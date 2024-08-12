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bmpd.livejournal.com

Новые истребители Су-30СМ2 для ВКС России

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Как сообщило 10 августа 2024 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию Ростех), входящий в её состав Иркутский авиационный завод (ИАЗ) изготовил и передал Министерству обороны России новые многофункциональные истребители Су-30СМ2. Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы. Иркутский авиационный завод своевременного выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа.

Один из переданных ВКС России истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, август 2024 года. Бортовой номер заретуширован (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Со стороны bmpd укажем, что таким образом, ИАЗ передал Министерству обороны России первую в этом году изготовленную им партии истребителей Су-30СМ2. Как обычно в последнее время, ОАК в своем пресс-релизе не сообщала количество поставленных Министерству обороны России в данной партии самолетов, а в официальных фотоматериалах их бортовые номера заретушированы.

Это вторая партия истребителей Су-30СМ2, поставленная ВКС России после возобновления поставок им самолетов данного типа (Су-39СМ), прекращенных в 2018 году. Ранее первая партия Су-30СМ2 после возобновления поставок была передана ВКС России 2 декабря 2023 года. По всей видимости, эти поставки осуществляются по новому контракту, заключенному в 2022 году.

Ранее в июне 2023 года ИАЗ также передал Министерству обороны России партию истребителей Су-30СМ2, изготовленных для Морской авиации ВМФ России. Предположительно, переданная в июне 2023 года партия являлась третьей партией самолетов Су-30СМ2, построенных ИАЗ в рамках контракта на поставку 21 истребителя этого типа для Морской авиации ВМФ России, заключенного Министерством обороны России с ОАК 25 августа 2020 года.

Всего Министерство обороны России с 2012 года по начало 2024 года, по известным данным, получило 132 истребителя Су-30СМ, из которых 34 были поставлены Морской авиации ВМФ России.

Один из переданных ВКС России истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, август 2024 года. Бортовой номер заретуширован (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-30
Су-39
Компании
ИАЗ
Минoбороны РФ
ОАК
Проекты
2020-й год
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