Греция заказала во Франции четвёртый фрегат типа FDI

Французская судостроительная группа Naval Group сообщила, что 14 ноября 2025 года подписала с Главным управлением оборонных инвестиций и вооружений Греции (GDDIA) контракт на постройку для военно-морских сил Греции четвертого фрегата проекта FDI HN французского типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention). Контракт заключен в рамках реализации опциона в качестве дополнения к контракту Naval Group от марта 2022 года на строительство для Греции трех фрегатов проекта FDI HN.

Первые два фрегата типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention) постройки французской судостроительной группы Naval Group на испытаниях в море. На переднем плане головной фрегат F 601 Kimon (ΚΙΜΩΝ) в исполнении FDI HN для ВМС Греции, на заднем плане головной фрегат D 660 Amiral Ronarc'h для ВМС Франции. 2025 год (с) Naval Group

Параметры дополнительного контракта официально не сообщаются, но в сентябре 2025 года греческий парламент одобрил выделение 922 млн евро на контракт с Naval Group на реализацию опциона на приобретение четвертого фрегата проекта FDI HN в модифицированном исполнении Belharra Standard 2++ (на что выделяется 810 млн евро), а также на проведение работ по доработкам до данного стандарта трех первых фрегатов, заказанных по контракту 2022 года в базовом исполнении Belharra Standard 1. Также было одобрено выделение 60 млн евро на заключение с Naval Group контракта на продление срока технической поддержки фрегатов данного типа в ВМС Греции. Контракт на четвертый фрегат предусматривал встречные оффсетные обязательства французской стороны в размере 200 млн евро в пользу греческих оборонных предприятий. Ракетное вооружение в контракт на четвертый фрегат не входит.

Четвертый заказанный Грецией фрегат получил название F 600 Themistocles ("Фемистокл", Θεμιστοκλής). Сообщается, что фактически первая резка стали для него была произведена в арсенале Naval Group в Лориане еще 30 июня 2025 года, а сдача его греческому флоту запланирована на декабрь 2028 года. Доработка всех фрегатов до стандарта Belharra Standard 2++ должна проводиться тремя этапами (до конфигураций Belharra Standard 2, Belharra Standard 2+ и Belharra Standard 2++) в основном в Греции и должна быть завершена для первых трех кораблей в 2029 году, а для Themistocles - в марте 2030 года. Разные этапы конфигурации означают постепенную доработку ряда радиоэлектронных средств, а также интеграцию новых видов вооружения, включая ЗУР Aster Block1 NT, ЗРК RAM Block 2B и в конфигурации Belharra Standard 2++ - также интеграцию перспективных европейских ракет средней дальности (баллистических или крылатых), разрабатываемых по совместной программе European Long-Range Strike Approach (ELSA).

Основное соглашение стоимостью около 3 млрд евро о приобретении Грецией во Франции трех фрегатов нового французского типа FDI (вариант для Греции обозначается FDI HN), с опционом еще на один фрегат, было подписано 24 марта 2022 года в Фалере в пригороде Афин. Ранее в сентябре 2021 года министр национальной обороны Греции Николас Панайотопулос подписал с объединениями Naval Group и MBDA меморандум о взаимопонимании относительно поставки для ВМС Греции трех фрегатов типа FDI HN с опционом на еще один корабль, а также вооружения для них.

Фрегаты типа FDI представляют собой новый проект "среднего" многоцелевого фрегата для ВМС Франции, разработанного для замены во французском флоте пяти фрегатов типа La Fayettе. ВМС Франции заказали пять фрегатов типа FDI, головной из которых D 660 Amiral Ronarc'h был начат строительством в арсенале Naval Group в Лориане 24 октября 2019 года и официально заложен там 17 декабря 2021 года. Фрегат D 660 Amiral Ronarc'h был спущен на воду в Лориане 7 ноября 2022 года и начал заводские ходовые испытания 7 октября 2024 года. Его передача ВМС Франции сейчас ожидается в середине 2026 года. Сейчас в Лориане для ВМС Франции строятся еще два фрегата этого типа D 661 Amiral Louzeau (постройка начата в июле 2022 года, церемония первой резки стали проведена 12 июля 2023 года, сдача намечена на конец 2027 года) и D 662 Amiral Castex (постройка начата 4 октября 2024 года), а еще два фрегата заказаны (D 663 Amiral Nomy и D 664 Amiral Cabanier). Однако приоритет в постройке фрегатов типа FDI отдан греческому заказу, поэтому последние три французских корабля из пяти, по последним данным, должны быть сданы французскому флоту только в 2030-2032 годах.

