах сообщалось, что этим первым инозаказчиком является "страна Юго-Восточной Азии". Однако реализацию контракта затянула, как можно судить, как длительная доводка самого вертолета Ми-38 и его двигателей ТВ7-117В, так и военно-политические события в Мьянме, с военным переворотом 1 февраля 2021 года и последующей гражданской войной в этой стране.

В марте 2022 года мьянманские оппозиционные ресурсы распространили утечку документации "Рособоронэкспорта" и "Вертолетов России" по военно-техническому сотрудничеству России с Мьянмой по военной вертолетной технике. В числе этой документации было датированное 22 ноября 2019 года коммерческое предложение "Рособоронэкспорта" Мьянме по данному контракту на два транспортных вертолета Ми-38Т и один вертолёт Ми-38Т в исполнении "Салон", который, видимо, и и был подписан в январе 2020 года. Согласно этому предложению, "Рособоронэкспорт" запрашивал по 18,89 млн евро за каждый транспортный вертолет Ми-38Т и 21,9 млн евро за вертолёт Ми-38Т в исполнении "Салон". Кроме того, запрашивалось 1,48 млн евро за опционное оборудование для двух транспортных Ми-38Т (один десантно-транспортный модуль, один медицинский модуль, четыре дополнительных внутренних бака, и пр.), 2,17 млн евро за подготовку летного и наземного состава для всех вертолетов, и, кроме того сообщалось, что стоимость групповых комплектов имущества для обслуживания вертолетов (запчасти, расходники, инструменты, наземное оборудование и контрольно-проверочное оборудование) составит еще до 30% стоимости самих вертолетов. Таким образом, общую суммарную стоимость контракта можно оценить до 80 млн евро.

По известным данным, поставленные Мьянме три вертолета Ми-38Т стали первыми Ми-38 новой постройки, изготовленными на КВЗ с конца 2021 года. С учетом данных трех мьянманских бортов, получается, что всего к настоящему времени на КВЗ было построено четыре опытных образца вертолета Ми-38 (с ОП-1 по ОП-4) и, с 2019 года, всего 12 летных серийных образцов.

В августе 2020 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2020" был подписан контракт на поставку Министерству обороны Российской Федерации двух вертолетов Ми-38 для VIP-перевозок в комплектации "Салон", поставка первого из них была запланирована в 2022 году. Однако до настоящего времени сведения об их изготовлении отсутствуют. Кроме того, в июле 2021 года на авиасалоне МАКС-2021 "Вертолеты России" заключили контракт стоимостью 14,7 млрд рублей с МЧС России на поставку девяти поисково-спасательных вертолетов Ми-38ПС в арктическом исполнении. Планы поставки этих девяти машин на КВЗ начиная с 2022 года регулярно переезжают с каждого года на новый, и в начале этого года заявлялись на 2025 год. В сентябре 2025 года заместитель министра МЧС Виктор Яцуценко заявлял, что в 2025 году должны быть поставлены первые четыре из этих вертолетов, но до сих пор ни об одном изготовленном борте для МЧС также неизвестно.

Помимо трех вертолётов Ми-38Т, на церемонии в Нейпьидо 7 ноября в состав ВВС Мьянмы были также введены два китайских турбовинтовых транспортных самолёта Y-8F-200W новой постройки с бортовыми номерами "5923" и "5924", которые прибыли в Мьянму в июне 2025 года. Ранее Мьянма с 2016 по 2024 годы получила уже семь самолетов серии Y-8F-200.

Церемония ввода в состав ВВС Мьянмы трёх поставленных из России вертолётов Ми-38Т и двух китайских турбовинтовых транспортных самолётов Y-8F-200W. Нейпьидо, 07.11.2025 (с) правительство Мьянмы и телевидение Мьянмы