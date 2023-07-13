Министерство обороны России получило первые в 2023 году самолёты Як-130

Как сообщило 11 июля 2023 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию Ростех) передал Министерству обороны России партию учебно-боевых самолетов Як-130. Количество самолётов в данной партии не раскрывается.

Один из переданных ВКС России учебно-боевых самолетов Як-130 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, июль 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

В пресс-релизе ОАК говорится, что "Иркутский авиазавод выполняет свои обязательства по гособоронзаказу. Авиационная техника изготавливается в соответствии с графиком. В производстве находятся самолеты следующих партий, запланированные к поставке в текущем году", - сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь".

Со стороны bmpd укажем, что, предположительно, переданный теперь ВКС России самолёты Як-130 новой постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ) являются третьей партией (и первой в 2023 году) самолетов этого типа, построенных в рамках контракта на поставку 25 машин Як-130 для ВКС России, заключенного Министерством обороны России с ОАК 25 августа 2020 года. Количество переданных самолетов в нынешней партии не сообщается, а в официальных фото- и видеоматериалах их бортовые номера заретушированы.

Ранее в рамках этого контракта, по известным данным, Министерству обороны России были переданы две партии всего по два самолета Як-130 в каждой - одна в декабре 2021 года и одна в ноябре 2022 года. Бортовые номера самолетов поставки 2021 и 2022 годов также неизвестны. Видимо, в 2023 году поставки по данному контракту будут увеличены.

Таким образом, Министерство обороны России с 2009 года по начало 2023 года по различным контрактам получило суммарно 120 самолетов Як-130 - из них 12 первых двух серий были построены на АО "Нижегородский авиационный завод "Сокол", а остальные - на Иркутском авиационном заводе.

Один из переданных ВКС России учебно-боевых самолетов Як-130 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, июль 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Видео (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" :