Экспортный вариант фрегатов FDI продвигается Naval Group на мировом рынке в качестве модульного проекта под обозначением BELH@RRA. Греция стала первым и пока единственным иностранным заказчиком фрегатов типа FDI. В сентябре 2022 года греческий флот присвоил трем первым заказанным фрегатам этого типа названия в честь греческих античных флотоводцев - F 601 Kimon ("Кимон", ΚΙΜΩΝ), F 602 Nearchos ("Неарх", ΝΕΑΡΧΟΣ) и F 603 Formion ("Формион", ΦΟΡΜΙΩΝ). Все три заказанных Грецией фрегата строятся Naval Group в Лориане. Головной фрегат F 601 Kimon был заложен там 21 октября 2022 года, спущен на воду 28 сентября 2023 года и вышел на испытания 21 мая 2025 года. Kimon сейчас предполагается передать ВМС Греции в декабре 2025 года, что сделает его первым введенным в строй фрегатом типа FDI.

Второй греческий фрегат F 602 Nearchos был заложен 4 июля 2023 года и спущен на воду 18 сентября 2024 года, а третий фрегат F 603 Formion был заложен 15 апреля 2024 года и спущен на воду 4 июня 2025 года. По последним данным, оба эти корабля должны быть формально сданы ВМС Греции к концу 2026 году с фактическим вводом в строй в 2027 году.

Фрегаты типа FDI представляют собой корабли меньшего размера, чем строившиеся для ВМС Франции фрегаты типа FREMM, и до конца 2018 года официально обозначались как "фрегаты промежуточного размера" (Frégates de Taille Intermédiaire - FTI). Особенностью архитектуры фрегатов типа FDI является "водопрорезающая" форма носовой части корабля. Полное водоизмещение фрегата типа FDI для ВМС Франции составляет 4460 тонн, наибольшая длина 122 м, ширина 17,7 м. Энергетическая установка дизельная (четыре дизеля общей мощностью 42900 л.с.), наибольшая скорость хода 27 уз, дальность плавания 5000 миль на 15 уз, автономность 45 суток. Экипаж 125 человек с возможностью размещения еще 28 человек.

Вооружение фрегатов типа FDI для ВМС Франции включает восемь пусковых установок ПКРК MBDA Exocet MM40 Block 3С, 16 установок вертикального пуска Sylver A50 для зенитных ракет Aster 15/30 (на последних двух французских кораблях их количество должно быть увеличено до 32), две двухзарядные пусковые установки ЗРК ближнего действия Sadral Mistral Simbad-RC (на головном корабле пока не установлены), одну 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Oto Super Rapid, две 20-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки KNDS Fance Narwhal 20B, четыре 324-мм торпедных аппарата для противолодочных торпед MU90, в ангаре обеспечено базирование вертолета NH90 Cayman, а также БЛА.

В варианте FDI HN греческие корабли изначально имеют не 16, а 32 установки вертикального пуска ЗРК, причем первоначально только для ракет Aster 30 Block 1. Кроме того, на греческих кораблях дополнительно установлена одна 21-зарядная пусковая установка Mk 31 ЗРК самообороны Rayhteon RAM Block 2B американского производства.

В состав радиоэлектронного вооружения французских и греческих кораблей типа FDI входят новый многофункциональный радиолокационный комплекс Thales Sea Fire 500 4D c АФАР S-диапазона в интегрированной мачте, АСБУ Naval Group SETIS 3.0, подкильная ГАС Thales Kingklip Mk 2 и буксируемая ГАС Thales CAPTAS 4, система управления огнем Thales STIR 1.2 EO Mk 2, электронно-оптический комплекс Safran PASEO XLR, комплекс связи Thales Aquilon, навигационные комплексы IXblue MARINS и iXblue NetANS, комплексы РЭБ Thales SENTINEL и Thales ALTESSE-H и противоторпедный комплекс Naval Group CMLS.

Головной постренный французской судостроительной группой Naval Group для ВМС Греции фрегат F 601 Kimon (ΚΙΜΩΝ) проекта FDI HN на заводских ходовыъ испытаниях, май 2025 года (с) Naval Group