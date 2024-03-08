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Авиакомпания "Авиация Колымы" получила два вертолёта Ми-38-4

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Авиакомпания ОГУП "Авиация Колымы" сообщила 4 марта 2024 года о начале четырехсуточного перегона своим ходом двух полученных ею вертолётов Ми-38-4 с Казанского вертолётного завода (в составе АО "Вертолеты России") к месту их постоянного базирования в Магадан. "Авиация Колымы" заявляет, что она стала первой авиакомпанией, которая получила и будет эксплуатировать сразу два вертолета этого типа и будет лидерным эксплуатантом вертолетов Ми-38 в модификации Ми-38-4.

Вертолеты Ми-38-4 авиакомпании ОГУП "Авиация Колымы" с регистрационными номерами RA-14340 (заводской номер 26004, серийный номер 01-04) и RA-14343 (заводской номер 26006, серийный номер 01-06) во время промежуточной посадки в аэропорту Омска при перелёте к месту их постоянного базирования в Магадан, 05.03.2024 (с) Омск Live / vk.com

Сообщено, что полёт по маршруту Казань - Магадан протяженностью 6,5 тысячи километров займет 35 часов летного времени пройдет через 11 городов и займет 4 суток. Свои коррективы в график может внести погода и другие непредвиденные обстоятельства. Утром 5 марта вертолёты в ходе перелёта прибыли в Омск, а вечером - в Красноярск.

Вертолеты Ми-38-4 в пассажирсколм варианте с 30 посадочными местами авиакомпания планирует использовать на маршруте Ямск-Тахтоямск и выполнять его одним рейсом, сейчас это отдельный полет в каждый населенный пункт. Также рассматривается возможность введения нового маршрута Магадан-Сусуман-Ягодное-Сеймчан-Магадан.

Со стороны bmpd укажем, что авиакомпания "Авиация Колымы" получила два вертолёта Ми-38-4, изначально изготовленных на Казанском вертолётном заводе (КВЗ) для ФГБУ "Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации, но так и не принятых в эксплуатацию - вертолеты с регистрационными номерами RA-14340 (заводской номер 26004, серийный номер 01-04) и RA-14343 (заводской номер 26006, серийный номер 01-06).

В декабре 2019 года тогдашний генеральный директор АО "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что Управление делами Президента Российской Федерации заключило контракт на поставку для СЛО "Россия" двух вертолетов Ми-38, которые должны были быть поставлены в 2020 году. Первый вертолет RA-14340 в исполнении Ми-38-4 по данному контракту совершил первый полет в 2020 году, а второй RA-14343 - в 2021 году. Оба они сначала были окрашены в цвета СЛО "Россия", но в эксплуатацию в ее составе так и не поступили, оставались на КВЗ, а теперь взяты в лизинг авиакомпанией "Авиация Колымы" в счет субсидии, выделенной правительством Магаданской области.

Директор авиакомпании "Авиации Колымы" Максим Старцев заявил, что "благодаря губернатору [Магаданской области] Сергею Носову, нам удалось взять эти вертолеты со скидкой. Также нам бесплатно "Вертолеты России" продлили гарантию на два года и на 300 часов больше. За счет своей скорости и современного пилотажно-навигационного комплекса эти вертолеты могут автоматически огибать рельефы во время полета и перевозить людей на комфортных креслах. Это современные машины, которые дадут возможность открыть новые рейсы внутри области, а также в перспективе и перелеты в другие регионы".

Можно предположить, что эксплуатация Ми-38-4 в "Авиации Колымы" продлится недолго.

В феврале 2022 года генеральный директор "Вертолетов России" Николай Колесов заявлял, что план производства КВЗ на 2022 год составлял 12 вертолетов Ми-38, а всего "имеются твердые контракты на 25 вертолетов до 2024 года, в том числе для зарубежных эксплуатантов". На 2023 год новый предварительный план производства КВЗ составлял девять Ми-38 (видимо, "переехавших" из программы 2022 года). Реально в 2022, 2023 и до настоящего времени в 2024 году не было построено ни одного вертолета Ми-38. Всего, к настоящему времени, по известным данным, построено четыре опытных образца вертолета Ми-38 (с ОП-1 по ОП-4) и девять летных серийных образцов, последний из которых - в 2021 году.

Вертолеты Ми-38-4 авиакомпании ОГУП "Авиация Колымы" с регистрационными номерами RA-14340 (заводской номер 26004, серийный номер 01-04) и RA-14343 (заводской номер 26006, серийный номер 01-06) во время промежуточной посадки в аэропорту Омска при перелёте к месту их постоянного базирования в Магадан, 05.03.2024 (с) Омск Live / vk.com

Вертолеты Ми-38-4 авиакомпании ОГУП "Авиация Колымы" с регистрационными номерами RA-14340 (заводской номер 26004, серийный номер 01-04) и RA-14343 (заводской номер 26006, серийный номер 01-06) во время промежуточной посадки в аэропорту Новосибирска при перелёте к месту их постоянного базирования в Магадан, 05.03.2024 (с) NskPlanes / vk.com

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Страны
Россия
Продукция
Ми-38
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Проекты
2020-й год
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3 комментария
№1
08.03.2024 13:41
+2
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№2
09.03.2024 07:25
Красивые машины и красиво покрашены :)
+2
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№3
10.03.2024 18:00
Реалии современной России - штучные экземпляры. Хайп на всю страну.
0
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