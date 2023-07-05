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Морская авиация ВМФ России получила партию истребителей Су-30СМ2

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Как сообщило 3 июля 2023 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил и передал Министерству обороны России партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2.

Один из переданных Морской авиации ВМФ России истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, июнь 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

В пресс-релизе ОАК сообщается далее:

"Сегодня мы передали Минобороны России очередную партию новых модернизированных истребителей Су-30СМ2. Самолеты этого типа за годы эксплуатации доказали свою высокую эффективность и очень важны для обороноспособности нашей страны. Производство авиационной техники в рамках гособоронзаказа на иркутском авиазаводе ОАК идет в соответствии с графиками. Все самолеты, запланированные к поставкам в текущем году, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении", - сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС и авиации ВМФ России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров.

Со стороны bmpd укажем, что, как обычно в последнее время, ОАК в своем пресс-релизе не сообщала количество поставленных Министерству обороны России в данной партии самолетов, а в официальных фото- и видеоматериалах их бортовые номера были заретушированы. Самолеты Су-30СМ2 имеют стандартную окраску бортов семейства Су-30СМ Морской авиации ВМФ России.

Исходя из имеющейся информации, можно сделать вывод, что переданные теперь истребители Су-30СМ2 - это третья партия (и первая в 2023 году) самолетов Су-30СМ2, построенных Иркутским авиационным заводом (ИАЗ) в рамках контракта на поставку 21 истребителя этого типа для Морской авиации ВМФ России, заключенного Министерством обороны России с ОАК 25 августа 2020 года.

Первая партия из четырех самолетов Су-30СМ2 с синими бортовыми номерами с "78" по "81" по данному контракту была передана Морской авиации ВМФ России в конце 2021 года и в январе 2022 года вошла в состав базирующегося на аэродром Черняховск в Калининградской области 4-го гвардейского морского штурмового авиационного полка 34-й смешанной авиационной дивизии авиации Балтийского флота. В ноябре 2022 года ИАЗ передал следующую по этому контракту партию из четырех истребителей Су-30СМ2 с синими бортовыми номерами с "82" по "85", которые также были поставлены в состав 4-го гвардейского морского штурмового авиационного полка авиации Балтийского флота. Ранее в 2016-2018 годах в состав 1-й эскадрильи этого полка (ранее 72-й авиационной базы) были также поставлены восемь самолетов Су-30СМ с синими бортовыми номерами с "70" по "77".

В целом поставка самолетов Су-30СМ2 по данному контракту обозначила возобновление поставок истребителей семейства Су-30СМ для Вооруженных Сил России, приостановленных с 2018 года. Всего по предыдущим контрактам с 2012 по 2018 годы Министерство обороны России получило 116 истребителей Су-30СМ, из которых 22 были поставлены Морской авиации ВМФ России. Таким образом, к началу 2023 года общее количество поставленных российских Су-30СМ дошло до 124 единиц, в том числе 30 - для Морской авиации. Если же сейчас была произведена поставка стандартной партии из четырех самолетов Су-30СМ2, то общее количество поставленных российских Су-30СМ дошло до 128 единиц, в том числе 34 - для Морской авиации.

Переданные Морской авиации ВМФ России истребители Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, июнь 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Видео (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" :

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