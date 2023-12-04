ВКС России поставлены новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолёты Як-130

Как сообщило 2 декабря 2023 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию Ростех), входящий в её состав Иркутский авиационный завод (ИАЗ) изготовил и передал Министерству обороны России новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы.

Один из переданных ВКС России учебно-боевых самолетов Як-130 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, декабрь 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"Иркутский авиационный завод своевременно выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа. Партия учебно-боевых самолетов Як-130 завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Очередные Су-30СМ2 поступят в ВКС России. На предприятии уже приступили к производству самолетов по программе следующего года", - сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС и авиации ВМФ России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров.

Со стороны bmpd укажем, что таким образом, ИАЗ передал Министерству обороны России вторые в этом году изготовленные им партии истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130. Как обычно в последнее время, ОАК в своем пресс-релизе не сообщала количество поставленных Министерству обороны России в данной партии самолетов, а в официальных фото- и видеоматериалах их бортовые номера были заретушированы.

Ранее в июне 2023 года ИАЗ передал Министерству обороны России партию истребителей Су-30СМ2, изготовленных для Морской авиации ВМФ России. Предположительно, переданная в июне партия являлась третьей партией самолетов Су-30СМ2, построенных ИАЗ в рамках контракта на поставку 21 истребителя этого типа для Морской авиации ВМФ России, заключенного Министерством обороны России с ОАК 25 августа 2020 года.

Теперь же передана партия Су-30СМ2 для ВКС России, и это первые самолеты данного типа (Су-30СМ), поставленные ВКС с 2018 года. По всей видимости, их поставка осуществляется по новому контракту, заключенному в 2022 году. Всего ранее Министерство обороны России с 2012 года и к началу 2023 года получило 124 истребителя Су-30СМ, из которых 30 были поставлены Морской авиации ВМФ России.

Что касается самолетов Як-130, то, видимо, переданные теперь ВКС России самолёты Як-130 новой постройки ИАЗ являются четвертой партией (и второй в 2023 году) самолетов этого типа, построенных в рамках контракта на поставку 25 машин Як-130 для ВКС России, заключенного Министерством обороны России с ОАК 25 августа 2020 года.

Первоначально в рамках этого контракта, по известным данным, Министерству обороны России были переданы две партии всего по два самолета Як-130 в каждой - одна в декабре 2021 года и одна в ноябре 2022 года. Первая в 2023 году партия Як-130 по данному контракту была поставлена в июле 2023 года.

Министерство обороны России с 2009 года по начало 2023 года по различным контрактам получило суммарно 120 самолетов Як-130 - из них 12 первых двух серий были построены на АО "Нижегородский авиационный завод "Сокол", а остальные - на Иркутском авиационном заводе.

Один из переданных ВКС России истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, декабрь 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Видео (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" :