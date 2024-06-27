689-й истребительный авиационный полк передан из Морской авиации в состав ВКС России

Как сообщил 25 июня 2024 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в Калининградской области летчики Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Воздушно-космических сил выполнили учебно-тренировочные полеты с ведением учебных воздушных боев. Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ2 и истребителей Су-27, выполняя взлеты с аэродрома базирования, отработали обнаружение целей при помощи бортовой РЛС и условно поразили их. Помимо этого, летчики отработали действия в смоделированных штатных и чрезвычайных ситуациях.

Истребители Су-27 из состава 689-го гвардейского истребительного авиационного полка 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО ВКС России. Бортовые номера самолетов на снимке заретушированы. Чкаловск (Калининградская область), июня 2024 года (с) Министерство обороны Российской Федерации

Кроме того, в ходе выполнения полетов было отработано взаимодействие с радиотехническими войсками и зенитными ракетными войсками. В ходе вылетов самолёты истребительной авиации по очереди исполняли роль условных целей, а расчёты радиотехнических войск и зенитных ракетных войск на практике отработали действия по обнаружению и условному уничтожению воздушных целей. Такой метод подготовки лётного состава способствует достижению наилучшего результата при выполнении лётно-тактических заданий.

Всего в учебно-тренировочных полётах было задействовано более 10 единиц воздушной техники и более пятидесяти военнослужащих лётного и инженерно-технического составов.

Комментарий bmpd. Таким образом, можно констатировать, что 689-й гвардейский истребительный авиационный полк, дислоцированный на аэродроме Чкаловск в Калининградской области и ранее входивший в состав 34-й смешанной авиационной дивизии Морской авиации Балтийского флота, теперь передан ВКС России, войдя в состав 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО. Судя по фотографиям из вышеприведенного репортажа, на самолетах Су-27 и Су-27УБ полка уже закрашены эмбелемы Морской авиации, а надписи "МА ВМФ России" заменены на "ВКС России".

Напомним, что 689-й гвардейский истребительный авиационный полк был переподчинен Морской авиации из состава авиации Войск ПВО в декабре 1994 года и вошел в состав авиации Балтийского флота в подчинении Калининградского особого оборонительного района. 1 марта 2010 года в ходе реформирования по "Новому облику" 689-й гвардейский истребительный авиационный полк был расформирован и стал истребительной эскадрильей в составе 7054-й авиационной базы Морской авиации ВМФ. С июня 2011 года истребительная эскадрилья была передана в состав ВВС и ПВО и вошла в состав 7-й авиагруппы 7000-й авиабазы 1-го командования ВВС и ПВО Западного военного округа, но в декабре 2014 года была вновь включена в состав уже 72-й авиационной базы Морской авиации Балтийского флота, объединившей все авиационные формирования в Калининградской области. 1 декабря 2018 года 689-й гвардейский истребительный авиационный полк был восстановлен в составе Морской авиации Балтийского флота и в 2019 году вошел в состав новой 34-й смешанной авиационной дивизии, объединившей все авиационные формирования в Калининградской области вместо 72-й авиабазы. В свете теперешнего переподчинения 689-го полка ВКС, статус 34-й авиадивизии теперь неясен.

Также следует отметить впервые сделанное упоминание в открытых источниках наличия в составе 689-го полка новых истребителей Су-30СМ2. Предположительно, полк получил четыре истребителя Су-30СМ2 новой постройки, поставленных ВКС России в конце 2023 года.

Неясно, принято ли (или будет принято) аналогичное решение о переподчинении ВКС в отношении другой истребительной авиационной части Морской авиации - 865-го истребительного авиационного полка на истребителях МиГ-31БМ, входящего в состав Войск и сил на Северо-Востоке России Тихоокеанского флота и дислоцированного на Камчатке.

В целом переподчинение истребительной авиации ВМФ в состав ВКС можно только приветствовать, поскольку очевидно, что Морская авиация занимает откровенно второсортное положение в составе ВМФ и в глазах флотского руководства, которое, похоже, толком не знает как распоряжаться авиационными активами. Адмиралам авиация не нужна и неинтересна. Представляется целесообразным полностью передать самолетную авиацию из состава ВМФ в состав ВКС, оставив флоту только корабельную авиацию (у которой тоже нет никаих перспектив) и вертолеты.

Истребители Су-27 и Су-27УБ из состава 689-го гвардейского истребительного авиационного полка 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО ВКС России. Бортовые номера самолетов на снимках заретушированы. Чкаловск (Калининградская область), июня 2024 года (с) Министерство обороны Российской Федерации