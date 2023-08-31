Совершил первый полёт импортозамещённый самолёт SJ-100

Как сообщило АО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК), 29 августа 2023 года первый опытный образец "импортозамещенного" российского ближнемагистрального самолета SJ-100 (SSJ-NEW), изготовленный Производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) в Комсомольске-на-Амуре, совершил там первый полет. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе.

Первый опытный образец ОП-1 (серийный номер 001, заводской номер 97001, регистрационный номер 97021) "импортозамещенного" российского ближнемагистрального самолета SJ-100 (SSJ-NEW), изготовленный Производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) в Комсомольске-на-Амуре, в первом полете. 29.08.2023 (с) АО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК)

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 343 км/час. В соответствии с полетным заданием экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел "посадку на облако" и заход на посадку с уходом на второй круг.

"Первый полет Суперджета, созданного по программе импортозамещения систем и компонентов - успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в контур управления Государственной корпорации "Ростех". Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие", - отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Всего на импортонезависимом "Суперджете" было замещено порядка 40 систем и агрегатов.

"Сегодняшний полет Суперджета с российскими системами - это результат большого совместного труда конструкторской команды и заводского коллектива, которые в короткие в том числе и для мировой авиационной отрасли сроки разработали, собрали и подняли фактически новый самолет, - заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. - Это лучшая демонстрация технологической независимости нашей страны. Мы доказали, в первую очередь самим себе, что можем разрабатывать и выпускать современные гражданские самолеты самостоятельно, без привлечения импортных технологий. Следующие амбициозные задачи - сертифицировать самолет в полностью российском облике и начать серийные поставки в авиакомпании".

В целях ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета используются франко-российские двигатели SaM146. Второй опытный образец скоро начнет программу летных испытаний уже с отечественными двигателями ПД-8, которые в настоящее время проходят серию стендовых испытаний и летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

"Программа импортозамещения стартовала в 2019 году, и сегодня мы понимаем, насколько это решение было правильным и дальновидным. Этот самолет стал воплощением передовых наработок отечественного авиапрома с учетом опыта разработки, сертификации и эксплуатации более 200 самолетов Superjet за прошедшие годы. От старта эскизного проекта до первого полета прошло 4 года - учитывая объем конструкторских работ, это близкий к рекордному срок, на уровне ведущих мировых производителей. Столько же времени, например, ушло на создание A320neo, а на Boeing 737max - еще больше", - заявил заместитель генерального директора ПАО "ОАК" по гражданской авиации, генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.

Со стороны bmpd укажем, что таким образом 29 августа 2023 года в Комсомольске-на-Амуре совершил первый полет первый опытный образец ОП-1 "импортозамещенной" версии регионального пассажирского самолета SuperJet SSJ100, обозначаемой как SuperJet 100NEW-95, RRJ-95NEW-100, SSJ-NEW, и, по последним данным, получивший официальное обозначение SJ-100 (оно и использует впресс-релизе ОАК). Cамолет ОП-1 имеет серийный номер 001, заводской номер 97001 и регистрационный номер "97021".

Целью начатой в 2019 году программы SSJ-NEW является создание модификации самолета с максимальным использованием оборудования российского производства

На ОП-1 по-прежнему установлены российско-французские двигатели SaM-146. В дальнейшем к испытаниям планируется подключить достраивающийся сейчас в Комсомольске-на-Амуре второй летный опытный образец самолета SSJ-NEW (ОП-3, серийный номер 003, заводской номер 97003), который будет выполнен уже в серийной конфигурации со штатными новыми российскими двигатлями ПД-8. Еще один опытный образец ОП-2 (серийный номер 002, заводской номер 97002) изготавливается для наземных прочностных испытаний.

Взлетевший 29 август первый опытный образец самолета SSJ-NEW (SJ-100) стал 228-м построенным с 2008 года летным самолетом семейства SuperJet SSJ100 в целом.

Как указывает веб-ресурс ATO.ru , cогласно правительственной программе, сертификация и передача заказчику импортозамещенного SJ-100 должны состояться до конца 2023 года. Это позволит возобновить производство данного типа самолетов, так как поставки западных компонентов для базовой версии невозможны из-за антироссийских санкций.

Первые два воздушных судна SJ-100 планируется поставить в группу "Аэрофлот", но твердый контракт еще не оформлен.

Планируется, что с 2024 года темпы серийного производства SJ-100 возрастут до 20 самолетов в год, и до 2030 года ОАК намерена выпустить 142 самолета данного типа.

Первый опытный образец ОП-1 (серийный номер 001, заводской номер 97001, регистрационный номер 97021) "импортозамещенного" российского ближнемагистрального самолета SJ-100 (SSJ-NEW), изготовленный Производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) в Комсомольске-на-Амуре, в первом полете. 29.08.2023 (с) АО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК)

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