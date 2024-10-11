Начаты испытания головного французского фрегата Amiral Ronarc'h типа FDI

Сообщают, что 7 октября 2024 года из Лориана впервые был выведен в море на заводские ходовые испытания головной французский многоцелевой фрегат нового поколения D 660 Amiral Ronarc'h типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention). Корабль был построен французским судостроительным объединением Naval Group и должен быть передан военно-морским силам Франции в 2025 году.

Головной построенный для ВМС Франции в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Лориане фрегат нового поколения D 660 Amiral Ronarc'h типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention) впервые выходит на заводские ходовые испытания, 07.10.2024 (с) Pradignac & Leo / www.meretmarine.com

Главное управление вооружений (DGA) министерства вооруженных сил Франции выдало объединению Naval Group в 2017 и 2019 годах контракты на строительство для ВМС Франции пяти фрегатов типа FDI для замены в составе флота пяти фрегатов типа La Fayette, с плановым сроком ввода в строй с 2024 по 2029 годы. Строительство новых фрегатов ведется в арсенале Naval Group в Лориане. Церемония резки стали для головного фрегата нового типа D 660 Amiral Ronarc'h состоялась там 24 октября 2019 года, церемония официальной закладки корабля была произведена 16 декабря 2021 года, а спуск на воду состоялся 7 ноября 2022 года.

Головной корабль получил название в честь адмирала Пьера-Алексиса Ронарша (1865 - 1940), который был в годы Первой мировой войны получившим большую славу командиром Морской стрелковой бригады, а затем командующим французскими морскими силами на Атлантическом побережье, а в 1919-1920 годах - начальником штаба (командующим) французского флота.

Четыре следующих фрегата типа FDI также получили названия в честь французских адмиралов ХХ столетия - D 661 Amiral Louzeau, D 662 Amiral Castex, D 663 Amiral Nomy и D 664 Amiral Cabanier. Постройка второго корабля Amiral Louzeau была начата в Лориане летом 2022 года, а церемония первой резки стали для него была проведена 12 июля 2023 года. Церемония первой резки стали для третьего корабля Amiral Castex была произведена 4 октября 2024 года.

Фрегаты типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention) представляют собой корабли меньшего размера, чем строившиеся до того для ВМС Франции фрегаты типа FREMM, и до конца 2018 года официально обозначались как "фрегаты промежуточного размера" (Frégates de Taille Intermédiaire - FTI). Особенностью архитектуры фрегатов типа FDI является "водопрорезающая" форма носовой части корабля. Полное водоизмещение фрегата типа FDI составляет 4460 тонн, наибольшая длина 122 м, ширина 17,7 м. Энергетическая установка дизельная двухвальная и включает четыре дизельных двиателя MTU 16V 8000 M91L общей мощностью 42900 л.с., и, по ряду сообщений, два электродвигателя для малошумного хода. Наибольшая скорость хода 27 уз, дальность плавания 5000 миль на 15 уз, автономность 45 суток. Экипаж 125 человек с возможностью размещения еще 28 человек.

Вооружение фрегатов типа FDI включает восемь пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса MBDA Exocet MM40 Block 3С, 16 (на головном корабле; на последующих кораблях - 32) установок вертикального пуска зенитного ракетного комплекса Aster 15/30, одну 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Oto Super Rapid, две 20-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки KNDS France Narwhal, четыре 324-мм торпедных аппарата, в ангаре обеспечено базирование вертолета NH90 Cayman, а также БЛА. В состав радиоэлектронного вооружения войдут новый многофункциональный радиолокационный комплекс Thales Sea Fire 500 c АФАР в интегрированной мачте, АСБУ SETIS, подкильная ГАС Kingklip Mk 11 и буксируемая ГАС CAPTAS 4, комплекс связи Aquilon, навигационные комплексы IXblue MARINS и iXblue NetANS и комплекс РЭБ SENTINEL.

Экспортный вариант фрегатов FDI продвигается Naval Group в качестве модульного проекта под обозначением BELH@RRA. В марте 2022 года было подписано соглашение стоимостью около 3 млрд евро о приобретении Грецией во Франции трех фрегатов типа FDI (вариант для Греции обозначается FDI HN), с опционом еще на один фрегат. Греческий флот присвоил трем заказанным фрегатам этого типа названия в честь греческих античных флотоводцев - F 601 Kimon ("Кимон", ΚΙΜΩΝ), F 602 Nearchos ("Неарх", ΝΕΑΡΧΟΣ) и F 603 Formion ("Формион", ΦΟΡΜΙΩΝ). Все три заказанных Грецией фрегата должны быть построены Naval Group в Лориане в рамках единой производственной программы с французскими кораблями этого типа, причем первые два греческих фрегата должны быть сданы уже в 2025 году, а третий - в 2026 году. Это, как ожидается, приведет к сдвигу на год (на 2026 и 2027 годы) сроков сдачи второго и третьего фрегатов типа FDI для французского флота.

Церемония официальной закладки и выставления первого блока корпуса головного строящегося для ВМС Греции фрегата F 601 Kimon (ΚΙΜΩΝ) типа FDI HN состоялась в Лориане 21 октября 2022 года, корабль был спущен на воду 28 сентября 2023 года. Второй греческий фрегат F 602 Nearchos (ΝΕΑΡΧΟΣ) был заложен 4 июля 2023 года и спущен на воду 18 сентября 2024 года, а третий фрегат F 603 Formion (ΦΟΡΜΙΩΝ) был заложен 15 апреля 2024 года.

Головной построенный для ВМС Франции в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Лориане фрегат нового поколения D 660 Amiral Ronarc'h типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention) впервые выходит на заводские ходовые испытания, 07.10.2024 (с) Pradignac & Leo и www.meretmarine.com