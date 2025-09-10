Первый полёт импортозамещённого самолета SJ-100, построенного по серийным технологиям

Как сообщило 5 сентября 2025 года ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК, в составе Госкорпорации Ростех), с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре совершил первый полёт первый импортозамещенный региональный пассажирский самолет SJ-100 с заводским номером 97004 (регистрационный номер 97024), построенный по серийным технологиям в Производственном центре Филиала "Региональные самолеты" (ФРС) ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех). Машина оснащена российскими системами и агрегатами, включая двигатели ПД-8 производства ОДК.

Первый полет продлился около часа. Самолет пилотировал экипаж Летно-испытательного комплекса ФРС в составе летчиков-испытателей Дмитрия Савонина, Леонида Чикунова и ведущего инженера по летным испытаниям - бортового оператора Владислава Тюрина.

"В воздух поднялся первый самолет, построенный по серийным технологиям. Процесс сертификации еще идет, но самолет создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок. Напомним, что машина получила обновленный, улучшенный фюзеляж и десятки новых систем и агрегатов взамен зарубежных. В настоящее время в производстве в различной степени готовности находятся уже 24 серийные машины. Это подтверждает, что Россия была и остается авиастроительной державой, способной создавать современные самолеты как в международной кооперации, так и без участия иностранных партнеров", - прокомментировали в Ростехе.

Ранее разработчиком самолета - Филиалом "Региональные самолеты" ПАО "Яковлев" - совместно с Авиационными властями и Росавиацией проделана работа по сертификации модифицированного планера импортозамещенного SJ-100 и технологий его изготовления.

"Получение одобрения Главного изменения к сертификату типа в части обновленной конструкции позволило вести производство планера SJ-100 уже по серийной конструкторской документации. Модификация каркаса планера потребовалась под установку российских систем и агрегатов, а также для упрощения производственного процесса и обслуживания воздушного судна", - рассказал главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов.

"Для нас программа импортозамещения - это не только новая модификация самолета в производственной линии, но и серьезное техперевооружение на российское оборудование. Например, новые машины в российском облике мы стыкуем уже на новом, полностью отечественном стенде стыковки", - отметил директор Производственного центра Филиала "Региональные самолеты" ПАО "Яковлев" Андрей Сойнов.

На производстве SJ-100 создан задел для изготовления серийных самолетов, поставка которых будет возможна после окончания сертификационных испытаний и одобрения их результатов со стороны Росавиации.

"Программа импортозамещения самолетов SJ-100 выходит на этап запуска серийного производства. Команда программы, в которую входит более 140 предприятий-поставщиков первого уровня, напряженно трудилась для того, чтобы первая машина, построенная по серийным технологиям, поднялась в небо", - отметил директор Филиала "Региональные самолеты" ПАО "Яковлев" Александр Долотовский.

SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет в размерности 100 пассажиров. В рамках работ по импортозамещению машина оснащена российскими двигателями, авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, системами управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты, интерьером пассажирской кабины.

Со стороны bmpd напомним, что целью начатой в 2019 году программы SSJ-NEW является создание модификации самолета SJ-100 с максимальным использованием оборудования российского производства. В рамках данной программы в опытный образец ОП-2 с российскими двигателями ПД-8 был переоборудован самолет Superjet️ 100 c заводским номером 95157 (серийный номер 157, регистрационный номер 97012), построенный в 2018 году и совершивший первый полет в новом облике в Комсомольске-на-Амуре 17 марта 2025 года, а также построены Производственным центром ПАО "Яковлев" ОАК опытные образцы ОП-1 (001, заводской номер 97001, регистрационный номер 97021) с российско-французскими двигателями SaM146, совершивший первый полет 29 августа 2023 года, и опытный образец ОП-3 (003, заводской номер 97003, регистрационный номер 97023) с российскими двигателями ПД-8, совершивший первый полет 22 апреля 2025 года.

Взлетевший теперь 5 сентября 2025 года первый импортозамещенный самолет SJ-100 с заводским номером 97004 (регистрационный номер 97024), построенный по серийным технологиям, стал 230-м построенным с 2008 года летным самолетом семейства SuperJet SSJ100 в целом, и вторым построенным в 2025 году.

