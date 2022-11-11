Спущен на воду головной французский фрегат типа FDI

7 ноября 2022 года в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Лориане состоялась официальная церемония спуска на воду головного французского многоцелевого фрегата нового поколения D 660 Amiral Ronarc'h типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention).

Церемония спуска на воду головного французского многоцелевого фрегата D 660 Amiral Ronarc'h нового типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention) в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Лориане, 07.11.2022 (с) Naval Group

На церемонии присутствовали министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню и министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос. Фактически из-за плохой погоды корпус фрегата после заполнения дока строительного эллинга не был оттуда выведен к достроечной набережной, и этот процесс был отложен на несколько дней. Корабль получил название в честь адмирала Пьера-Алексиса Ронарша (1865 - 1940), который был в годы Первой мировой войны получившим большую славу командиром Морской стрелковой бригады, а затем командующим французскими морскими силами на Атлантическом побережье, а в 1919-1920 годах - начальником штаба (командующим) французского флота.

Планируется, что фрегат Amiral Ronarc'h выйдет на испытания в конце 2023 года и будет введен в состав французского флота в середине или конце 2024 года.

Главное управление вооружений (DGA) министерства вооруженных сил Франции выдало Naval Group в 2017 и 2019 годах контракты на строительство для ВМС Франции пяти фрегатов типа FDI для замены в составе флота пяти фрегатов типа La Fayette, с плановым сроком ввода в строй с 2024 по 2029 годы. Церемония резки стали для головного фрегата нового типа D 660 Amiral Ronarc'h состоялась в арсенале в Лориане 24 октября 2019 года, церемония официальной закладки корабля была произведена 16 декабря 2021 года.

Четыре следующих фрегата типа FDI также получили названия в честь французских адмиралов ХХ столетия - D 661 Amiral Louzeau, D 662 Amiral Castex, D 663 Amiral Nomy и D 664 Amiral Cabanier. Постройка второго корабля Amiral Louzeau была начата в Лориане летом 2022 года.

Фрегаты типа FDI представляют собой корабли меньшего размера, чем строящиеся сейчас для ВМС Франции фрегаты типа FREMM, и до конца 2018 года официально обозначались как "фрегаты промежуточного размера" (Frégates de Taille Intermédiaire - FTI). Особенностью архитектуры фрегатов типа FDI является "водопрорезающая" форма носовой части корабля. Полное водоизмещение фрегата типа FDI составляет 4500 тонн, наибольшая длина 122 м, ширина 18 м. Энергетическая установка дизельная (четыре дизеля общей мощностью 42900 л.с.), наибольшая скорость хода 27 уз, дальность плавания 5000 миль на 15 уз, автономность 45 суток. Экипаж 125 человек с возможностью размещения еще 28 человек.

Вооружение фрегатов типа FDI должно включать восемь пусковых установок ПКРК MBDA Exocet MM40 Block 3С, 16 установок вертикального пуска ЗРС Aster 15/30, одну 76-мм и две 20-мм артиллерийские установки, четыре 324-мм торпедных аппарата, в ангаре обеспечено базирование вертолета NH90 Cayman, а также БЛА. В состав радиоэлектронного вооружения войдут новый многофункциональный радиолокационный комплекс Thales Sea Fire 500 c АФАР в интегрированной мачте, АСБУ SETIS, подкильная ГАС Kingklip Mk 11 и буксируемая ГАС CAPTAS 4, комплекс связи Aquilon, навигационные комплексы IXblue MARINS и iXblue NetANS и комплекс РЭБ SENTINEL.

Экспортный вариант фрегатов FDI продвигается Naval Group в качестве модульного проекта под обозначением BELH@RRA. В марте 2022 года было подписано соглашение стоимостью около 3 млрд евро о приобретении Грецией во Франции трех фрегатов типа FDI (вариант для Греции обозначается FDI HN), с опционом еще на один фрегат. Греческий флот присвоил трем заказанным фрегатам этого типа названия в честь греческих античных флотоводцев - F 601 Kimon ("Кимон", ΚΙΜΩΝ), F 602 Nearchos ("Неарх", ΝΕΑΡΧΟΣ) и F 603 Formion ("Формион", ΦΟΡΜΙΩΝ). Все три заказанных Грецией фрегата должны быть построены Naval Group в Лориане в рамках единой производственной программы с французскими кораблями этого типа, причем первые два греческих фрегата должны быть сданы уже в 2025 году, а третий - в 2026 году. Это, как ожидается, приведет к сдвигу на год (на 2026 и 2027 годы) сроков сдачи второго и третьего фрегатов типа FDI для французского флота. Церемония официальной закладки и выставления первого блока корпуса головного строящегося для ВМС Греции фрегата F 601 Kimon (ΚΙΜΩΝ) типа FDI HN состоялась в Лориане 21 октября 2022 года.

Церемония спуска на воду головного французского многоцелевого фрегата D 660 Amiral Ronarc'h нового типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention) в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Лориане, 07.11.2022 (с) Naval Group, министерство вооруженных сил Франции и AFP