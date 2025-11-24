Войти
Морская авиация ВМФ России получила еще два истребителя Су-30СМ2

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию Ростех) 21 ноября 2025 года сообщило, что в рамках исполнения Гособоронзаказа изготовило и передало Министерству обороны Российской Федерации новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2. Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы.

Два перегоняемых в Калининградскую область, предположительно, в состав 4-го гвардейского морского штурмового авиационного полка 34-й смешанной авиационной дивизии авиации Балтийского флота поставленных Морской авиации ВМФ России новых истребителя Су-30СМ2 с синими бортовыми номерами "87" и "88". Истребители лидировались при перелете переоборудованным в транспортный самолетом Ту-134А-4 (бортовой номер "53 белый", регистрационный номер RF-12041) Морской авиации ВМФ России. Снимок опубликован 21.11.2025 (с) НАТО

"В рамках реализации целевых задач, поставленных Министром обороны РФ по поставкам образцов вооружения и техники в войска, экипажем морской авиации ВМФ осуществлена приемка самолетов Су-30СМ2. Сверхманевренные многоцелевые истребители Су-30СМ2 - одни из самых современных боевых самолетов Вооруженных сил России. Они защищают рубежи страны по всему периметру границ", - отметил летчик Су-30СМ2.

Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС и авиации ВМФ России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, современный комплекс радиоэлектронной борьбы и новые типы авиационных средств поражения. Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов.

"Мы не останавливаемся на достигнутом и одновременно с ритмичными поставками техники ведем работы по дальнейшему совершенствованию наших самолетов, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе СВО, при этом наращивая темпы производства", - сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Со стороны bmpd укажем, что, как обычно в последнее время, ОАК в своем пресс-релизе не сообщала количество поставленных Министерству обороны России в данной партии самолетов, а в официальных фото- и видеоматериалах их бортовые номера были заретушированы. Переданные самолеты Су-30СМ2 имеют стандартную окраску бортов семейства Су-30СМ Морской авиации ВМФ России. Суммируя имеющуюся информацию, можно сказать, что Иркутский авиационный завод (ИАЗ) ПАО "ОАК" в данной партии передал Морской авиации ВМФ России еще два изготовленных им истребителя Су-30СМ2. Уже 21 ноября оба этих самолета были засняты летчиками истребителей Eurofighter ВВС Италии из состава воздушного патруля НАТО над Финским заливом Балтийского моря при совершении обеими Су-30СМ2 перегоночного перелета в Калининградскую область - как можно понять, в состав базирующегося на аэродром Черняховск в Калининградской области 4-го гвардейского морского штурмового авиационного полка 34-й смешанной авиационной дивизии авиации Балтийского флота. Новые самолеты Су-30СМ2 имеют синие бортовые номера "87" и "88".

Это первые Су-30СМ2, поставленные Морской авиации ВМФ России более чем за два года. Насколько можно судить, поставка этих самолетов произведена в рамках контракта на поставку 21 истребителя Су-30СМ2 для Морской авиации ВМФ России, заключенного Министерством обороны России с ОАК 25 августа 2020 года. Первая партия из четырех самолетов Су-30СМ2 с синими бортовыми номерами с "78" по "81" по данному контракту была передана Морской авиации ВМФ России в конце 2021 года и в январе 2022 года вошла в состав того же 4-го гвардейского морского штурмового авиационного полка авиации Балтийского флота. В ноябре 2022 года ИАЗ передал следующую по этому контракту партию из четырех истребителей Су-30СМ2 с синими бортовыми номерами с "82" по "85", которые также были поставлены в состав 4-го гвардейского морского штурмового авиационного полка авиации Балтийского флота. Наконец, в начале июля 2023 года ИАЗ передал в состав все того же полка еще один самолет Су-30СМ2 с бортовым номером "86 синий", после чего поставки ВМФ по данному контракту прервались более чем на два года и возобновились только теперь со сдачей еще двух Су-30СМ2 с синими бортовыми номерами "87" и "88". Таким образом, к настоящему времени Морская авиация ВМФ России получила по данному контракту 11 самолетов Су-30СМ2.

До того Морская авиация ВМФ России получила по предыдущим контрактам 22 истребителя в версии Су-30СМ, из которых восемь самолетов с синими бортовыми номерами с "70" по "77" были в 2016-2018 годах поставлены в состав 1-й эскадрильи 4-го гвардейского морского штурмового авиационного полка (ранее 72-й авиационной базы) 34-й смешанной авиационной дивизии авиации Балтийского флота, еще 12 самолетов этого типа (синие бортовые номера с "35" по "43", "45", "47" и "48") в 2014-2016 годах поступили в состав 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка авиации Черноморского флота на аэродроме Саки (Крым), и еще два с синими бортовыми номерами "22" и "23" (серийные номера 10МК5 1408 и 1409) поступили в 2016 году в состав 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО (ныне 7-го смешанного авиационного корпуса) авиации Северного флота на аэродроме Североморск-3.

Из 33 в итоге полученных Морской авиацией ВМФ России к настоящему времени истребителей Су-30СМ/СМ2, несколько самолетов из состава 4-го и 43-го авиационных полков уже потеряно в ходе боевых действий СВО.

С конца 2023 года были также возобновлены поставки истребителей Су-30СМ в конфигурации Су-30СМ2 ВКС России. До того закупки Су-30СМ для ВКС были прекращены в 2018 году. Однако в декабре 2023 года ИАЗ передал ВКС России первую партию истребителей Су-30СМ2, а в августе 2024 года - еще одну партию Су-30СМ2, после чего новых поставок не отмечалось. Неясно, изготавливались ли данные самолеты для ВКС России по какому-либо отдельному контракту или были позаимствованы из флотского заказа 2020 года. В пользу второй версии может свидетельствовать то, что, по известным данным, четыре самолета Су-30СМ2, переданных ВКС в декабре 2023 года, вошли в состав 689-го гвардейского истребительного авиационного полка, дислоцированного на аэродроме Чкаловск в Калининградской области и до конца 2023 года также входившего в состав 34-й смешанной авиационной дивизии Морской авиации Балтийского флота, но затем возвращенного в состав ВКС России.

Всего таким образом, по нашим сведениям, Министерство обороны России с 2012 года и по настоящее время получило 133 истребителя серии Су-30СМ (в том числе 116 Су-30СМ и 17 Су-30СМ2), из которых 100 самолетов (в том числе 94 Су-30СМ и шесть Су-30СМ2) были поставлены ВКС России, и 33 самолета (в том числе 22 Су-30СМ и 11 Су-30СМ2) были поставлены Морской авиации ВМФ России.

Один из двух переданных Иркутским авиационым заводом ПАО "ОАК" Морской авиации ВМФ России новых истребителей Су-30СМ2. Бортовой номер на снимке заретуширован. Иркутск, ноябрь 2025 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Видео:

