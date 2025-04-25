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Первый полёт опытного образца полностью импортозамещённого самолёта SJ-100

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Как сообщило ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК, в составе Госкорпорации Ростех), 22 апреля 2025 года в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полёт опытного образца полностью импортозамещенного модифицированного регионального пассажирского самолёта SJ-100 (SSJ100) Superjet️ по программе SSJ-NEW - опытный самолёт ОП-3 (003) с заводским номером 97003 и регистрационным номером 97023. Самолет построен Производственным центром ПАО "Яковлев" ОАК в Комсомольске-на-Амуре и оснащен российскими двигателями ПД-8.

Первый полет опытного образца полностью импортозамещенного модифицированного регионального пассажирского самолёта SJ-100 (SSJ100) Superjet️ по программе SSJ-NEW (опытный самолёт ОП-3 (003) с заводским номером 97003 и регистрационным номером 97023). Комсомольск-на-Амуре, 22.04.2025 (с) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"

Согласно пресс-релизу ОАК, в ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем. Самолет поднялся в небо на российских двигателях ПД-8 разработки Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. Машина показала хорошую управляемость и устойчивость в воздухе.

"Программа импортзамещения самолета "Суперджет" вышла на финишную прямую. Кооперация предприятий Ростеха провела огромную работу. На лайнере заменили порядка 40 импортных систем и агрегатов, включая важнейший компонент - двигатели. Сегодня совершила первый полет уже третья опытная машина. На ней отрабатывается взаимодействие силовых установок ПД-8 с отечественными бортовыми системами. Подключение к летным испытаниям третьего борта позволит ускорить программу сертификации. Сейчас мы идем в рамках установленного графика", - сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

В честь приближающегося праздника на "Суперджет" был нанесен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Самолет пилотировал экипаж в составе командира заслуженного летчика-испытателя РФ Сергея Завалкина, второго пилота летчика-испытателя 1 класса Александра Верхова и ведущего инженера по летным испытаниям - бортового оператора Максима Грюканова. Продолжительность полета составила около 40 минут, он проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 500 км/час.

После приземления командир экипажа Сергей Завалкин доложил об успешном выполнении полетного задания. В ходе первого полета выполнен взлет и набор высоты 3000 метров на взлетном режиме двигателей. В небе осуществлена проверка работы систем управления, гидравлики, кондиционирования воздуха, а также пилотажно-навигационного оборудования в диапазоне скоростей от минимальной до максимальной для этого полета. Кроме того, проверена газодинамическая устойчивость двигателей ПД-8. В полете выполнена уборка и выпуск шасси.

"Сегодня мы стали свидетелями исторического события - первого полета полностью российского самолета "Суперджета". Уверен, это станет важным шагом к укреплению технологической независимости нашей страны и внесет значительный вклад в развитие отечественного авиастроения. Импортозамещенная версия самолета создается в предельно сжатые сроки. До конца текущего года мы планируем закончить сертификационные испытания, чтобы с 2026 года начать поставки в авиакомпании", - рассказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

В целях ускорения программы сертификации в летных испытаниях принимают участие три самолета. В прошлом году начались испытания первого опытного образца "Суперджета", оснащенного системами и агрегатами российского производства и франко-российскими двигателями SaM146. В марте текущего года к программе летных испытаний присоединился второй опытный борт с отечественными двигателями ПД-8 и частично системами импортного производства. Сейчас к летной программе подключен третий, полностью российский самолет с заводским номером 97003.

"Суперджет" - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. В рамках работ по импортозамещению машина оснащена российскими двигателями, авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, системами управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другими. Также самолет получил новый фюзеляж, в который внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание воздушного судна.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета "Суперджет" и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новых российских материалов и прогрессивных технологий. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.

Со стороны bmpd напомним, что 17 марта 2025 года в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полёт опытного образца модифицированного самолёта SJ-100 (SSJ100) Superjet️ c двумя новыми российскими двигателями ПД-8. Двигатели ПД-8 были установлены вместо штатных SaM146 на самолет Superjet️ c заводским номером 95157 (ОП-2, серийный номер 157) и регистрационным номером 97012, построенный в 2018 году. Это ознаменовало начало летных испытаний ПД-8 в составе SJ-100 Superjet️ по программе SSJ-NEW.

Первый опытный образец ОП-1 (001, заводской номер 97001, регистрационный номер 97021) частично импортозамещенного российского ближнемагистрального самолета SJ-100 (SSJ-NEW), изготовленный Производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех), совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 29 августа 2023 года. При этом на ОП-1 по-прежнему установлены российско-французские двигатели SaM146.

Целью начатой в 2019 году программы SSJ-NEW является создание модификации самолета с максимальным использованием оборудования российского производства.

Взлетевший теперь 22 апреля 2025 года опытный образец ОП-3 самолета SJ-100 стал 229-м построенным с 2008 года летным самолетом семейства SuperJet SSJ100 в целом, и первым, построенным за почти два года.

Первый полет опытного образца полностью импортозамещенного модифицированного регионального пассажирского самолёта SJ-100 (SSJ100) Superjet️ по программе SSJ-NEW (опытный самолёт ОП-3 (003) с заводским номером 97003 и регистрационным номером 97023). Комсомольск-на-Амуре, 22.04.2025 (с) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"

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Страны
Россия
Продукция
SaM-146
Бе-200
ПД-14
СуперДжет-100
Компании
ОАК
ОДК УК
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
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