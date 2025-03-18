Первый полёт самолёта SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8

Как сообщило ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК), 17 марта 2025 года в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полёт опытного образца модифицированного регионального пассажирского самолёта SJ-100 (SSJ100) Superjet️ c двумя новыми российскими двигателями ПД-8. Двигатели ПД-8 были установлены вместо штатных SaM146 на самолет Superjet️ c заводским номером 95157 (ОП-2, серийный номер 157) и регистрационным номером 97012, построенный в 2018 году. Это ознаменовало начало летных испытаний ПД-8 в составе SJ-100 Superjet️ по программе SSJ-NEW.

Первый полёт опытного образца модифицированного регионального пассажирского самолёта SJ-100 (SSJ100) Superjet️ (ОП-2, заводской номер 95157, серийный номер 157, регистрационный номер 97012) c двумя новыми российскими двигателями ПД-8. Комсомольск-на-Амуре, 17.03.2025 (с) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"

Полет был выполнен экипажем в составе летчиков-испытателей Дмитрия Александровича Деменева, Игоря Юрьевича Гревцева и бортового оператора Максима Григорьевича Грюканова. Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3000 м.

После приземления командир экипажа сообщил, что полетное задание выполнено в полном объеме. Силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу, в полете проводилась оценка газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах.

"Самолет с силовой установкой ПД-8 присоединился к летным испытаниям - это важный и долгожданный шаг на пути к сертификации технологически независимой версии "Суперджета". Полная самоотдача и преодоление двигателестроителями всех вызовов позволили самолету успешно выполнить первый полет на российских двигателях. Для интенсификации сертификационных испытаний производитель планирует подключить к ним третий, полностью российский "Суперджет". Рассчитываем, что эта работа будет вестись в графике, необходимую финансовую и ресурсную поддержку авиастроителей государство обеспечивает в полном объеме", - заявил Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Госкорпорации Ростех Денис Мантуров.

В составе Госкорпорации Ростех работы по программе импортозамещения "Суперджета" выполняет большая кооперация предприятий под эгидой компании "Яковлев" Объединенной авиастроительной корпорации. Новые российские силовые установки созданы специалистами Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Сегодняшний полет подтверждает правильность наших инженерных расчетов и высокую готовность судна. Проект реализуется в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки. После 2022 года "Суперджет" приходится фактически пересобирать заново. При этом двигатель - один из ключевых элементов программы импортозамещения, это "сердце" самолета. Впереди еще много работы и много полетов. В апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один, полностью российский, борт с двигателями ПД-8", - сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Для первого полета на отечественных двигателях использовался опытный образец "Суперджета" с заводским номером 95157, произведенный в 2018 году.

"Первый полет "Суперджета" на ПД-8, с одной стороны, подводит итог большой и сложной работы, проделанной совместно с коллегами из ОДК, а с другой - открывает новый важный этап по испытанию двигателя в составе самолета. Летные испытания двигателей ПД-8 на "Суперджете" начинаются на самолете в серийном облике с импортными системами, поскольку уровень "новизны" в испытании столь важных компонентов, как двигатель, надо повышать постепенно. Такой подход позволит нам обеспечить необходимые темпы сертификации, а также отработать технические решения для возможности последующей ремоторизации летающего сейчас парка "Суперджетов", - рассказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Он также отметил, что присоединение к полетам самолета в полностью российском облике позволит исследовать в процессе сертификационных летных испытаний взаимодействие силовой установки с двигателями ПД-8 с отечественными системами.

"Полет самолета с новыми отечественными двигателями ПД-8 стал одним из самых ожидаемых событий этого года. Двигатель показал хорошие результаты и в полной мере подтвердил все свои технические характеристики. Я благодарен всей большой команде ОДК и ОАК, а также руководству Минпромторга, Росавиации, Госкорпорации Ростех и НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" за этот общий результат. До конца марта мы планируем передать еще два опытных двигателя ПД-8 для проведения летных испытаний. Получение сертификата типа на двигатель ПД-8 запланировано на осень этого года", - отметил генеральный директор ОДК, член Бюро правления общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России" Александр Грачев.

"Наша общая цель - предоставить эксплуатантам безопасный и качественный российский самолет для комфортной перевозки пассажиров на региональных и ближнемагистральных маршрутах. "Суперджет" в новом облике крайне необходим для решения стратегических задач, которые перед всем воздушным транспортом поставило руководство страны. Это увеличение авиамобильности наших граждан и рост интенсивности авиасообщения в России к 2030 году в полтора раза", - сказал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета "Суперджет" и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новых российских материалов и прогрессивных технологий. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.

В рамках работ по импортозамещению ближнемагистрального узкофюзеляжного авиалайнера "Суперджет" замещается порядка 40 импортных систем и агрегатов, в том числе двигатель, авионика, шасси, вспомогательная силовая установка, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие. Также самолет получил отечественный фюзеляж, в который были внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание самолета.

Первый полёт опытного образца модифицированного регионального пассажирского самолёта SJ-100 (SSJ100) Superjet️ (ОП-2, заводской номер 95157, серийный номер 157, регистрационный номер 97012) c двумя новыми российскими двигателями ПД-8. Комсомольск-на-Амуре, 17.03.2025 (с) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"